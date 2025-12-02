رسوم ترامب تهبط بتأشيرات H-1B للمواهب وتثير انتقادات ماسك

انتقد الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قائلاً إنه "بالتأكيد لست من المدرسة الفكرية التي تعتقد أنه يجب علينا إغلاق برنامج H-1B"، مضيفًا أن ذلك سيكون "سيئًا للغاية". يأتي ذلك بعدما رفع ترامب رسوم تأشيرة H-1B إلى 100 ألف دولار، مما هبط بتأشيرات المواهب بشكل حاد، وأثر بشكل غير متناسب على العمال الهنود الذين يشكلون أكثر من 70% من حاملي هذه التأشيرات، فيما يتحدر 12% من الصين وفق بيانات 2023 لمعهد سياسات الهجرة. وماسك جاء إلى الولايات المتحدة طالباً دولياً، ويقول إنه عمل باستخدام تأشيرة H-1B.

وH-1B هي تأشيرة عمل مؤقتة في الولايات المتحدة تُعطى عادة لموظفين أجانب ذوي مهارات عالية أو تخصصات خاصة مثل مهندسين، مبرمجين، باحثين، مهنيين في مجالات تحتاج شهادة جامعية عليا. البرنامج يسمح للشركات الأميركية بتوظيف أجانب مؤهلين عندما يكون من الصعب إيجاد متخصصين محليين. ويعتبر عدد التأشيرات في البرنامج محدودا سنويا: حوالي 85 ألف تأشيرة (65 ألفاً للمرة الأولى + 20 ألفاً إضافية لحاملي ماجستير/دكتوراه من جامعات أميركية). وغالباً الطلب يفوق العدد المتاح، فيتم الاختيار عبر نظام قرعة.

للتأهل للحصول على تأشيرة H-1B، يجب على المتقدمين امتلاك درجة البكالوريوس أو ما يعادلها من خبرة عمل في مجال متخصص. تمنح هذه التأشيرة إقامة لمدة ثلاث سنوات في البداية، قابلة للتمديد إلى ست سنوات، مع إمكانية إعادة التقديم بعد ذلك. يسمح هذا الهيكل باستمرارية العمل، كما يوفر مسارًا لإقامة طويلة الأمد محتملة. والأهم من ذلك، أن هذه التأشيرة برعاية صاحب العمل، ما يعني أن الشركات ملزمة بدعم موظفيها الأجانب وتقديم التماسات لهم.

وأصبح برنامج تأشيرة H-1B، الذي يهدف إلى السماح للشركات الأميركية بتوظيف عمال أجانب في مهن متخصصة، محور جدل حاد حول الوظائف الأمبلاكية والهجرة. ومع استمرار قطاع التكنولوجيا في مواجهة تسريحات العمال وعدم اليقين الاقتصادي، تتصاعد التوترات بين العمال الأمبلاكيين وحاملي تأشيرة H-1B، حيث يُنظر إلى هذه الفئة الأخيرة غالبًا على أنها منافسة مباشرة على الوظائف المرغوبة.

جدل حول برنامج H-1B

في حين يزعم المؤيدون أن العاملين في برنامج H-1B يملؤون فجوات المهارات الحرجة ويقودون الابتكار، يزعم المنتقدون أن البرنامج يعمل على خفض الأجور ويشرد العمال الأميركيين، بحسب "فوربس".

وأظهرت دراسة أجراها معهد أميركان إنتربرايز وشراكة من أجل اقتصاد أميركي جديد أن كل حامل لتأشيرة H-1B يوفر 1.83 وظيفة للأميركيين. بالإضافة إلى ذلك، فإن زيادة الحد الأقصى لتأشيرة H-1B قد توفر ما يُقدر بـ 1.3 مليون وظيفة جديدة، وتضيف حوالي 158 مليار دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي الأميركي بحلول عام 2045، وفقًا لمجلس الهجرة الأميركي.

وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، وقع ترامب أمراً تنفيذياً يقضي بإضافة رسوم سنوية قدرها 100 ألف دولار للمتقدمين لبرنامج تأشيرة العمال الأجانب الماهرين، المعروفة باسم H-1B. ويشير الأمر التنفيذي الذي وقعه دونالد ترامب إلى "إساءة استخدام" البرنامج وأنه سيعمل على تقييد الدخول ما لم يتم سداد الرسوم.

كما وقع ترامب أمراً آخر، حيث أنشأ نظاماً جديداً يُعرف بـ "البطاقة الذهبية" لتسريع الحصول على التأشيرات لبعض المهاجرين مقابل رسوم تبدأ من مليون دولار.

ومنذ عام 2004، حُدد عدد طلبات تأشيرة H-1B، ليصبح الحد الأدنى للحصول على التأشيرات 85 ألف طلب سنوياً. وحتى سبتمبر كانت تتضمن تأشيرات H-1B رسوماً إدارية مختلفة، يبلغ مجموعها حوالي 1500 دولار. وتظهر بيانات دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأميركية أن طلبات الحصول على تأشيرات H-1B للسنة المالية المقبلة انخفضت إلى نحو 359 ألف طلب، وهو أدنى مستوى خلال أربع سنوات. وكان أكبر المستفيدين من البرنامج في السنة المالية السابقة، شركة أمازون، ثم تلاها شركات التكنولوجيا العملاقة تاتا، ومايكروسوفت وميتا وأبل وغوغل وفقاً لـ "بي بي سي".

وقال خورخي لوبيز، رئيس مجموعة ممارسات الهجرة والتنقل العالمي في شركة ليتلر مندلسون، إن الرسوم البالغة 100 ألف دولار "ستضع حداً للقدرة التنافسية الأميركية في قطاع التكنولوجيا وجميع الصناعات".

تأثيرات على الشركات

وأوردت فايننشال إكسبرس أنه على مدى عقود، انتقل خريجو المعهد الهندي للتكنولوجيا إلى الولايات المتحدة للعمل في مجالات التكنولوجيا والمالية وغيرها من المجالات ذات الأجور المرتفعة. وأصبح العديد منهم قادة عالميين. ومن أبرز هؤلاء، الرئيس التنفيذي لشركة غوغل، سوندار بيتشاي، والرئيس التنفيذي لشركة آي بي إم، أرفيند كريشنا.

ووفق موقع "هندوستان تايمز" ستتوقف شركة LTIMindtree، وهي شركة عالمية للاستشارات التكنولوجية والحلول الرقمية، ومقرها الهند، عن تقديم طلبات تأشيرة H-1B جديدة في المستقبل، وفقًا لتقرير صادر عن Moneycontrol.

من ناحية أخرى، يشعر أصحاب العمل الأميركيون أيضًا بتداعيات زيادة رسوم تأشيرة H-1B، والذين لطالما اعتمدوا على الكفاءات الماهرة من الهند والصين، وخاصةً في وظائف التكنولوجيا. وبينما أوقفت بعض الشركات الصغيرة هذه العملية مؤقتًا، لا تزال الشركات الكبرى مستعدة لإنفاق الأموال. وقد أعرب قادة التكنولوجيا، مثل إيلون ماسك وجينسن هوانغ من إنفيديا، علنًا عن دعمهم للعاملين بتأشيرات H-1B.

وأكد موقع "بزنس ستاندرد" أن أكبر سبع شركات تكنولوجيا معلومات مقرها الهند حصلت على 4,573 موافقة فقط على وظائف جديدة بموجب تأشيرة H-1B في السنة المالية 2025، وهو أدنى مستوى في عقد من الزمان، بانخفاض قدره 70% منذ عام 2015، وبانخفاض قدره 37% عن عام 2024، وفقًا لأرقام جديدة صادرة عن المؤسسة الوطنية للسياسة الأميركية (NFAP).

كانت شركة تاتا للخدمات الاستشارية (TCS) الشركة الهندية الوحيدة في مجال تكنولوجيا المعلومات ضمن أفضل خمس شركات من حيث موافقات التوظيف المستمر هذا العام. إلا أن معدل رفض تمديد عقودها ارتفع إلى 7% في عام 2025، مقارنةً بـ 4% في عام 2024.