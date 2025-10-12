رسوم ترامب تفجر سخرية في الصين: صمت دبلوماسي وحرب المعادن النادرة

في نينغبو في الصين، لم يكن صوت آلات المصانع يغطي على ما يتداول في هواتف العمال: منشور على منصة "سينا" المالية يتهكم على قرار ترامب بفرض رسوم بنسبة 100% على الواردات الصينية اعتباراً من 1 نوفمبر/تشرين الثاني. كتب أحد المستخدمين: "سارعوا بتقديم طلبكم إلى شراء كيلوغرام واحد من فول الصويا الأميركي يوم الاثنين أو ستتعرضون لرسوم جمركية انتقامية مرة أخرى!". بينما علق آخر: "الانفصال بين الصين والولايات المتحدة أمر لا مفر منه، لكنه لن يؤدي إلا إلى الإضرار بالأطفال"، وأضاف ثالث بسخرية مالية: "أعظم متداول أسهم في العالم لم يحصل على جائزة السلام، وقام ببيع أسهمه على المكشوف في غضب!".

هذه الردود الساخرة ليست مجرد دعابة على منصة تواصل، بل لغة قلق يعرفها كل من يبيع للعالم عبر الموانئ الصينية. فالولايات المتحدة تبقى الزبون الأكبر، وأي رفع في الرسوم يهدد دورة الإنتاج من المصنع حتى الميناء. بينما في بكين، التزمت الحسابات الرسمية الصمت هذه المرة. فلم تُصدر وزارة الخارجية أي تعليق بعد إعلان الرسوم، بخلاف ما فعلته في مارس/آذار 2025 حين وصفت خطوة ترامب السابقة بأنها "سياسية لا تجارية"، بينما اكتفت هذه المرة بنشر محتوى ترويجي عن السياحة في روسيا، وهو ما فسّر داخلياً بأنه "إشارة صامتة" ورسالة غير مباشرة إلى واشنطن. كذلك لم تُعلّق سفارة الصين في واشنطن، التي كانت قد غرّدت في مارس بعبارة التحدي الشهيرة "نحن مستعدون للقتال حتى النهاية".

ومن وراء هذا الصمت الدبلوماسي تقدّمت وزارة التجارة الصينية بالشرح الرسمي: ربطت في جلسة أسئلة وأجوبة بتاريخ 12 أكتوبر/تشرين الأول ضوابط تصدير العناصر الأرضية النادرة بالسياق الأمني والقانوني، مؤكدة أن الإجراء ليس حظراً للتصدير، بل نظام تراخيص "مدروس ومتناسب"، مع إمكانية "الترخيص العام" و "الإعفاء من الترخيص" للطلبات المدنية المتوافقة. وفي المقابل وصفت رد واشنطن بأنه ازدواجية معايير، وقالت العبارة الواضحة: "لا نرغب في حرب الرسوم، لكننا لا نخافها، وسنتخذ إجراءات مقابلة إذا أصرّ الجانب الأميركي". هكذا بدا أن الرسوم الأميركية تُقرأ في بكين على أنها "انتقام" يهدف إلى الضغط على ملف المعادن النادرة وإخضاع سلاسل الإمداد الحساسة.

بكين لا تخشى واشنطن

أما الصحافي هو شي جين رئيس التحرير السابق لصحيفة غلوبال تايمز التابعة للحزب الشيوعي، فقد كتب: "الصين لا تخشى ثورات واشنطن، فقد شهدنا الكثير من ثوراتها واستعراضاتها المتبجحة. وتستعد الصين لتصعيد الحرب التجارية، أو حتى لأزمة أشد خطورة"، مؤكداً أن الصين لا تقبل الإكراه.

تحليل هو شي جين لم يكن مجرد انفعال وطني، بل قراءة استراتيجية: فالصين، وفقه، لن تكتفي بالرد الاقتصادي، بل ستوظف الأزمة لإعادة هندسة اعتمادها على السوق الأميركية. هذا الخطاب المتشدد يُعدّ مؤشراً على ما يمكن أن يتحول إلى تصعيد مؤسسي في إدارة بكين نفسها، حيث بدأت بعض الدوائر تتحدث عن "الاستعداد لأزمة أشد خطورة" بدلاً من "احتوائها".

الحل في أميركا الجنوبية

وفي تقرير صادر عن مجلة كايشين الصينية الاقتصادية في 11 أكتوبر/تشرين الثاني، حذر محللون من أن الرسوم الجديدة سترفع متوسط التعرفات الأميركية على الواردات الصينية إلى أكثر من 150%، بعد أن كانت 57.6% قبل القرار، وهو ما يجعل قطاعات الإلكترونيات والأثاث والمنسوجات "على حافة الخروج من السوق الأميركية". لكن الأثر الأعمق يتجاوز التعرفات. فقد نقلت رويترز في 8 إبريل/نيسان 2025 أن عدداً من الشركات الصينية بدأ منذ الربيع الماضي بالتخطيط لإنشاء مصانع جديدة في الخارج أو تسريع مشاريع خارجية ونقل خطوط إنتاجه إلى فيتنام والمكسيك لتفادي تبعات الجولة السابقة من الرسوم الجمركية. كما نقلت أن "المصدرين الصينيين باتوا يصفون الحرب التجارية بأنها لعبة رمي السهام معصوبي الأعين"، في إشارة إلى عشوائية القرارات السياسية وتأثيرها على المصنعين.

عدم توازن تجاري

ولتقدير حجم هذه العلاقة، يكفي الرجوع إلى تقرير مكتب الممثل التجاري الأميركي (هي هيئة فيدرالية تشرف على السياسة التجارية للولايات المتحدة وتقدّم تقارير سنوية إلى الكونغرس) الصادر في ديسمبر/كانون الأول 2024، عندما أوضح أن إجمالي تجارة السلع والخدمات بين الولايات المتحدة والصين بلغ 658.9 مليار دولار بزيادة قدرها 2.6% عن 2023. وبلغت الواردات الأميركية من الصين 438.7 مليار دولار، بزيادة قدرها 2.7%، بينما بلغت الصادرات الأميركية إلى الصين 143.2 مليار دولار. وسجلت الولايات المتحدة عجزاً تجارياً قدره 295.5 مليار دولار في تجارة السلع مع الصين عام 2024.

تلك الأرقام تفسّر لماذا تبدو السخرية على منصة "سينا" ظرفية لا أكثر. فالسوق الأميركية، رغم التوتر السياسي، تبقى شرياناً لا يمكن للصين أن تتجاهله من دون ألم. التجار الذين يكتبون بسخرية اليوم، هم أنفسهم الذين يدركون أن أي تراجع في الطلبيات القادمة سيُترجم إلى مصانع صامتة غداً.

حرب المعادن

وبينما يُختم اليوم في تلك المصانع، تدور في الأجواء فكرة غابت في بعض النصوص الرسمية، أن هذه الرسوم ليست هجومية عشوائية فقط، بل "هي حرب مموهة على المعادن النادرة المورد الاستراتيجي الذي تملكه الصين بشكل شبه احتكاري". ففي مقاله، أشار صحافي غلوبال تايمز إلى أن الخطوة تهدف إلى إجبار الصين على التنازل في هذا الملف الحساس، فهي ورقة ضغط تُستخدم منذ سنوات في حقيبة التكنولوجيا والتنافس والنفوذ. "الحرب على المعادن النادرة"، كما قال، "ليست مؤقتة بل جزء من استراتيجية طويلة الأمد لإعادة تشكيل علاقة القوة بين بكين وواشنطن".