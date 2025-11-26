رسوم ترامب تضغط على المتسوقين الأميركيين والبائعين الأجانب

ارتفعت كلفة إرسال الخيوط إلى العملاء الأميركيين بشكل كبير منذ أن ألغت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إعفاء الطرود من الرسوم الجمركية اعتبارا من 29 أغسطس/آب،. وتشمل فاتورة كرة الخيوط بقيمة 21 دولارا حاليا رسوم وساطة تراوح بين 12 و15 دولارا تفرضها شركة الشحن يو.بي.إس، بالإضافة إلى رسوم الولايات ورسوم جمركية بنسبة 6.5%، وكل ذلك يضاعف السعر للمستهلك الأميركي تقريبا.

وفي مصنع فيلسي أند هارموني، وهو مصنع صوف ومتجر خيوط في منطقة بلفاست الريفية، بجزيرة الأمير إدوارد الكندية، كانت كيم دوهيرتي، مالكة المصنع، تستطيع إرسال خيوط الغزل إلى العملاء الأميركيين عبر الحدود دون ضجة كبيرة. وكانت طلبات الخيوط عادة ما تتمتع بإعفاء الطرود التي تقل قيمتها عن 800 دولار من الجمارك الأميركية، ما يعني إمكانية استيرادها معفاة من الرسوم الجمركية وتجنب الإجراءات الجمركية في الولايات المتحدة، وقالت: "لقد وصلتنا طلبات من العملاء وهم في حالة صدمة من حقيقة أنهم مضطرون للدفع. وكان عدد الأشخاص الذين لم يكونوا على دراية بالتأثير المترتب على هذه الرسوم مدهشا".

وكان الهدف من إلغاء ما يسمى بإعفاء "الحد الأدنى" للواردات الحد من تهريب المخدرات ومنع السلع منخفضة الجودة من الشركات التي تبيع بأسعار مخفضة مثل تيمو وشي.إن وإغراق السوق الأميركية. ولكن مع انطلاق موسم التسوق السنوي المهم لعطلات رأس السنة وعيد الميلاد، يعيق إلغاء هذا الإعفاء الشركات الصغيرة والمتسوقين الذين يواجهون الآن تكاليف أعلى. على سبيل المثال طلب تشاد لوندكويست، من فورت لودرديل بولاية فلوريدا الأميركية، زيتا عطريا من موقع يدعى "أويل بيرفيومري" في أكتوبر/تشرين الأول، لكنه لم يكن يعلم أن مقر الشركة يقع في تورنتو بكندا.

وبلغت قيمة إجمالي ما طلبه 35.75 دولارا، بما في ذلك رسوم شحن قياسية قدرها ثمانية دولارات. ولكن عندما وصل طرده، فوجئ بفاتورة تعرفة جمركية بقيمة 10.80 دولارات من شركة الشحن فيديكس. وقال لوندكويست إن طرده يحوي سلعة ثمنها 27 دولارا لا تستحق رسوما جمركية بقيمة عشرة دولارات، ولم ترد الشركة على طلب التعليق. وقالت مارثا كيث، مؤسسة علامة القرطاسية البريطانية "مارثا بروك"، ومقرها لندن ولها مكتب صغير في ملبورن بأستراليا، إن مبيعات متجرها في الولايات المتحدة عبر منصة "إيتسي" للتجارة الإلكترونية ارتفعت بنسبة 50% خلال العام الذي سبق انتهاء الإعفاء.

إلا أن المبيعات انخفضت بشكل كبير عند تطبيق الرسوم الجمركية، ولا تزال في انخفاض مستمر رغم أنها تتحمل رسوم الاستيراد والرسوم الجمركية ، لذا لا يتأثر العملاء. وانخفضت المبيعات بنحو 30% على أساس سنوي. وقالت كيث: "يبدو أن المشكلة تكمن في ثقة العملاء، ما أثر سلبا على رغبتهم في الطلب من الشركات خارج الولايات المتحدة، بسبب الارتباك حول كيفية تأثير الرسوم الجمركية عليهم".

كما أنها تواجه صعوبة بالغة لأنها باعت تقويما لعيد الميلاد بقيمة 109 جنيهات إسترلينية (144 دولارا) لحوالي 200 عميل أميركي قبل تطبيق الرسوم الجمركية، والآن عليها شحنها. وستبلغ تكاليف الشحن والتعرفات مجتمعة 25 جنيها إسترلينيا (33 دولارا)، ما يعني أنه سيتعين على كيث تحمل 5000 جنيه إسترليني إضافية (6583 دولارا) لتغطية تكاليف شحن تقويمات عيد الميلاد التي تم بيعها بالفعل.

رسوم إضافية على دخول السياح الأجانب للمتنزهات الأميركية

في السياق، أعلنت هيئة المتنزهات الوطنية في الولايات المتحدة، أمس الثلاثاء، أنها ستبدأ في تحصيل رسوم إضافية قدرها 100 دولار من ملايين السياح الدوليين الذين يزورون المتنزهات الأميركية سنويا لدخول بعض المواقع الأكثر شعبية، مع استبعادهم من أيام الدخول المجاني التي ستُخصص للمواطنين الأميركيين. ويأتي هذا الإعلان عن "سياسات رسوم الدخول التي تضع أميركا أولا" في وقت تواجه فيه المتنزهات الوطنية ضغوطا بسبب تقليص كبير في الموظفين وخفض شديد في الميزانية، إلى جانب التعافي من الأضرار التي لحقت بها خلال الإغلاق الحكومي الأخير وفقدان كبير للإيرادات بسبب عدم تحصيل الرسوم خلال تلك الفترة.

وسوف تشمل هذه التغييرات 11 متنزها وطنيا، بما في ذلك غراند كانيون ويلوستون ويوسيمايت، وفقا لوزارة الداخلية الأميركية. وفي جزء من التغييرات، التي ستدخل حيز التنفيذ في أول يناير/كانون الثاني، سيرتفع أيضا سعر بطاقة الدخول السنوية للمتنزهات للسياح الأجانب إلى 250 دولارا، بينما سيستمر الأميركيون بدفع 80 دولارا، وفقا لبيان الوزارة.

وقال وزير الداخلية دوغ بورغوم في منشور على منصة إكس إن هذه التغييرات تضمن أن دافعي الضرائب الأميركيين الذين يدعمون خدمة المتنزهات "يستمرون في التمتع بالدخول بأسعار معقولة، بينما يساهم الزوار الدوليون بحصتهم العادلة في الحفاظ على متنزهاتنا وتحسينها للأجيال القادمة". ويأتي هذا الإعلان بعد أمر تنفيذي صدر في يوليو/تموز، وجه فيه الرئيس دونالد ترامب المتنزهات بزيادة رسوم الدخول على السياح الأجانب.

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)