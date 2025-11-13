رسوم ترامب تضرب تنزيلات الجمعة السوداء

- تأثيرات الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب تظهر بوضوح مع اقتراب موسم الأعياد، حيث يواجه تجار التجزئة تحديات في تتبع السياسات وارتفاع التكاليف، مما يؤثر على تسعير المنتجات، باستثناء بعض الأجهزة الإلكترونية المعفاة. - تجار التجزئة الكبار قاموا بتخزين البضائع للحفاظ على الأسعار، بينما اتجه المستقلون إلى تسعير شفاف. التعرفات الجمركية والتضخم يدفعان العلامات التجارية لتقليص العروض الترويجية، مما يؤثر على موسم العطلات. - المستهلكون قلقون بشأن التضخم والتعرفات، حيث يعتقد البعض أن عروض الجمعة السوداء ليست مميزة. الرسوم الجمركية تؤدي لزيادة الأسعار، ويتوقع انخفاض إنفاق المستهلكين بنسبة 5%، مما يضع تجار التجزئة في موقف صعب.

بدأت تأثيرات رسوم الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمركية تظهر مع حلول موسم الأعياد، وخاصة الجمعة السوداء في 28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025 التي تعتبر من أبرز المحطات الاستهلاكية حول العالم، حيث تقوم الشركات التجارية بخصومات كبيرة على منتجاتها.

فقد حوّلت الرسوم الجمركية التسوق الشخصي وعبر الإنترنت ليصبح أكثر تعقيداً وتكلفة من أي وقت مضى. من جانب تجار التجزئة، الأمر عبارة عن لعبة مستمرة من تتبع السياسات واتخاذ قرارات صعبة، حيث تتسبب مشكلات سلسلة التوريد في تأخيرات، وتجعل التكاليف غير المتوقعة التسعير صعباً. ويشير موقع "ذا ستراتيجيست" المتخصص إلى أن معظم السلع تتأثر بتكلفة الرسوم الجمركية، حتى لو كانت مصنعة محلياً.

يكاد يكون من المستحيل تصنيع أي منتج في أميركا بالكامل مثلاً من مواد أولية أميركية بالكامل، لذا فإن المنتجات التي تستخدم عبوات أو مكونات أو مواد مستوردة لا تزال تتأثر بالرسوم الجمركية. ووفق الموقع تراوح زيادات الأسعار بين 10% و15% في المتوسط. وهذا غالباً ما يكون أقل مما يدفعه المصنعون وتجار التجزئة كرسوم جمركية، والتي تبدأ عند حد أساسي قدره 10% لجميع الدول. الاستثناء الرئيسي هو بعض الأجهزة الإلكترونية، مثل أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية، التي تخضع لإعفاء خاص.

وفقاً لصحيفة وول ستريت جورنال، خزّن تجار التجزئة الكبار والمتاجر الكبرى عندما كانت الأسعار أقل حتى يتمكنوا من الحفاظ على ثبات أسعارهم وهوامشهم المبطنة، بما يكفي لاستيعاب مبيعات الجمعة السوداء. في السنوات الأخيرة، ابتعد تجار التجزئة المستقلون والعلامات التجارية الأصغر عن المبيعات الضخمة لصالح تسعير يومي أكثر شفافية.

ويلفت موقع بايمنت إلى أن تجار التجزئة يستعدون لـ"الجمعة السوداء" بشكل أكثر تحفظاً هذا العام، إذ تؤدي التعرفات الجمركية والتضخم إلى ارتفاع التكاليف وإجبار العلامات التجارية على تقليص العروض الترويجية. تراقب الشركات التي تعتمد على إنفاق التجزئة عن كثب تأثير زيادات الأسعار على موسم العطلات.

وأعلنت مجموعة سايمون العقارية، التي تمتلك وتستثمر على نحو رئيسي في وجهات التسوق والمطاعم والترفيه والوجهات متعددة الاستخدامات، مؤخراً أنها ستستخدم موسم تسوق العطلات هذا العام كمقياس لتأثير الرسوم الجمركية على قطاع التجزئة.

ولكشف كيفية تعامل المتسوقين مع الجمعة السوداء هذا العام، تعاونت شركة UserTesting مع شركة Talker Research لإجراء استطلاع رأي على 4000 مستهلك في جميع أنحاء الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا. وتبين أن 43% قلقون بشأن التضخم، و31% بشأن التعرفات الجمركية. فيما يعتقد 36% أن عروض الجمعة السوداء ليست أفضل من الخصومات المستمرة على مدار العام.

وتورد وكالة بلومبيرغ مثالاً عن شركة أبستريم براندز، التي تُقدم منتجاتها على موقع أمازون ومواقع إلكترونية أخرى، والتي تحقق ما يصل إلى 35% من إيراداتها السنوية خلال موسم الأعياد. وكونها تستورد منتجاتها من دول تأثرت بالرسوم الجديدة التي فرضتها إدارة ترامب، لذا فإن سعر آلة نزع الأعشاب النحاسية مثلاً، التي كان سعرها أقل من 20 دولاراً العام الماضي، أصبح الآن نحو 30 دولاراً بسبب الرسوم الجمركية على المعادن.

قالت سونيا لابينسكي، رئيسة قسم تجارة الأزياء في أليكس بارتنرز: "هذا عامٌ غريبٌ جداً للعطلات"، مشيرةً إلى "الكثير من التحديات في قطاع التجزئة". وأضافت أنه في حين استوعبت العديد من الشركات الموجة الأولى من الرسوم الجمركية، فإنها الآن "لا تملك المساحة الكافية" لتقديم نفس الخصومات التي قدمتها في السنوات الماضية.

ويُظهر استطلاع أجرته شركة برايس ووترهاوس كوبرز أن المتسوقين يتوخون الحذر، إذ يُتوقع أن ينخفض إنفاق المستهلكين على العطلات بنسبة 5% في المتوسط مقارنة بالعام الماضي. ومن المتوقع أن ينخفض إنفاق المستهلكين الذين تتراوح أعمارهم بين 17 و28 عاماً بنسبة 23% في ميزانيات العطلات.

وقال نيل سوندرز، المدير الإداري لشركة غلوبال داتا لـ "بلومبيرغ": "تجار التجزئة عالقون بين المطرقة والسندان. فمن جهة، يريدون حماية هوامش الربح، ومن جهة أخرى، يدركون أن البيئة تنافسية للغاية، وأن المستهلك يبحث عن تلك الخصومات لتحفيزه على الإنفاق".