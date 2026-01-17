رسوم ترامب بخصوص غرينلاند تشعل أوروبا وماكرون يتوعد برد موّحد

أثار إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم السبت، فرض رسوم جمركية على ثماني دول أوروبية وربطها بموقفها من ملف غرينلاند موجة ردات فعل سياسية وشعبية سريعة، تراوحت بين الرفض العلني والدعوة إلى رد أوروبي موحّد والتأكيد أن سيادة غرينلاند ليست محل مساومة.

وأعلنت قبرص التي تتولى الرئاسة الدورية الحالية للاتحاد الأوروبي، في ساعة متأخرة من مساء اليوم السبت، أنها دعت إلى عقد اجتماع طارئ غداً الأحد يجمع كل سفراء دول الاتحاد. ومن المقرر أن يبدأ الاجتماع في الرابعة مساء بتوقيت غرينيتش.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، في بيان مشترك، إنّ "فرض رسوم جمركية سيضعف العلاقات عبر الأطلسي، كما يهدد بدخول العالم في دوامة انحدارية خطيرة"، وأكدا أنّ "أوروبا ستبقى موحّدة ومنسّقة وملتزمة بالدفاع عن سيادتها".

وأضافت فون ديرلاين وكوستا: "يبدي الاتحاد الأوروبي تضامناً كاملاً مع الدنمارك وشعب غرينلاند. يبقى الحوار أساسياً، ونحن ملتزمون بالبناء على العملية التي بدأت الأسبوع الماضي بين مملكة الدنمارك والولايات المتحدة".

واستنكر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إعلان دونالد ترامب فرض رسوم جمركية جديدة على دول أوروبية عارضت جهوده للاستحواذ على غرينلاند. وقال في منشور له على منصة إكس إن "التهديدات بفرض رسوم جمركية غير مقبولة ولا مكان لها في هذا السياق". وأضاف: "سيرد الأوروبيون بطريقة موحّدة ومنسّقة إذا تأكد ذلك. وسنضمن احترام السيادة الأوروبية".

وقال ماكرون إن "الترهيب والتهديد لن يؤثرا على مواقفهم سواء في أوكرانيا أو غرينلاند أو أي مكان آخر في العالم"، في إشارة إلى تهديدات ترامب أمس الجمعة التي نفذها قبل مرور 24 ساعة على إطلاقها.

وأشار إلى أن باريس تلتزم بسيادة الأمم واستقلالها في أوروبا وخارجها موضحاً أن "هذا المبدأ يوجه خياراتهم، ويدعم التزامهم بالأمم المتحدة وميثاقها".

La France est attachée à la souveraineté et à l’indépendance des Nations, en Europe comme ailleurs. Cela préside à nos choix. Cela fonde notre attachement aux Nations unies et à notre Charte.



C’est à ce titre que nous soutenons et continuerons de soutenir l’Ukraine,… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) January 17, 2026

وأكد وزير الخارجية الدنماركي لارس لوك راسموسن أن التهديدات بفرض رسوم جمركية كانت "مفاجأة" بالنظر إلى "الاجتماع البناء" مع كبار المسؤولين الأميركيين هذا الأسبوع في واشنطن، موضحاً أن زيادة الحضور الأوروبي في غرينلاند الهدف منه "تعزيز الأمن في القطب الشمالي، وأن كوبنهاغن تتفق مع واشنطن على أن المنطقة لم تعد منخفضة التوتر وتحتاج جهداً أمنياً أكبر".

وقال رئيس وزراء غرينلاند ينس فريدريك نيلسن، أمام تجمعات حاشدة اليوم السبت في نووك، إن غرينلاند "ليست للبيع وإنها ليست لعبة"، مؤكداً أن "الجزيرة هي وطن سكانها وأن تقرير مستقبلها حق لهم"، في رسالة مباشرة ترفض تحويل السيادة إلى ورقة ضغط سياسي أو تجاري.

وأعلنت ألمانيا أنها ستنسق بشكل وثيق مع شركائها الأوروبيين للرد على إعلان دونالد ترامب. وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية ستيفان كورنيليوس إن برلين أخذت علماً بتصريحات ترامب وتعمل مع الدول الأوروبية الأخرى على وضع رد موحد.

وأضاف كورنيليوس: "أخذت الحكومة الفيدرالية علماً بتصريحات الرئيس الأميركي، وهي على تنسيق وثيق مع شركائها الأوروبيين، وسنتخذ معاً القرار المناسب بشأن ردات الفعل في الوقت المناسب".

وأشار رئيس وزراء السويد أولف كريسترسون إلى أن "بلاده لن تسمح بترهيبها"، موضحاً أن "قضايا سيادة غرينلاند يقررها فقط كل من الدنمارك وغرينلاند"، في رفض صريح لربط التجارة بإكراه سياسي على حلفاء أوروبيين.

وقال الأمين العام السابق لحلف الناتو ورئيس وزراء الدنمارك الأسبق أندرس فوغ راسموسن إن "خطاب ترامب بشأن غرينلاند أقرب إلى لغة العصابات"، محذراً من أن "هذا النهج يهدد تماسك الحلف ويمنح خصومه فرصاً"، ودعا إلى "مقاربة تعزز الشراكات بدلاً من الإملاءات والضغط".

وأكد وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي وجود اتفاق واسع داخل الناتو على ضرورة تعزيز الأمن في القطب الشمالي بما في ذلك غرينلاند، لكنه شدد على أن مسألة الرسوم الجمركية لا مكان لها في هذا السياق، مؤكداً دعم بلاده للدنمارك.

ونوهت رئيسة منظمة أوغوت الممثلة لغرينلانديين في الدنمارك جولي رادِماخر بما وصفته بالحشد الشعبي الواسع، وقالت إنه وجّه رسالة إلى العالم بضرورة الاستيقاظ، مؤكدة أن التضامن مع غرينلاند هو أيضاً إعلان واضح بأن تقرير المصير ليس بنداً تفاوضياً في نزاع سياسي.

ومن المقرر أن يسافر ترامب يوم الثلاثاء إلى المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، حيث من المرجح أن يلتقي بقادة الدول الأوروبية التي فرض رسوماً جمركية عليها والتي ستبدأ في غضون أسبوعين.