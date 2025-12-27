- في عام 2025، فرضت إدارة ترامب رسومًا عقابية على واردات من المكسيك وكندا والصين، مما أدى إلى حرب رسوم متعددة الجبهات وتأجيج الصراعات القانونية في المحاكم الأميركية. - في إبريل، أطلق ترامب "يوم التحرير" بفرض تعرفات شاملة على عشرات الدول، مع إعفاءات لبعض المنتجات الإلكترونية، وتصاعد التوتر التجاري مع الصين بتبادل تعرفات قاسية. - توسعت الرسوم لتشمل معادن وسلع استهلاكية جديدة، وواجهت شرعية استخدام ترامب لقانون الطوارئ تحديات قانونية، مع محاولات لاحقة لخفض التوتر التجاري.

كان 2025 عاماً تدار فيه السياسة التجارية الأميركية مثل زرّ إنذار يُضغط ثم يُرفع ثم يُضغط مجدداً. فخلال أشهر قليلة، انتقلت إدارة دونالد ترامب من رسوم عقابية مرتبطة بالفنتانيل والهجرة إلى حزمة تعرفات شاملة في ما سُمي بـ"يوم التحرير"، ثم إلى موجة رسوم قطاعية ركّزت على السيارات والمعادن والنحاس والأخشاب، ووصلت لاحقاً إلى الأدوية والشاحنات الثقيلة. والنتيجة كانت حرب رسوم متعددة الجبهات، تتسع ثم تُهدّأ جزئياً باستثناءات وتسويات وإرجاءات، بينما تتحول المحاكم الأميركية إلى ساحة موازية للصراع.

من يناير إلى مارس.. رسوم الفنتانيل تفتح الباب

في بداية العام، اتجه ترامب إلى أكبر شركاء أميركا التجاريين القريبين قبل البعيدين. ففي 1 فبراير/شباط، وقّع أوامر تنفيذية تفرض 25% على الواردات من المكسيك وكندا، و10% على السلع الصينية، مبرراً ذلك بملف الفنتانيل والهجرة غير النظامية. وردّت كندا والمكسيك بتهديدات وإجراءات انتقامية، بينما أعلنت الصين أنها ستطعن وترد بإجراءات مضادة.

ثم جاء 4 مارس/آذار ليشهد بدء التطبيق الفعلي وتوسّع الاستهداف باتجاه الصين عبر تكديس الرسوم، إذ دخلت زيادة إضافية بنسبة 10% حيّز التنفيذ لتُضاف إلى الـ10% الأولى، وسط حديث رسمي عن أن التعاون في ملف الفنتانيل لم يكن كافياً. وفي الجهة المقابلة، بدأت بكين تجهّز ردها عبر تعرفات انتقامية طاولت سلعاً أميركية، خصوصاً منتجات زراعية وغذائية.

وفي المسار نفسه، انتقل ترامب مبكراً إلى المعادن. ففي فبراير/شباط، وقّع إعلانات رفعت الرسوم على الألومنيوم إلى 25% من 10%، وألغت استثناءات وحصصاً كانت تمنح لبعض الدول مع إزالة كثير من الإعفاءات الخاصة بالمنتجات، على أن يبدأ التنفيذ في 4 مارس/آذار.

إبريل.. يوم التحرير

في 2 إبريل/نيسان، ظهر عنوان العام الأبرز، إذ قدّم ترامب "يوم التحرير" بوصفه نقطة تحول، ومعه انطلقت تعرفات متبادلة شاملة هزّت الأسواق وأدخلت عشرات الدول في دائرة الرسوم الأميركية دفعة واحدة.

لكن إبريل لم يكن شهر التصعيد فقط، بل شهر التراجع الجزئي أيضاً. فأمام حساسية أسعار الإلكترونيات، أعلنت الإدارة إعفاءات واسعة لمنتجات مثل الهواتف الذكية والحواسيب ومكوّنات إلكترونية من الرسوم المتبادلة، مع نشر قائمة رموز جمركية مستثناة وبأثر رجعي إلى 5 إبريل/نيسان، وهو ما خفف الضغط عن شركات التكنولوجيا وسلاسل التوريد.

وفي الشهر نفسه، دخلت رسوم السيارات حيّز التنفيذ. فقد فُرضت تعرفة 25% على واردات السيارات، وهو إجراء ضخم بحجمه وتأثيره على سلاسل الإمداد، إذ قدّرت وكالة رويترز أن الرسوم تغطي أكثر من 460 مليار دولار من واردات السيارات وقطع الغيار سنوياً.

ثم جاءت خطوة تهدئة فنية داخل القطاع نفسه. ففي أواخر إبريل، أمر ترامب بوقف ما يسمى تكديس الرسوم على السيارات وقطع الغيار، بحيث لا تُفرض فوقها في الوقت نفسه رسوم أخرى من فئات مختلفة مثل بعض رسوم الصلب والألومنيوم أو الرسوم المرتبطة بكندا والمكسيك، وهو ما قدمته الإدارة تصحيحاً لتخفيف الضربة على القطاع من دون التراجع عن نسبة الـ25% نفسها.

أما مع الصين، فبقيت الاستثناءات محدودة. فالتصعيد تحوّل إلى سباق تعرفات متبادلة بلغ ذروته عند مستويات قاسية، إذ تحدثت تقارير عن وصول الرسوم الأميركية إلى 145% مقابل 125% صينية في ذروة المواجهة.

من مايو إلى يوليو.. معادن ونحاس على خط النار ومحاكم تشتعل

في نهاية مايو/أيار، أعلن ترامب مضاعفة الرسوم على الصلب إلى 50% بدل 25%، ثم دخلت الزيادة حيّز التنفيذ في يونيو/حزيران وفق بيان رسمي للبيت الأبيض. وهنا تحولت الرسوم القطاعية إلى أداة مركزية وليس هامشية، لأنها تضرب مواد وسيطة تدخل في كل شيء من البناء إلى السيارات.

وبالتوازي، بدأت الحرب تأخذ بُعداً قضائياً. ففي أواخر مايو/أيار، أصدرت محكمة تجارية أميركية حكماً يمنع جزءاً كبيراً من تعرفات "يوم التحرير"، قبل أن تعيد محكمة الاستئناف العمل بها مؤقتاً، ثم سمحت لاحقاً باستمرار التحصيل أثناء نظر الاستئناف، ما أبقى الضبابية قائمة لدى الشركات.

وفي يوليو/تموز، انتقل ترامب إلى معدن جديد. فقد أعلن فرض تعرفة 50% على واردات النحاس اعتباراً من 1 أغسطس/آب، مستنداً إلى تحقيقات الأمن القومي ضمن المادة 232، ومقدّماً القرار باعتباره ضرورياً لصناعات الدفاع والإلكترونيات والسيارات.

كما شهد يوليو تصعيداً سياسياً واضحاً مع البرازيل، إذ فرض ترامب 50% على وارداتها بعد سجال مع الرئيس لولا، وربط القرار في رسائل علنية بقضايا سياسية داخل البرازيل وبحرية التعبير، وهو نموذج لرسوم لا تُفسر فقط بعجز تجاري بل بسياق سياسي أيضاً.

أغسطس.. تعرفات واسعة على عشرات الدول

مع بداية أغسطس/آب، تحولت الرسوم إلى شبكة عالمية أعرض. فقد وقّع ترامب أمرا يفرض تعرفات على عشرات الشركاء التجاريين بنطاقات متفاوتة، وذكرت رويترز أن من بين النسب المعلنة 35% على كثير من السلع الكندية، و50% على البرازيل، و25% على الهند، مع نسب أخرى شملت دولاً مثل تايوان وسويسرا. وبعد ذلك بأيام، اتخذت الهند موقعاً خاصاً في التصعيد، إذ فرض ترامب "تعرفة إضافية" بنسبة 25% على السلع الهندية مبرراً ذلك بعلاقة الهند بالنفط الروسي.

ومن الملفات التي غالباً ما يُقفز عليها في تلخيصات الحرب التجارية مسألة "الحد الأدنى" التي كانت تمنح إعفاء للشحنات منخفضة القيمة. فبحسب مذكرة ضريبية من المنظمة العالمية "إرنست ويونغ" (EY)، وقّع ترامب أمراً يعلق المعاملة المعفاة للشحنات التي تصل قيمتها إلى 800 دولار أو أقل، على أن يبدأ التطبيق في 29 أغسطس/آب، ما يغيّر قواعد التجارة الإلكترونية والشحن السريع بصورة مباشرة.

من سبتمبر إلى ديسمبر.. حملة جديدة ثم المحكمة العليا

في الخريف، توسعت الرسوم من المعادن والسيارات إلى سلع استهلاكية وقطاعات حساسة. ففي أواخر سبتمبر/أيلول، أعلن ترامب فرض 10% على الأخشاب والمنتجات الخشبية، و25% على خزائن المطابخ وبعض منتجات الأثاث، ضمن موجة رسوم جديدة على الواردات.

والأكبر وقعاً كان ملف الأدوية. ففي 25 سبتمبر/أيلول، أعلن ترامب رسوماً تصل إلى 100% على الأدوية ذات العلامات التجارية وبراءات الاختراع، مع آلية إعفاء مشروطة بالاستثمار في مصانع داخل الولايات المتحدة، إلى جانب 25% على الشاحنات الثقيلة، ما أعاد التوتر بقوة إلى سلاسل الإمداد الصحية والصناعية.

وفي الضفة الأخرى، كانت وزارة التجارة تفتح تحقيقات إضافية ضمن الأمن القومي شملت معدات طبية وروبوتات وآلات صناعية، ضمن قائمة أوسع من التحقيقات التي طاولت كذلك أشباه الموصلات والمعادن الحرجة، ما يعني أن قائمة القطاعات المرشحة للرسوم لم تكن مغلقة بعد.

ثم انتقلت المعركة إلى أروقة القضاء. فقد أصبحت شرعية استخدام ترامب قانون الطوارئ لفرض تعرفات واسعة مطروحة أمام المحكمة العليا، مع جلسات ومرافعات ونقاشات حول حدود سلطة الرئيس.

وفي نهاية العام، ظهر مساران متعاكسان يختصران تذبذب 2025. من جهة، أعلنت الإدارة تأجيل فرض تعرفات جديدة على رقائق صينية حتى 2027 رغم اتهامات بـ"ممارسات غير عادلة"، في محاولة لخفض الحرارة بعد هدنة تجارية لاحقة. ومن جهة ثانية، واصلت الإدارة استخدام "صفقات استثناء" لتفكيك الضغط، مثل اتفاق دوائي مع بريطانيا يمنح إعفاءات للصادرات الدوائية البريطانية من رسوم قطاعية.

2026.. هل يبقى عنواناً لعدم اليقين؟

لم تكن حروب 2025 جبهة واحدة بل سلسلة جبهات تتبدل. لكن في 2026، ستتحول الرسوم من صدمة مؤقتة إلى واقع تشغيلي تعيشه الشركات يومياً، فتقصر سلاسل التوريد وتتسارع الاستثمارات لتفادي الجمارك، كما سيزداد الضغط السياسي الداخلي كلما ارتفعت الأسعار. وإذا كسبت الإدارة المعركة القضائية، فستتوسع الرسوم القطاعية لتشمل منتجات أكثر حساسية، أما إذا قُيدت صلاحيات ترامب، فستبحث واشنطن عن مسارات بديلة أقل عرضة للطعن، ومع ذلك سيبقى عدم اليقين عنوان العام.