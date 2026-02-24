رسوم تخدم الخصوم: الصين من أكبر المستفيدين من إلغاء تعرفات ترامب

- ألغت المحكمة العليا الأميركية الرسوم الجمركية المرتفعة على بعض الدول مثل الصين والبرازيل، بينما أبقت على الرسوم على الصلب والألمنيوم والسيارات، مما أثر سلباً على حلفاء الولايات المتحدة مثل بريطانيا وإيطاليا. - التحول في السياسة الجمركية أدى إلى استفادة دول مثل البرازيل والصين والهند، بينما زادت الرسوم على المملكة المتحدة وإيطاليا، مما خلق حالة من عدم اليقين بشأن الاتفاقيات الثنائية. - قرار المحكمة ألغى الرسوم على المكسيك وكندا، لكن استياء ترامب قد يدفعه لاتخاذ إجراءات جديدة، مما يهدد الاتفاقيات التجارية مع الاتحاد الأوروبي.

انقلبت السياسة الجمركية للرئيس الأميركي دونالد ترامب رأساً على عقب، إثر إعلان المحكمة العليا الأميركية منذ أيام عدم قانونية الجزء الأساسي منها المرتبط باستخدام قانون الطوارئ الاقتصادية، وما تبع ذلك من إعلان ترامب رفع الرسوم الجمركية الشاملة ابتداءً من اليوم الثلاثاء إلى 10% ومن ثم رفعها إلى 15% بموجب المادة 122 التي تمنح رئيس الولايات المتحدة سلطات واسعة وسريعة للتدخل في التجارة الدولية في حالة العجز في ميزان المدفوعات.

وبما يشبه الكوميديا السوداء، أصبح أكثر خصوم ترامب، خاصةً الصين التي يخوض معها حروباً تجارية متقطعة، من أكثر المستفيدين من أزمة الرسوم، فيما تحول أكثر الدول قرباً لترامب، أي بريطانيا وإيطاليا إلى المتضررين الأشد. ويعود هذا التباين إلى عدة عوامل أهمها أن الرسوم الملغاة كانت مرتفعة على الدول التي اعتبرها ترامب تهديداً للميزان التجاري الأميركي، فيما كانت منخفضة على الدول التي تدور في دائرة الحلفاء. إلا أن قرار المحكمة العليا لم يشمل رسوم الصلب والألمنيوم والسيارات وهي تطاول غالباً الدول الحليفة لكونها من أكبر المصدرين للولايات المتحدة.

ومن جهة أخرى، أصبح وضع الاتفاقيات الثنائية التي عقدها ترامب على المحك بعد صدور قرار المحكمة، ما يضع الدول في موقف ضبابي للغاية في عملية تطبيق الاتفاقيات التي تمنح سلعها العديد من المزايا مقابل خفض الرسوم. وقالت هيئة مراقبة التجارة المستقلة "غلوبال تريد أليرت" على موقعها الإلكتروني إن التحول من نظام التعرفات الجمركية السابق إلى تطبيق المادة 122 بنسبة 15% أدى إلى ظهور فائزين وخاسرين واضحين بين أكبر 20 مصدراً للواردات الأميركية.

فقد شهدت الدول التي كانت تواجه رسوماً إضافية باهظة بموجب قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية تخفيضات كبيرة في التعرفات الجمركية، والبرازيل جاءت في المقدمة مع تراجع الرسوم المفروضة عليها بنسبة 13.6% بعدها الصين (-7.1 نقطة مئوية)، والهند (-5.6 نقطة مئوية) فالمكسيك، نظراً لأن الرسوم الإضافية الثابتة بموجب المادة 122 تحل محل معدلات الرسوم الخاصة بكل دولة والتي كانت أعلى بكثير. في المقابل، تدفع الدول التي كانت تتمتع برسوم جمركية منخفضة قبل صدور القرار رسوماً أعلى الآن.

وتشهد المملكة المتحدة زيادة بنسبة 2.1% وإيطاليا (+1.7 نقطة مئوية)، وسنغافورة (+1.1 نقطة مئوية) أكبر الزيادات وبعدها فرنسا فالاتحاد الأوروبي وألمانيا وكوريا الجنوبية واليابان، لأن الرسوم الإضافية بموجب المادة 122 البالغة 15% تتجاوز ما كانت تدفعه بموجب نظام قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية.

وأصدرت المحكمة العليا يوم الجمعة حكماً بأغلبية ستة قضاة مقابل ثلاثة، أبطلت فيه معظم الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب العام الماضي، معتبرةً أن قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية (IEEPA) الذي استند إليه لا يسمح بفرض الرسوم الجمركية. وبموجب قانون آخر، أعلن ترامب أولاً عن فرض رسوم عالمية بنسبة 10%، ثم بنسبة 15%، قد تستمر لخمسة أشهر ريثما تبحث الإدارة عن حلول بديلة أكثر استدامة.

وباحتساب الاستثناءات والاتفاقيات التجارية الأخرى، فإن التعرفة الجديدة تخفض متوسط معدل التعرفة الجمركية الأميركية الفعلي انخفاضاً طفيفاً عما كان عليه قبل صدور الحكم. ويقدر مختبر ييل للميزانية أن المعدل يبلغ الآن 13.7%، مقارنةً بـ 16% قبل صدور الحكم. وتحملت الشركات والمستهلكون الأميركيون أكثر من 90% من تكاليف تعرفات ترامب الجمركية خلال معظم عام 2025، وفقاً لبنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك.

وبالنسبة للرسوم العالمية الجديدة التي أعلنها ترامب، فهي ستصبح سارية المفعول اليوم الثلاثاء وغير قابلة للتطبيق لأكثر من 150 يوماً بسبب القانون المحدد الذي استخدمه ترامب لفرضها، وذلك قبل أن تصبح استمراريتها مرتبطة بقرار من الكونغرس الذي لا يميل إلى كفة رسوم ترامب. مع ذلك، يمكن للرئيس، نظرياً، السماح بانتهاء الرسوم الإضافية، وإعلان حالة طوارئ جديدة، وإعادة بدء فترة الـ 150 يوماً. وهذا من شأنه أن يخلق فعلياً أداة تعرفة جمركية دائمة، بحسب موقع "غلوبال تريد أليرت". ولكن بافتراض انتهائها بعد ذلك، يتوقع مختبر ييل للميزانية أن ينخفض متوسط معدل الرسوم الجمركية الفعلي إلى 9.1%. إلا أن استمرار هذا المستوى غير واضح، إذ تعهد ترامب بفرض المزيد من الرسوم باستخدام وسائل قانونية أخرى، وفقاً لـ"واشنطن بوست".

قال الخبير الاقتصادي يوهانس فريتز لـ "فاينانشال تايمز": "إن الدول التي تعرضت لانتقادات لاذعة من البيت الأبيض، بما في ذلك الصين والبرازيل والمكسيك وكندا، والتي استُهدفت بالتعرفات بموجب أوامر تنفيذية خاصة، شهدت انخفاضاً كبيراً في تعرفاتها الجمركية بعد قرار المحكمة".

في المقابل تأثر حلفاء الولايات المتحدة الرئيسيون بشدة لأن صادراتهم تهيمن عليها صناعات الصلب والألومنيوم والسيارات، وهي قطاعات مشمولة بتعريفات جمركية أخرى لا تزال سارية المفعول بعد حكم يوم الجمعة. وقالت غرف التجارة البريطانية إن 40 ألف شركة بريطانية تصدر بضائع إلى الولايات المتحدة تشعر "بالاستياء" من النظام الجديد، وحثت الحكومة البريطانية على الدخول في حوار مع واشنطن.

وشرحت ألي رينيسون، المسؤولة السابقة في وزارة التجارة البريطانية لـ "بلومبيرغ" أن الوضع ترك البريطانيين في مأزق بشأن ما إذا كان ينبغي عليهم السعي للحصول على صفقة أفضل أو الانتظار لمعرفة ما إذا كانت التدابير البديلة ستتجاوزهم.

وأضافت: "من الممكن أن يكون الرئيس ترامب على استعداد لإيجاد طريقة لإعادة تطبيق معدل 10% على المملكة المتحدة، ولكن على الأرجح على حساب تقديم المزيد من التنازلات بدلاً من أن يكون ذلك بمثابة إجراء حسن النية". بالنسبة لآسيا، يتوقع خبراء اقتصاديون في مورغان ستانلي انخفاض متوسط الرسوم الجمركية المرجحة من 20% إلى 17%، مع انخفاض متوسط الرسوم على السلع الصينية من 32% إلى 24%. ومع ذلك، كتب الاقتصاديون في مورغان ستانلي بقيادة شيتان أهيا في مذكرة: "لقد تجاوز مستوى عدم اليقين بشأن التعرفات الجمركية والتوترات التجارية ذروته".

ويوفر قرار المحكمة العليا بعض الراحة مثلاً للمكسيك وكندا، إذ إنه قبل صدور قرار المحكمة، كانت المنتجات التي لا تستوفي شروط الإعفاء من الرسوم بموجب اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا تخضع لضريبة بنسبة 35% إذا كانت مستوردة من كندا، و25% إذا كانت مستوردة من المكسيك. إلا أن هذه الرسوم اختفت الآن، لكن وفق "بلومبيرغ" فإن استياء الرئيس من قرار المحكمة يزيد أيضاً من خطر لجوئه إلى تغيير جذري أو حتى إلغاء اتفاقية الولايات المتحدة مع المكسيك وكندا بالكامل سعياً وراء عائدات الرسوم الجمركية التي يطمح إليها.

في المقابل، حددت الاتفاقية التجارية التي أُبرمت العام الماضي بين إدارة ترامب والاتحاد الأوروبي تعرفة جمركية أميركية بنسبة 15% على معظم سلع الاتحاد الأوروبي، باستثناء تلك الخاضعة لتعرفات قطاعية أخرى كالصلب. كما سمحت الاتفاقية بإعفاء بعض المنتجات، مثل الطائرات وقطع الغيار، من التعرفات الجمركية. ووافق الاتحاد الأوروبي على إلغاء رسوم الاستيراد على العديد من السلع الأميركية، وتراجع عن تهديده بفرض رسوم أعلى.

ليس من الواضح ما إذا كانت الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها ترامب بنسبة 15% تلغي اتفاقية الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. إذا كان الأمر كذلك، فقد تختفي الإعفاءات الجمركية الصفرية للاتحاد الأوروبي. كما يمكن فرض الرسوم الجديدة بالإضافة إلى الرسوم الأميركية القائمة بموجب مبدأ "الدولة الأكثر رعاية"، وهو ما لا ينطبق على اتفاقية الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. علاوة على ذلك، يبدو أن الميزة النسبية التي كان يتمتع بها الاتحاد الأوروبي بتعرفة جمركية بنسبة 15% قد اختفت حيث إن حتى الدول التي ليس لديها اتفاق تواجه هذا المعدل، وفق "بلومبيرغ".