رسوم أميركية على الرقائق الصينية تشعل توتراً

- تعارض الصين بشدة الرسوم الجمركية الأمريكية على واردات أشباه الموصلات، معتبرةً إياها تضييقًا غير مبرر، وتؤكد على اتخاذ إجراءات لحماية مصالحها إذا استمرت واشنطن في سياساتها. - تتصاعد التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة، خاصة في قطاع أشباه الموصلات الذي يُعتبر حيويًا للأمن القومي الأمريكي، مما أدى إلى قيود تكنولوجية واستثمارية متزايدة. - قد تؤدي الرسوم الجمركية إلى اضطرابات في سلاسل التوريد العالمية وارتفاع أسعار المنتجات الإلكترونية، بينما تعتبر الصين السياسات الأمريكية حمائية وتناقض مبادئ التجارة الحرة.

قالت الصين، اليوم الأربعاء، إنها تعارض الاستخدام العشوائي للرسوم الجمركية والتضييق غير المبرر الذي تمارسه الولايات المتحدة ضد الصناعات الصينية، وذلك ردا على خطة واشنطن لفرض رسوم جمركية على الواردات الصينية لأشباه الموصلات. وقال لين جيان، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، في مؤتمر صحافي دوري إن الصين تحث الولايات المتحدة على تصحيح ممارساتها الخاطئة، وستتخذ إجراءات لحماية حقوقها ومصالحها المشروعة إذا مضت واشنطن في تصرفاتها، بحسب رويترز.

تأتي هذه التصريحات في سياق تصاعد التوترات التجارية والتكنولوجية بين الصين والولايات المتحدة، ولا سيما في قطاع أشباه الموصلات الذي يُعدّ حجر الزاوية في الاقتصاد الرقمي العالمي وسلاسل التوريد الحديثة. فمنذ عام 2018، دخلت العلاقات الاقتصادية بين البلدين مرحلة من المواجهة المفتوحة، بدأت بفرض رسوم جمركية متبادلة خلال ولاية الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ثم توسّعت لاحقاً لتشمل قيوداً تكنولوجية واستثمارية أكثر تعقيداً.

وتنظر واشنطن إلى صناعة أشباه الموصلات بوصفها قطاعاً استراتيجياً يرتبط بالأمن القومي، في ظل الاستخدامات الواسعة للرقائق الإلكترونية في الصناعات العسكرية، والذكاء الاصطناعي، والسيارات الكهربائية، والاتصالات المتقدمة. وعلى هذا الأساس، كثّفت الولايات المتحدة خلال السنوات الأخيرة إجراءاتها الرامية إلى الحد من وصول الشركات الصينية إلى التقنيات المتقدمة، سواء عبر فرض قيود على التصدير أو الضغط على حلفائها لتقييد بيع معدات تصنيع الرقائق إلى الصين.

في المقابل، تُعدّ الصين أكبر سوق عالمي لأشباه الموصلات من حيث الاستهلاك، لكنها لا تزال تعتمد بدرجة كبيرة على الاستيراد لتلبية احتياجاتها من الرقائق المتقدمة. وتشير تقديرات صناعية إلى أن بكين تنفق سنوياً مئات المليارات من الدولارات على استيراد أشباه الموصلات، وهو ما جعل هذا القطاع أولوية قصوى في سياساتها الصناعية، ضمن خطط تستهدف تعزيز الاكتفاء الذاتي وتقليص الاعتماد على الموردين الأجانب.

وتخشى الأوساط الاقتصادية العالمية من أن يؤدي فرض رسوم جمركية إضافية على واردات أشباه الموصلات الصينية إلى تعميق اضطرابات سلاسل التوريد العالمية، في وقت لم يتعافَ فيه القطاع بالكامل من تداعيات نقص الرقائق الذي أعقب جائحة كوفيد-19. كما قد تنعكس هذه الإجراءات على أسعار المنتجات الإلكترونية عالمياً، بما في ذلك الهواتف الذكية، والحواسيب، والسيارات، ما يفاقم الضغوط التضخمية في عدد من الاقتصادات.

وتشير بكين من جهتها إلى أن السياسات الأميركية تمثل شكلاً من أشكال الحمائية التكنولوجية، وتتناقض مع مبادئ التجارة الحرة وقواعد منظمة التجارة العالمية. وفي حال مضت واشنطن في تنفيذ خططها، قد تلجأ الصين إلى إجراءات مضادة، سواء عبر الطعن القانوني أو فرض قيود انتقائية على صادرات مواد أولية تُعدّ حيوية لصناعة الرقائق، مثل بعض المعادن النادرة، ما ينذر بجولة جديدة من التصعيد الاقتصادي بين أكبر اقتصادين في العالم.