رسالة من اليمن لـ"إيكاو" بشأن هبوط طائرة إيرانية في صنعاء دون تصريح

- أكدت الحكومة اليمنية حقها في حماية سيادتها الجوية بعد هبوط طائرة إيرانية في مناطق الحوثيين دون تصريح، واعتبرت ذلك انتهاكًا للقانون الدولي، داعية منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) للتدخل. - ناقش الجانبان تعزيز أمن وسلامة الطيران المدني في اليمن وسط التحديات المتزايدة، حيث يمثل النقل الجوي شريانًا حيويًا في ظل الحرب المستمرة. - شددت الحكومة اليمنية على ضرورة الحصول على تصاريح مسبقة لدخول الأجواء اليمنية، وسط مخاوف من تأثير التوترات على حركة السفر والتجارة.

وجّه رئيس الوزراء ووزير خارجية اليمن شائع الزنداني رسالة إلى منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو)، أكد فيها حق اليمن في حماية سيادته ومجاله الجوي، وذلك على خلفية هبوط طائرة إيرانية في مناطق خاضعة لسيطرة جماعة أنصار الله (الحوثيين) من دون الحصول على تصريح من الحكومة المعترف بها دولياً.

وقالت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، اليوم الثلاثاء، إن الرسالة سُلّمت إلى الأمين العام لمنظمة الطيران المدني الدولي خوان كارلوس سالازار، ورئيس مجلس المنظمة توشيوكي أونوما، خلال لقاء عقد في مقر المنظمة بمدينة مونتريال الكندية، بحضور سفير اليمن لدى كندا جمال السلال، ومشاركة مدير إدارة النقل الجوي محمد خليفة عبر الاتصال المرئي.

واعتبرت حكومة اليمن في رسالتها أن دخول الطائرة الإيرانية إلى المجال الجوي اليمني وهبوطها من دون تصريح يمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة البلاد ومخالفة للقانون الدولي واتفاقية شيكاغو المنظمة للطيران المدني الدولي. ودعت الحكومة منظمة "الإيكاو" إلى الاضطلاع بمسؤولياتها في التعامل مع هذه الواقعة بما يضمن احترام سيادة الدول وسلامة أجوائها، مؤكدة احتفاظها بحقها، وفقاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، في اتخاذ ما وصفته بـ"الإجراءات المشروعة" لحماية المجال الجوي اليمني.

سياحة وسفر اتفاق يمني أردني على تسيير رحلات من عمّان إلى صنعاء

كما ناقش الجانبان تطورات أمن وسلامة الطيران المدني في اليمن وسبل تعزيز التعاون مع المنظمة الدولية في ظل التحديات التي يواجهها قطاع النقل الجوي في البلاد. وتأتي هذه الخطوة في وقت يشهد فيه قطاع الطيران اليمني توترات متصاعدة على خلفية الخلاف بشأن إدارة الأجواء والمطارات وما يرافق ذلك من تداعيات اقتصادية وتجارية، إذ يمثل النقل الجوي أحد المنافذ الحيوية لحركة المسافرين والشحن في بلد يعاني من تداعيات حرب مستمرة منذ أكثر من عقد.

وكانت الحكومة اليمنية قد شددت، خلال الأيام الماضية، إجراءات تنظيم استخدام المجال الجوي، وأصدرت تعميماً يُلزم شركات الطيران بالحصول على تصاريح مسبقة لدخول الأجواء اليمنية، وذلك عقب الجدل الذي أثاره وصول طائرة تابعة لشركة "ماهان إير" الإيرانية إلى صنعاء، قبل أن تعلن لاحقاً منع رحلة أخرى للشركة ذاتها من استكمال مسارها وإعادتها إلى طهران. ويخشى مراقبون أن تنعكس أي اضطرابات إضافية في قطاع الطيران على حركة السفر والتبادل التجاري وتكاليف النقل، في وقت تسعى فيه الأمم المتحدة وأطراف إقليمية إلى الحفاظ على التهدئة وتجنب اتساع نطاق التوتر في اليمن والمنطقة.