رسالة ترامب لبكين: إمدادات النفط ستستمر رغم اعتقال مادورو

- أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن نية واشنطن الانخراط بقوة في قطاع النفط الفنزويلي بعد القبض على الرئيس نيكولاس مادورو، مشيرًا إلى أن الصين لن تواجه مشكلة في الحصول على النفط الفنزويلي بفضل العلاقات الجيدة مع الرئيس الصيني شي جين بينغ. - أظهرت بيانات تتبع السفن أن الصين استقبلت 22 شحنة من الغاز الطبيعي المسال من مشاريع روسية خاضعة لعقوبات أميركية وأوروبية، مما يبرز تحديات فعالية العقوبات في قطع سلاسل النقل والتمويل. - تمتلك مؤسسات صينية حكومية حصة في مشروع "Arctic LNG 2"، مما يعكس استمرار التعاون الصيني الروسي في مجال الطاقة رغم العقوبات.

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب لشبكة فوكس نيوز، اليوم السبت، إن واشنطن "ستنخرط بقوة" في قطاع النفط الفنزويلي في أعقاب العملية التي أدت إلى القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو. وأضاف ترامب: "لدينا أعظم شركات النفط في العالم، الأكبر والأعظم، وسننخرط بقوة في ذلك". وبخصوص تزويد بكين بالنفط الفنزويلي، قال الرئيس الأميركي: "لدينا علاقات جيدة مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، والصين لن تكون عندها مشكلة مع عملية فنزويلا، فسيحصلون على نفط".

وسبق أن أظهرت بيانات تتبع السفن أن الصين تلقت 22 شحنة من الغاز الطبيعي المسال خلال العام الماضي من مشروعين روسيين خاضعين لعقوبات أميركية وأوروبية. واستناداً إلى بيانات شركة البيانات العالمية لتتبع الشحن "كبلر" (Kpler) ومجموعة بورصات لندن، فقد جاءت شحنة واحدة من منشأة التصدير الروسية للغاز الطبيعي المسال "بورتوفايا" (Portovaya)، بينما جاءت باقي الشحنات من مشروع القطب الشمالي للغاز الطبيعي المسال 2 "Arctic LNG 2"، وهو مشروع روسي لتصدير الغاز الطبيعي المسال في القطب الشمالي.

وتملك مؤسسة البترول الوطنية الصينية والشركة الوطنية الصينية للنفط البحري، وكلتاهما مملوكتان للدولة، حصة قدرها 10% لكل منهما في مشروع "Arctic LNG 2". وبينما تصف واشنطن العقوبات بأنها أداة لكبح الإيرادات التي تمول "أنشطة مزعزعة للاستقرار"، يبرز توازي تشديد الخناق على نفط فنزويلا مع استمرار وصول شحنات غاز روسي إلى الصين واقعاً أساسياً، وهو أن فعالية العقوبات لا تُقاس فقط بإصدار القوائم، بل بقدرتها على قطع سلاسل النقل والتمويل والتأمين، وهي سلاسل ما زالت تجد منافذ عبر أساطيل وشركات ووجهات قادرة على امتصاص المخاطر.