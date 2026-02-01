رحلة للخطوط السودانية تحط بمطار الخرطوم وتدشن عودة الطيران الداخلي

- استئناف الرحلات الجوية إلى الخرطوم: وصلت أول طائرة تابعة للخطوط الجوية السودانية إلى مطار الخرطوم الدولي من بورتسودان، مما يمثل خطوة مهمة نحو استعادة حركة الطيران بعد توقف دام بسبب الحرب. - التزام سودانير بدورها الوطني: تأتي هذه الرحلة في إطار جهود "سودانير" لتعزيز التواصل بين المدن السودانية وتخفيف معاناة السفر، مما يعكس بداية مرحلة جديدة من التعافي والاستقرار. - تحديات أمنية وتشغيلية: رغم التحديات، أعادت الحكومة السودانية تشغيل المطار، مع تصدي الجيش لهجمات بطائرات مسيرة، مما يعكس التحديات الأمنية المستمرة في البلاد.

وصلت إلى مطار الخرطوم الدولي، اليوم الأحد، أول طائرة تابعة للخطوط الجوية السودانية "سودانير" قادمة من مدينة بورتسودان شرقي البلاد، وذلك في أول رحلة جوية للناقل الوطني تصل إلى العاصمة بعد فترة الحرب.

وذكرت وكالة الأنباء السودانية "سونا" أن هذه الرحلة جاءت في إطار التزام "سودانير" بدورها الوطني في "دعم حركة النقل الجوي، وتعزيز التواصل بين المدن السودانية، وربط أبناء الوطن، بما يساهم في التخفيف من معاناة السفر التي واجهها المواطنون خلال الفترة الماضية".

وأشارت الوكالة إلى أن "هذه الخطوة تعد محطة مهمة في مسار استئناف الرحلات الجوية إلى مطار الخرطوم، ومؤشراً لبداية مرحلة جديدة من التعافي والاستقرار وعودة الحياة تدريجياً إلى العاصمة".

وأعادت الحكومة السودانية التي يقودها الجيش إعادة تشغيل مطار الخرطوم الدولي، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي معلنة تعافي قطاع الطيران السوداني وعودة الحركة الجوية تدريجياً، لكن بعد يوم فقط من إعلان التشغيل، شنّت مليشيات الدعم السريع هجوماً بطائرات مسيرة استهدفت المطار دون إلحاق أضرار كبيرة به. وقال الجيش السوداني حينها، إنه تصدي لهجمات بطائرات مسيرة من مليشيات الدعم السريع على مطار الخرطوم وأسقطتها.

وتوقف مطار الخرطوم الدولي عن العمل تماماً بعد اندلاع الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في 15 إبريل/ نيسان 2023، وتعرض لتدمير كبير قبل أن تجرى صيانته مؤخراً.

وقالت شركة مطارات السودان حينها إن "المطار سيعود للعمل بعد توقف دام 921 يوماً. وأضافت أنها حافظت على استمرارية التشغيل في مطارات مدن بورتسودان وكسلا ودنقلا والآن الخرطوم، رغم التحديات الأمنية والتشغيلية المعقدة".

وأدى توقّف مطار الخرطوم الدولي إلى شلل كبير في حركة الطيران والمسافرين في البلاد، بحكم موقعه الفريد الذي يتوسط السودان وقدرته الاستيعابية الكبيرة.