- شهدت شركات الطيران في المنطقة زيادة في عدد الرحلات بعد الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، بينما قامت شركات الطيران خارج الخليج بتحويل مسار رحلاتها بعيداً عن المطارات الرئيسية في المنطقة، مما أدى إلى تغييرات كبيرة في جداول الرحلات الجوية. - قامت شركات الطيران الأوروبية والآسيوية مثل إير بالتيك وإير كندا بإلغاء رحلاتها إلى وجهات مثل تل أبيب ودبي، بينما علقت شركات مثل إير فرانس وكاثاي باسيفيك رحلاتها إلى وجهات متعددة. - تعمل شركات الطيران في المنطقة مثل طيران الإمارات والقطرية على توسيع شبكاتها، بينما قامت شركات مثل الخطوط الجوية القطرية بإلغاء أو تعليق رحلاتها إلى بعض الوجهات.

زادت شركات الطيران في المنطقة عدد رحلاتها في الأسابيع الماضية بعد الاضطرابات الشديدة الناجمة عن الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، في حين تواصل شركات الطيران خارج الخليج تحويل مسار الرحلات الجوية بين أوروبا وآسيا بعيداً عن مطارات رئيسية في المنطقة. في ما يلي أحدث المستجدات بشأن الرحلات الجوية:

طيران إيجة

ستستأنف أكبر شركة طيران يونانية رحلاتها إلى تل أبيب من هيراكليون ورودس ولارنكا في 21 مايو/ أيار. وألغيت الرحلات من سالونيك إلى تل أبيب حتى 26 يونيو/ حزيران. وستستأنف الشركة رحلاتها إلى بيروت في 12 مايو/ أيار وإلى الرياض وعمّان في 21 مايو/ أيار. وألغيت الرحلات إلى دبي حتى 29 يونيو/ حزيران، وإلى أربيل وبغداد حتى الثاني من يوليو/ تموز.

إير بالتيك

أعلنت شركة إير بالتيك في لاتفيا إلغاء جميع رحلاتها إلى تل أبيب حتى 28 يونيو/ حزيران. وألغت جميع الرحلات إلى دبي حتى 24 أكتوبر/ تشرين الأول.

إير كندا

ألغت شركة الطيران الكندية جميع رحلاتها إلى تل أبيب ودبي حتى السابع من سبتمبر/ أيلول.

إير يوروبا

ألغت شركة الطيران الإسبانية جميع رحلاتها إلى تل أبيب حتى 31 مايو/ أيار.

إير فرانس- "كي إل إم"

علقت شركة إير فرانس الفرنسية رحلاتها إلى تل أبيب وبيروت ودبي حتى 20 مايو/ أيار وإلى الرياض حتى الـ12 من الشهر نفسه. وعلّقت "كي إل إم" رحلاتها إلى الرياض والدمام حتى 14 يونيو/ حزيران وإلى دبي حتى الـ22 من الشهر نفسه.

كاثاي باسيفيك

ألغت شركة الطيران، التي تتخذ من هونغ كونغ مقراً، جميع رحلات الركاب إلى دبي والرياض حتى 30 يونيو/ حزيران وخدمات الشحن الجوي إلى دبي والرياض حتى 31 مايو/ أيار. وتخطط لتشغيل جميع رحلاتها المقررة بعد يونيو.

دلتا

مددت شركة الطيران الأميركية إلغاء رحلاتها من أتلانتا إلى تل أبيب حتى 30 نوفمبر/ تشرين الثاني وتعتزم استئناف رحلاتها بين نيويورك وتل أبيب في السادس من سبتمبر/ أيلول.

طيران إلعال

قالت شركة الطيران الإسرائيلية إنها تواصل توسيع نطاق عملياتها تدريجياً، وتعتزم تشغيل رحلات لنحو 40 وجهة نشطة اعتباراً من 27 إبريل /نيسان. وتم إلغاء جميع الرحلات إلى دبي حتى 31 مايو/ أيار.

طيران الإمارات

قالت طيران الإمارات إنها تسيّر رحلات إلى 137 وجهة حالياً. وأعلنت شركة الطيران الإماراتية الاتحاد للطيران أنها تعمل بجدول رحلات تجارية بين أبوظبي ونحو 80 وجهة.

فين إير

ألغت شركة الطيران الفنلندية رحلاتها إلى الدوحة حتى الثاني من يوليو/ تموز مع استمرار تجنبها للمجال الجوي للعراق وإيران وسورية وإسرائيل. ولن تستأنف الشركة رحلاتها إلى دبي إلا في أكتوبر/ تشرين الأول.

مجموعة "آي إيه جي"

ستقلص الخطوط الجوية البريطانية المملوكة لمجموعة "آي إيه جي" رحلاتها إلى المنطقة عند استئناف الخدمات، وستلغي وجهة جدة نهائيا، وستزيد عدد الرحلات إلى الهند وأفريقيا. وتعتزم الشركة تقليص عدد رحلاتها إلى دبي والدوحة وتل أبيب إلى رحلة واحدة يومياً اعتباراً من أول يوليو/ تموز، وتخفيض عدد الرحلات إلى الرياض من رحلتين يوميا إلى رحلة واحدة بدءا من منتصف مايو/ أيار.

وتسري هذه التغييرات طوال موسم الصيف، الذي ينتهي في 24 أكتوبر/تشرين الأول، مع استئناف رحلة واحدة إلى دبي في الـ16 من الشهر نفسه. وألغت شركة الطيران الاقتصادي إيبيريا إكسبريس التابعة لمجموعة "آي إيه جي" رحلاتها من تل أبيب وإليها حتى 31 مايو/ أيار.

الخطوط الجوية اليابانية

علقت الخطوط الجوية اليابانية رحلاتها المقررة بين طوكيو والدوحة حتى 31 مايو/ أيار، ورحلاتها بين الدوحة وطوكيو حتى أول يونيو/ حزيران.

لوت

علقت شركة الطيران البولندية رحلاتها إلى تل أبيب حتى 31 مايو/ أيار. وألغت الرحلات إلى الرياض حتى 30 يونيو/ حزيران وإلى بيروت من 31 مارس/ آذار إلى 30 مايو/ أيار. وتخطط الشركة لتشغيل خطها في فصل الشتاء إلى دبي في أكتوبر/ تشرين الأول.

مجموعة لوفتهانزا

أوقفت لوفتهانزا والخطوط الجوية السويسرية والخطوط الجوية النمساوية وخطوط بروكسل الجوية وإديلفايس رحلاتها إلى تل أبيب حتى 31 مايو/ أيار وإلى دبي حتى 11 يوليو/ تموز، وإلى عمّان وبيروت والدمام والرياض وأربيل ومسقط وطهران حتى 24 أكتوبر/ تشرين الأول.

وتعتزم شركة الطيران الاقتصادي يورو وينجز تعليق رحلاتها إلى تل أبيب حتى التاسع من يوليو/ تموز، وإلى بيروت حتى 12 يونيو/ حزيران، وإلى أربيل حتى 22 يونيو، وإلى دبي وأبوظبي وعمّان حتى 24 أكتوبر/ تشرين الأول. ومددت شركة إيتا إيروايز تعليق رحلاتها إلى تل أبيب والرياض ودبي حتى 31 مايو/ أيار.

الخطوط الجوية الماليزية

ستستأنف شركة الطيران الماليزية خدمات محدودة إلى الدوحة اعتباراً من الثاني من يونيو/ حزيران.

نوريجيان إير

أرجأت شركة الطيران الاقتصادي موعد إطلاق رحلاتها إلى تل أبيب وبيروت إلى 15 يونيو/ حزيران.

بيغاسوس

ألغت شركة الطيران التركية رحلاتها إلى إيران والعراق وعمّان وبيروت والكويت والبحرين والدوحة والدمام والرياض ودبي وأبوظبي والشارقة حتى أول يونيو/ حزيران.

كوانتاس

ستضيف شركة الطيران الأسترالية رحلات إلى روما وباريس لتلبية الطلب المتزايد على الرحلات الأوروبية. وستزيد الرحلات الجوية إلى باريس من ثلاث ذهابا وإيابا إلى خمس أسبوعياً، وستزيد كذلك الرحلات من بيرث إلى سنغافورة من واحدة يومياً إلى 10 رحلات أسبوعياً. وسيبدأ تطبيق جدول الرحلات المحدث تدريجياً بداية من منتصف إبريل/ نيسان وحتى أواخر يوليو/ تموز.

الخطوط الجوية القطرية

تستأنف شركة الطيران رحلاتها اليومية إلى مطارات بغداد والبصرة وأربيل في العراق اعتباراً من 10 مايو/ أيار، وتقول إنها بصدد توسيع شبكة رحلاتها الدولية لتشمل أكثر من 150 وجهة اعتباراً من 16 يونيو/ حزيران.

الخطوط الملكية المغربية

أعلنت الشركة إلغاء رحلاتها إلى الدوحة حتى 30 يونيو وإلى دبي حتى 31 مايو.

الخطوط الجوية السنغافورية

مددت الشركة تعليق رحلاتها بين سنغافورة ودبي حتى 31 مايو، مع إضافة رحلات جديدة على خطي سنغافورة-لندن جاتويك وسنغافورة-ملبورن من أواخر مارس/ آذار حتى 24 أكتوبر/ تشرين الأول لتلبية الطلب المتزايد.

الخطوط الجوية التركية

ألغت شركة صن إكسبريس، وهي مشروع مشترك بين الخطوط الجوية التركية وشركة لوفتهانزا، رحلاتها إلى دبي حتى السابع من يونيو.

ويز إير

أرجأت شركة الطيران الاقتصادي استئناف رحلاتها إلى إسرائيل حتى الرابع من مايو/ أيار، وعلقت رحلاتها إلى دبي وأبوظبي وعمّان من وجهات أوروبية حتى منتصف سبتمبر/ أيلول. وعلقت جميع الرحلات إلى المدينة المنورة إلى أجل غير مسمى.

(رويترز)