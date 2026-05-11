- يستعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب لزيارة الصين لعقد قمة مع الرئيس شي جين بينغ، بمشاركة قادة شركات أميركية كبرى، بهدف إبرام صفقات تجارية واستثمارية ضخمة بين البلدين. - يضم الوفد الاقتصادي المرافق لترامب أكثر من 12 من كبار التنفيذيين في قطاعات التكنولوجيا والتمويل والطيران والزراعة، مما يعكس محاولة الإدارة الأميركية تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الصين رغم التوترات الجيوسياسية. - غياب رئيس إنفيديا عن الوفد يثير التساؤلات حول مستقبل الشركة في السوق الصينية، بينما تأمل إدارة ترامب في إتمام صفقات كبرى مثل بيع بوينغ 500 طائرة للصين.

يستعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب لزيارة مرتقبة إلى الصين هذا الأسبوع لعقد قمة مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، وسط حضور لافت لأبرز قادة الشركات الأميركية العملاقة، في خطوة تعكس الرهان على إبرام صفقات تجارية واستثمارية كبرى بين واشنطن وبكين.

ونقلت بلومبيرغ عن مسؤول في البيت الأبيض اليوم الاثنين، أن الوفد الاقتصادي المرافق لترامب سيضم أكثر من 12 من كبار التنفيذيين في قطاعات التكنولوجيا والتمويل والطيران والزراعة وأشباه الموصلات، في مؤشر على محاولة الإدارة الأميركية إعادة تنشيط العلاقات الاقتصادية مع الصين رغم التوترات الجيوسياسية المتصاعدة. فمن تتضمن القائمة؟

1- إيلون ماسك (Elon Musk) الرئيس التنفيذي لشركة تسلا (Tesla)

2- تيم كوك (Tim Cook) الرئيس التنفيذي لشركة آبل (Apple)

3- كيلي أورتبرغ (Kelly Ortberg) الرئيس التنفيذي لشركة بوينغ (Boeing)

4- ديفيد سولومون (David Solomon) الرئيس التنفيذي لمجموعة غولدمان ساكس (Goldman Sachs)

5- ستيفن شوارزمان (Stephen Schwarzman) رئيس شركة بلاكستون (Blackstone)

6- لاري فينك (Larry Fink) الرئيس التنفيذي لشركة بلاك روك (BlackRock)

7- جين فريزر (Jane Fraser) الرئيسة التنفيذية لمجموعة سيتي غروب (Citigroup)

8- دينا باول ماكورميك (Dina Powell McCormick) مسؤولة تنفيذية في شركة ميتا بلاتفورمز (Meta Platforms)

9- لاري كالب (Larry Culp) رئيس شركة جنرال إلكتريك (General Electric)

10- براين سايكس (Brian Sikes) رئيس شركة كارجيل (Cargill)

11- سانجاي ميهروترا (Sanjay Mehrotra) رئيس شركة ميكرون تكنولوجي (Micron Technology)

12- كريستيانو آمون (Cristiano Amon) رئيس شركة كوالكوم (Qualcomm)

13- رايان ماكينيرني (Ryan McInerney) رئيس شركة فيزا (Visa)

14- مايكل ميباخ (Michael Miebach) رئيس شركة ماستركارد (Mastercard)

15- جاكوب ثايسن (Jacob Thaysen) رئيس شركة إلومينا (Illumina)

16- جيم أندرسون (Jim Anderson) رئيس شركة كوهيرنت كورب (Coherent Corp)

غياب رئيس إنفيديا عن وفد ترامب يثير التساؤلات

وفي المقابل، غاب اسم جنسن هوانغ (Jensen Huang)، الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا (Nvidia)، عن قائمة المدعوين، رغم أهمية الشركة في سباق الذكاء الاصطناعي العالمي، ما اعتبره مراقبون مؤشراً سلبياً بالنسبة لمساعي الشركة لتوسيع صادراتها من رقائق الذكاء الاصطناعي إلى السوق الصينية. وكان هوانغ قد صرّح الأسبوع الماضي، بأنه سيشارك في الوفد إذا تلقى دعوة رسمية.

صفقات ضخمة مرتقبة في زيارة ترامب الصين

وتأمل إدارة ترامب في أن تفتح الزيارة الباب أمام سلسلة من الاتفاقيات التجارية الكبرى، من بينها صفقة ضخمة تعمل شركة بوينغ (Boeing) على إتمامها لبيع 500 طائرة من طراز 737 ماكس إلى الصين، في واحدة من أكبر الصفقات بتاريخ الشركة الأميركية. كما ينظر المستثمرون إلى مشاركة إيلون ماسك كإشارة إضافية على تحسن علاقته مع ترامب، بعد خلافات حادة بين الرجلين العام الماضي انتهت بخروج ماسك من دوره في جهود تقليص حجم الحكومة الفيدرالية، قبل أن يعلنا لاحقاً تسوية خلافاتهما.