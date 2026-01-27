رجال أعمال من المغرب والسنغال يبحثون شراكات جديدة

- أكد رجال الأعمال المغاربة والسنغاليون على قوة العلاقات الاقتصادية بين البلدين وإمكانية تطويرها، مع التركيز على التعاون في مجالات الطاقة والبنية التحتية، ودور الرياضة في تعزيز التقارب بين الشعوب. - أشار بيير كوديابيا أتيبا إلى أهمية السنغال كبوابة لأفريقيا جنوب الصحراء، مشدداً على ضرورة توفير الطاقة بأسعار مناسبة وتعزيز التعاون في مجال الطاقة، خاصة مع تحول السنغال إلى مصدر للغاز. - شهدت العلاقات التجارية نمواً ملحوظاً، حيث بلغ حجم المبادلات 360 مليون دولار، مع استثمارات مغربية بقيمة 251 مليون دولار في 2023، وتوقيع اتفاقيات جديدة في النقل والبنية التحتية.

أكد رجال أعمال مغاربة وسنغاليون أنّ السجال الذي رافق نهائي كأس أمم أفريقيا لكرة القدم بين منتخبَي البلدين لا ينال من متانة العلاقات الاقتصادية الثنائية، معتبرين أنها قابلة لمزيد من التطوير عبر مشاريع مشتركة، خصوصاً في مجالَي الطاقة والبنية التحتية. ولم تغب كرة القدم عن أشغال المنتدى الاقتصادي لرجال الأعمال المغاربة والسنغاليين، المنظم اليوم الثلاثاء في الدار البيضاء، على هامش انعقاد الدورة الخامسة عشرة للجنة العليا المختلطة للشراكة المغربية - السنغالية، التي ترأسها بشكل مشترك رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش والوزير الأول السنغالي أوسمان سونكو.

وأكد جواد كردودي، رئيس المعهد المغربي للعلاقات الدولية، أنّ انعقاد اللجنة العليا المختلطة بعد السجال الذي واكب نهائي كأس أمم أفريقيا من شأنه التذكير بأهمية العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين. وشدد، في تصريح لـ"العربي الجديد"، على أن تنظيم منتدى اقتصادي على هامش اجتماعات اللجنة، التي تضم مسؤولين سياسيين من الجانبَين، سيفضي إلى تقييم حصيلة العلاقات الاقتصادية الثنائية وإطلاق مشاريع جديدة. وحظيت هذه الدورة من اجتماعات اللجنة العليا باهتمام غير مسبوق من وسائل إعلام محلية ودولية، في أعقاب الجدل الذي رافق نهائي كأس أمم أفريقيا، غير أن الوزير الأول السنغالي رفض اختزال العلاقات بين البلدين في الرياضة، فيما شدد رئيس الحكومة المغربي على أن الرياضة أداة للتقارب بين الشعوب.

من جهته، أكد بيير كوديابيا أتيبا، رئيس نادي المستثمرين السنغاليين، في كلمته خلال منتدى رجال أعمال الطرفين أن التوتر الذي أعقب نهائي كأس أمم أفريقيا لكرة القدم لن يؤثر على العلاقات الاقتصادية بين المغرب والسنغال، مشدداً على ضرورة اعتبار السنغال بوابة عبور نحو بلدان أفريقيا جنوب الصحراء، وأضاف أن الشركات المغربية تدرك هذا المعطى، مؤكداً العمل على توفير الطاقة بأسعار مناسبة في إطار شراكات بين شركات القطاع الخاص في البلدَين.

وفي السياق ذاته، أكد الجانب السنغالي وجود إمكانات واسعة للتعاون في مجال الطاقة، ولا سيّما في ظل توجه السنغال للتحول إلى بلد مصدر للغاز، ما قد يسهم مستقبلاً في تأمين جزء من واردات المغرب، مع الإشارة إلى إمكانية إنجاز مشاريع مشتركة لتثمين الموارد الطاقية والغازية. ودعا رجال أعمال سنغاليون إلى معالجة الإشكالات المرتبطة باللوجستيك وولوج السلع السنغالية إلى السوق المغربية، في ظل معايير مفروضة تؤثر على المصدّرين السنغاليين.

من جانبه، قال رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج، إنّ حجم المبادلات التجارية بين المغرب والسنغال بلغ 360 مليون دولار، مؤكداً وجود إمكانات كبيرة لتكثيف هذه المبادلات خلال السنوات المقبلة. وبحسب تقرير مكتب الصرف التابع لوزارة الاقتصاد والمالية المغربية، بلغ رصيد الاستثمارات المغربية في السنغال 251 مليون دولار عام 2023، مقابل 161 مليون دولار في 2022.

وتنشط شركات مغربية في السنغال في قطاعات الصيدلة، والصناعات الغذائية، والطاقة، والبناء والأشغال العمومية، والمناجم، والخدمات، فيما تشهد البلاد حضوراً وازناً لمصارف مغربية، من بينها بنك أوف أفريكا، والتجاري وفا بنك، والبنك المركزي الشعبي، إضافة إلى شركات تأمين. وتشير بيانات مكتب الصرف إلى أنّ صادرات المغرب إلى السنغال ارتفعت بين عامَي 2020 و2024 من نحو 200 مليون دولار إلى 300 مليون دولار، بينما ارتفعت الواردات من السنغال من حوالى 11 مليون دولار إلى 60 مليون دولار.

وأكد لعلج، في كلمته خلال المنتدى، أهمية الحضور المغربي القوي في السنغال عبر المصارف وشركات التأمين والبناء والأشغال العمومية والصيدلة، مشدداً على التوجه نحو تشجيع الشركات المغربية الصغيرة والمتوسطة على الاستثمار في هذا البلد، كما جرى تأكيد الدور الذي تلعبه ثلاثة مصارف مغربية كبرى في السنغال في تمويل الشركات المحلية وتوسيع فرص الشمول المالي، إلى جانب مواكبة الشركات المغربية الراغبة في الاستثمار هناك.

ووقّع المغرب والسنغال، أمس الاثنين في الرباط، اتفاقيات تعاون وشراكة عدّة، إلى جانب مذكرات تفاهم وبروتوكولات اتفاق، شملت مجالات النقل الدولي الطرقي للمسافرين والبضائع، والبنيات التحتية، والنهوض بالمقاولات الصغرى والمتوسطة، والتعاون في البنيات التحتية الصناعية، والمراقبة الصحية لمنتجات الصيد البحري وتربية الأحياء المائية.