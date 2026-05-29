ربع ناقلات النفط العالقة في الخليج ينجح في عبور مضيق هرمز رغم الحرب

- تمكنت 29 ناقلة نفط عملاقة من عبور مضيق هرمز رغم المخاطر الأمنية، حيث استخدمت مناورات غير تقليدية مثل الإبحار في الظلام لتجنب الهجمات، مما ساهم في تحرير جزء من أسطول الناقلات العالمي. - السوق العالمية استوعبت الشحنات الخارجة بسرعة رغم أن الكميات المنقولة لا تزال محدودة، حيث يعادل حجم النفط المنقول 520 ألف برميل يومياً، وهو أقل بكثير من الكميات العالقة داخل الخليج. - استبعدت بلومبيرغ السفن الإيرانية من حساباتها، حيث كانت تتمتع بحرية العبور، مما يجعل تتبع تدفقات النفط الإيرانية أكثر صعوبة.

تمكّن ما يقارب ربع ناقلات النفط العملاقة غير الإيرانية، التي كانت عالقة داخل الخليج مع اندلاع الحرب في المنطقة، من الخروج تدريجياً وبهدوء عبر مضيق هرمز رغم استمرار المخاطر الأمنية واضطراب حركة الملاحة.

وأظهرت بيانات الشحن التي جمعتها وكالة بلومبيرغ أن 29 ناقلة من أصل 109 ناقلات كبيرة، قادرة على نقل 700 ألف برميل أو أكثر، عبرت مضيق هرمز، بعدما كانت عالقة عند إغلاقه فعلياً عقب اندلاع الحرب في 28 فبراير/شباط.

ورغم أن هذه الكميات لا تمثل سوى جزء محدود من النفط والمنتجات النفطية التي لا تزال عالقة داخل الخليج، فإن السوق العالمية استوعبت الشحنات الخارجة بسرعة، في وقت تتراجع فيه المخزونات بوتيرة قياسية. وأشارت "بلومبيرغ" إلى أن العدد الفعلي للناقلات التي خرجت قد يكون أعلى، لأن عدداً من السفن أوقفت أجهزة إرسال مواقعها. وأوضحت أن السفن اضطرت خلال ثلاثة أشهر من الحرب في المنطقة إلى اتباع مناورات غير تقليدية لعبور المضيق. مشيرة إلى عبور بعضها تحت جنح الظلام لتقليل خطر التعرض لضربها بالصواريخ، بينما اضطرت حكومات بعض الدول المستقبلة للشحنات إلى التدخل دبلوماسياً لتأمين مرورها.

واستبعدت "بلومبيرغ" السفن المرتبطة بإيران من حساباتها، لأنها كانت تتمتع بحرية عبور مضيق هرمز حتى منتصف إبريل/نيسان. كما أن معظم هذه السفن لم تكن تبث إشارات مواقعها داخل الخليج حتى قبل اندلاع الحرب، ما يجعل تتبع تدفقات النفط الإيرانية أكثر صعوبة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة شيفرون مايك ويرث، اليوم الجمعة، لتلفزيون "بلومبيرغ"، إن "الشركة لديها حالياً ست سفن داخل الخليج بموجب عقود استئجار". لكنه أوضح أن "قرار التحرك عبر المضيق يعود إلى مالك السفينة، وليس إلى الشركة المستأجرة".

وبسبب التحرك الحذر للسفن، بقي حجم النفط المنقول عبر هذه العمليات محدوداً، إذ يعادل نحو 520 ألف برميل يومياً فقط، وهو رقم صغير مقارنة بكميات النفط والمنتجات النفطية التي لا تزال عالقة داخل الخليج. كما أن هذه التدفقات تقل كثيراً عن الكميات التي تمر عبر خطوط أنابيب بديلة تستخدمها السعودية والإمارات لتحويل جزء من صادراتهما بعيداً عن مضيق هرمز.

ومع ذلك، أوضحت "بلومبيرغ" أن "هذا العبور الناجح لا يوفر فقط إمدادات تحتاجها السوق العالمية، بل يحرر أيضاً جزءاً من أسطول الناقلات العالمي، ما يسمح لهذه السفن بالعودة لاحقاً إلى الخليج لنقل شحنات جديدة إذا تم التوصل إلى اتفاق سلام".

واعتمدت معظم السفن التي نجحت في الخروج على ما يعرف بـ"الإبحار في الظلام"، أي إيقاف نظام التعريف الآلي الذي يرسل موقع السفينة. وتقول "بلومبيرغ" إن "عدداً كبيراً من السفن أوقف هذه الأجهزة منذ بداية الحرب، بينما زاد التشويش الواسع على الإشارات من صعوبة تتبع حركة الناقلات".

وتشمل فئة السفن التي تراقبها السوق عن قرب ناقلات النفط الخام العملاقة القادرة على حمل نحو مليوني برميل، وناقلات "سويزماكس" التي تنقل نحو نصف هذه الكمية، إضافة إلى ناقلات أصغر قليلا من فئة "أفراماكس".