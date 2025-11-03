- أعلنت شركة رايان إير عن ارتفاع صافي أرباحها إلى 1.7 مليار يورو في الربع الثاني، مدفوعة بزيادة أسعار التذاكر والطلب القوي، مع توقعات بزيادة حركة الركاب بنسبة 3% لتصل إلى 207 ملايين مسافر. - قامت الشركة بنقل جزء من طاقتها التشغيلية إلى وجهات أوروبية ذات ضرائب منخفضة، مستفيدة من تعافي قطاع الطيران الأوروبي وزيادة الطلب على السفر الاقتصادي، مما يعزز حصتها السوقية. - تواجه رايان إير تحديات تتعلق بتكاليف التشغيل وتأخيرات تسليم طائرات بوينغ، لكن مرونة نموذج أعمالها التنافسي يعزز من مكانتها كأحد أبرز الرابحين بعد الجائحة.

أعلنت شركة رايان إير، شركة الطيران الأيرلندية منخفضة التكلفة، اليوم الاثنين عن ارتفاع صافي أرباحها في الربع الثاني من سنتها المالية، مدفوعةً بزيادة أسعار التذاكر والطلب القوي على السفر. وقفزت الأرباح بعد الضريبة إلى 1.7 مليار يورو (نحو 2 مليار دولار)، مقارنةً بـ1.4 مليار يورو خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وفقًا لما ذكرته الشركة التي تتخذ من دبلن مقرًا لها.

وقالت المجموعة إنها تتوقع ارتفاع حركة الركاب بأكثر من 3% خلال العام لتصل إلى 207 ملايين مسافر، بدعم من تسليم طائرات بوينغ الجديدة قبل الموعد المقرر، إضافةً إلى الطلب القوي خلال النصف الأول من العام المالي. وكانت الشركة قد خفّضت هدفها لنمو عدد المسافرين العام الماضي بسبب تأخّر تسليم الطائرات.

كما ارتفعت إيرادات الشركة بنسبة 8% لتصل إلى نحو 5.5 مليارات يورو، مستفيدةً من زيادة أسعار التذاكر بنسبة 13% خلال النصف الأول من سنتها المالية، وهو ما عزته الشركة جزئيًا إلى توقيت عطلة عيد الفصح المبكر الذي دعم حركة السفر في الربع الأول. وقال الرئيس التنفيذي مايكل أوليري إن الشركة تتوقع "تعويض كامل الانخفاض في أسعار التذاكر الذي سُجل العام الماضي بنسبة 7%"، مضيفًا أن رايان إير تتوقع "نموًا معقولًا في صافي الأرباح خلال سنتها المالية 2026".

وفي سياق استراتيجيتها التشغيلية، أوضحت الشركة أنها قامت بنقل جزء من طاقتها التشغيلية الشتوية إلى وجهات أوروبية "تخفض ضرائب الطيران وتحفّز نمو حركة المرور"، مثل السويد وسلوفاكيا وإيطاليا وألبانيا والمغرب، في مقابل تقليص رحلاتها في "الأسواق عالية التكلفة وغير التنافسية"، بما في ذلك ألمانيا والنمسا وإسبانيا.

تأتي نتائج رايان إير في وقتٍ يشهد فيه قطاع الطيران الأوروبي تعافيًا قويًا بعد سنوات من التقلبات التي تسببت بها جائحة كورونا وارتفاع أسعار الوقود. فبينما لا تزال بعض الشركات التقليدية تكافح لاستعادة مستويات الربحية، تستفيد شركات الطيران منخفضة التكلفة، وعلى رأسها رايان إير وإيزي جِت، من تحولات في سلوك المستهلكين نحو السفر الاقتصادي والوجهات القصيرة أو المتوسطة.

كما أن ارتفاع أسعار الفائدة الأوروبية وتباطؤ النمو الاقتصادي لم يثنيا الأوروبيين عن السفر، بل دفعا العديد منهم إلى البحث عن خيارات منخفضة التكلفة، ما عزّز من حصة رايان إير السوقية داخل الاتحاد الأوروبي. وتشير تقديرات إلى أن الشركة تسهم بما يزيد عن 17% من حركة الركاب الأوروبية الداخلية، وهو ما يمنحها قدرة تفاوضية قوية مع المطارات والجهات التنظيمية.

في المقابل، تواجه الشركة تحديات تتعلق بتكاليف التشغيل والوقود، إلى جانب الاعتماد الكبير على بوينغ، التي تعاني من تأخيرات في التسليم بسبب قيود الإنتاج. ومع ذلك، فإن مرونة نموذج أعمال رايان إير، القائم على الأسعار التنافسية والدوران السريع للأسطول، يمنحها ميزة في مواجهة هذه التقلبات.

تؤكد النتائج المالية الأخيرة لشركة رايان إير مكانتها كأحد أبرز الرابحين في مرحلة ما بعد الجائحة، مستفيدةً من الطلب المستدام على السفر منخفض التكلفة واستراتيجيتها التوسعية الذكية. وبينما تواصل الشركة تعزيز حضورها في الأسواق الناشئة ذات الرسوم المخفضة، يبدو أنها تمضي نحو عامٍ مالي جديد بمؤشرات نمو قوية وربحية مستدامة، ما يعزز ثقة المستثمرين في نموذجها التشغيلي المرن وقدرتها على قيادة قطاع الطيران الأوروبي في السنوات المقبلة.

(فرانس برس، العربي الجديد)