- أثار راتب كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، جدلاً حول الشفافية، حيث يُقدر تعويضها لعام 2024 بنحو 726 ألف يورو، وهو أعلى بنسبة 56% مما يُعلن في التقرير السنوي للبنك. - تتضمن تعويضات لاغارد مزايا عينية بقيمة 135 ألف يورو و125 ألف يورو لعضويتها في بنك التسويات الدولية، مما يثير تساؤلات حول الإفصاح المالي مقارنةً بالمعايير الدولية. - رغم أن راتب لاغارد أقل من قادة الشركات الكبرى، إلا أن الجدل يتركز على كيفية عرض التعويضات، حيث يُنتقد البنك المركزي الأوروبي لعدم تقديم صورة كاملة وموثوقة.

أشعل راتب رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد نقاشا واسعا حول مستوى الشفافية في البنك المركزي الأوروبي بعد أن قدّر أن تعويضها الفعلي في عام 2024 كان أعلى بكثير مما يظهر في التقرير السنوي للمؤسسة.

وبحسب ما أوردته صحيفة فايننشال تايمز، فإنّ التقرير السنوي للبنك يذكر راتباً أساسياً لرئيسة البنك عند نحو 466 ألف يورو، بينما تذهب الصحيفة إلى أن الصورة الكاملة لا تتوقف عند هذا الرقم، لأن نظام امتيازات كبار مسؤولي البنك يتضمن عناصر عينية مرتبطة بالإقامة والتمثيل.

وتشير إلى تلقي لاغارد أيضاً ما يقارب 135 ألف يورو مزايا عينية، يرتبط الجزء الأكبر منها بالسكن، إضافة إلى نحو 125 ألف يورو لقاء عضويتها في مجلس إدارة بنك التسويات الدولية وهي مؤسسة دولية تجمع البنوك المركزية. وتوضح الصحيفة أن هذا الدخل المرتبط بدورها في بنك التسويات لا يظهر بوصفه رقماً مفصّلاً في تقارير البنك المركزي الأوروبي ولا في تقارير بنك التسويات.

وبهذه الإضافات، يقدر إجمالي تعويض لاغارد في 2024 بنحو 726 ألف يورو، أي أعلى بنحو 56% من الرقم الذي يلفت الأنظار عادة في التقرير السنوي. وبالتالي الفجوة بين المعلن والمتحقق فعلاً هي ما فجّرت السؤال الأوسع حول الإفصاح.

وعند المقارنة الدولية، فإنّ الرقم يجعل تعويض لاغارد يقارب أربعة أضعاف ما يتقاضاه جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وهي مقارنة تُستخدم لتوضيح اتساع الهوة بين نماذج التعويض في البنوك المركزية. وفي سياق قريب، سبق أن أشارت وكالة بلومبيرغ إلى أن راتب باول بدا منخفضاً مقارنة برواتب وظائف في وول ستريت.

مقارنة مع قادة الشركات

في المقابل، يبقى تعويض لاغارد بعيداً عن رواتب قادة الشركات الكبرى. ففي فرنسا مثلاً، يشير بارومتر الشركة الفرنسية المتخصّصة في حوكمة الشركات "بروكس إنفست" (Proxinvest) إلى أن متوسّط تعويضات قادة شركات "كاك 40" يدور حول 6.5 ملايين يورو عن عام 2024، كما أن رؤساء بنوك مركزية آخرين يتقاضون مستويات أعلى بكثير، وتُظهر تقارير دولية أن رئاسة البنك الوطني السويسري تُعد من الأعلى أجراً بين نظرائها.

اللافت أنّ الجدل لا يتركز على حجم التعويض وحده بقدر ما يتركز على كيفية عرضه للعموم، فخبراء نقلت عنهم فايننشال تايمز يرون أن راتب رئيسة البنك قد يكون منطقياً بالنظر إلى ثقل المؤسّسة، لكنهم ينتقدون محدودية الإفصاح. وفي السياق نفسه، تبرز مقارنة محرجة مع قواعد الشركات المدرجة في الاتحاد الأوروبي، إذ تؤكّد توجيهات الاتحاد أن حجب عناصر التعويض يعرّض المساهمين لخطر عدم الحصول على "صورة كاملة وموثوقة" عن أجور المديرين.

ويرد البنك المركزي الأوروبي وفق ما نقلته فايننشال تايمز أنّ راتب الرئيس ثابت منذ تأسيس البنك عام 1998، وأنّ التغيير السنوي يقتصر على التعديل العام الذي يطبق على الموظفين، كما يدافع عن مقاربته في التعويض مع الإشارة إلى خطوات لتحسين الشفافية.