رئيس وكالة الطاقة الدولية: مخزونات النفط التجارية تنفد بسرعة

- تتآكل مخزونات النفط بسرعة بسبب الحرب الإيرانية وإغلاق مضيق هرمز، مما يهدد بتلبية الطلب المتزايد على الديزل والأسمدة ووقود الطائرات والبنزين خلال مواسم الزراعة والسفر في نصف الكرة الشمالي. - رغم السحب من الاحتياطيات الاستراتيجية، إلا أن المخزونات تظل محدودة، حيث انخفضت بمقدار 246 مليون برميل في مارس وأبريل، مع توقعات بتراجع إمدادات النفط العالمية بنحو 3.9 ملايين برميل يومياً بحلول 2026. - ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 7% مع استمرار التوترات في المنطقة، وتوقعات بمناقشة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخيارات العسكرية ضد إيران.

قال رئيس وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول، اليوم الاثنين، إن مخزونات النفط التجارية تتآكل سريعاً في ظل حرب إيران وإغلاق مضيق هرمز، مضيفاً أن هذه المخزونات لن تكفي سوى بضعة أسابيع. وأشار بيرول، المشارك في اجتماع مجموعة الدول السبع في باريس، للصحافيين، إلى أن السحب من الاحتياطيات الاستراتيجية أضاف 2.5 مليون برميل يومياً إلى السوق، لكن هذه الاحتياطيات تظل محدودة.

وأضاف بيرول أن انطلاق موسم الزراعة الربيعي وموسم السفر الصيفي في دول نصف الكرة الشمالي سيدفع إلى استنزاف المخزونات بوتيرة أسرع، مع ارتفاع الطلب على الديزل والأسمدة ووقود الطائرات والبنزين. ورداً على سؤال بشأن تعليقاته خلال اجتماع مجموعة السبع، قال إنه أشار إلى "فجوة في التصورات داخل الأسواق بين الأسواق الفعلية والأسواق المالية" للنفط. وذكر أن أسواق النفط كانت تتمتع بفائض كبير مع مستويات مرتفعة من المخزونات التجارية قبل اندلاع الحرب الأميركية والإسرائيلية على إيران في نهاية فبراير/ شباط، إلا أن هذا الوضع تبدل بسرعة بفعل الحرب.

وأكد بيرول أنه "كان هناك فائض كبير في أسواق النفط قبل الحرب، وكانت المخزونات التجارية مرتفعة جداً، لكن الوضع تغير بسرعة بسبب الحرب". وفي الأسبوع الماضي، ذكرت وكالة الطاقة الدولية أن إمدادات النفط العالمية من النفط ستقل عن إجمالي الطلب هذا العام، إذ تلقي حرب إيران بظلالها على إنتاج النفط في المنطقة، وتُستنزف المخزونات بوتيرة غير مسبوقة. وكانت الوكالة قد توقعت سابقاً وجود فائض هذا العام. وأفادت الوكالة في أحدث تقرير شهري لها عن سوق النفط أن مخزونات النفط العالمية انخفضت بوتيرة غير مسبوقة في مارس/ آذار وإبريل/ نيسان، بمقدار 246 مليون برميل.

اقتصاد دولي من الليثيوم إلى التنغستن.. هكذا تتحول المعادن إلى خطوط مواجهة عالمية

ونسقت الوكالة، التي تضم 32 دولة عضواً، أكبر عملية سحب من المخزونات الاستراتيجية في تاريخها خلال مارس/ آذار، واتفقت على ضخ 400 مليون برميل في محاولة لتهدئة الأسواق. وأشارت إلى سحب نحو 164 مليون برميل حتى الثامن من مايو/ أيار. وأضافت أن إجمالي إمدادات النفط العالمية سيتراجع بنحو 3.9 ملايين برميل يومياً خلال عام 2026 بفعل الحرب، متخلية بذلك عن توقعاتها السابقة التي كانت تشير إلى تراجع بنحو 1.5 مليون برميل يومياً.

وقالت وزارة الصناعة اليابانية، الجمعة الماضي، إن اليابان ستبقي على المستوى الإلزامي المخفض لمخزونات النفط الخام الخاصة حتى 15 يونيو/ حزيران، في خطوة تمدد العمل بهذا الإجراء. بينما قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الأربعاء الماضي، إن مخزونات النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة انخفضت في الأسبوع المنتهي في الثامن من مايو/ أيار. وأضافت الإدارة أن مخزونات النفط الخام انخفضت بمقدار 4.3 ملايين برميل إلى 452.9 مليون برميل في الأسبوع المشار إليه.

اقتصاد دولي حرب إيران تُكبّد الشركات حول العالم 25 مليار دولار

وواصلت أسعار النفط الارتفاع، اليوم الاثنين، مع تعثر الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران بعد تعرض محطة نووية في الإمارات لهجوم وتوقعات بأن يناقش الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخيارات العسكرية في مواجهة إيران. وارتفع النفط بأكثر من 7% الأسبوع الماضي مع تضاؤل ​​الآمال في التوصل إلى اتفاق سلام يوقف تعرض السفن للهجمات والاستيلاء في مضيق هرمز.

(رويترز، العربي الجديد)