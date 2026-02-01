رئيس وزراء قطر: إقامة 10 سنوات للرواد وملياران لصندوق الصناديق

- قمة الويب قطر 2026: انطلقت بمشاركة 120 دولة و1600 شركة ناشئة، مؤكدة على دورها في تحفيز تبادل الخبرات ودعم الاقتصاد المعرفي، حيث أشار أمير قطر إلى أهميتها في هذا السياق. - مبادرات قطرية: توسعة برنامج "صندوق الصناديق" بملياري دولار، وإطلاق مبادرات لدعم الشركات الناشئة مثل برنامج "روبي" للإقامة وشركة "كاي" للذكاء الاصطناعي، لتعزيز ريادة الأعمال والابتكار. - أثر اقتصادي وشراكات: تسهم القمة في تعزيز الاقتصاد الوطني والشراكات الدولية، مع مشاركة شركات كبرى مثل "ميتا" و"غوغل"، مما يعزز مكانة الدوحة كمركز رقمي عالمي.

أعرب أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني عن أمله في أن تسهم قمة الويب قطر 2026 في تحفيز تبادل الخبرات ودعم الاقتصاد المعرفي في الإقليم، وفي منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، قال الشيخ تميم: "اطلعت اليوم خلال زيارتي لقمة الويب قطر 2026 على ما تحتضنه هذه المنصة التكنولوجية الرائدة في منطقتنا من مبادرات متطورة من شأنها فتح مسارات جديدة للابتكار والشراكات وريادة الأعمال في المجال الرقمي، آملاً أن تسهم القمة في تحفيز تبادل الخبرات ودعم الاقتصاد المعرفي في الإقليم".

وانطلقت، اليوم الأحد، فعاليات النسخة الثالثة من قمة الويب قطر(Web Summit Qatar 2026)، في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، الحدث التكنولوجي الأكبر في المنطقة وأحد أهم الملتقيات الرقمية على مستوى العالم، بمشاركة قياسية تجاوزت 120 دولة وحضور أكثر 1600 شركة ناشئة من مختلف القارات، بينها أكثر من15% من قطر.

في كلمته الافتتاحية، أكد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أن انعقاد القمة في الدوحة يعكس المكانة التي باتت قطر تحتلها منصةً عالميةً لريادة الأعمال والابتكار، مشدداً على أن "الابتكار أصبح اليوم العملة الأكثر قيمة في العالم، وأضاف: "في قطر، لا نريد أن نكون مجرد مشاهدين للمستقبل وهو يتشكل أمامنا، بل نريد أن نشارك في صناعته مع شركاء من مختلف أنحاء العالم".

وأشار إلى أن قمة الويب أصبحت، خلال عامين فقط، مرجعاً عالمياً لمجتمع التكنولوجيا والابتكار، حيث تحولت الدوحة إلى منصة للحوار والشراكات وتحديد توجهات الاستثمار الرقمي للعام المقبل.

توسعة صندوق الصناديق بملياري دولار

وأعلن رئيس الوزراء عن توسعة برنامج "صندوق الصناديق" الذي أطلقه جهاز قطر للاستثمار سابقاً بقيمة مليار دولار، ليُضاف إليه مليارا دولار إضافية، بما يعزز جذب صناديق رأس المال الجريء إلى الدولة، وقد أسفر البرنامج حتى الآن عن استقطاب 12 صندوقاً استثمارياً دولياً رئيسياً إلى الدوحة.

كما كشف عن إطلاق عدة مبادرات جديدة، من بينها توسيع برنامج بنك قطر للتنمية لدعم الشركات الناشئة لعام 2026 بعد تضاعف عدد التسجيلات إلى أكثر من ستة آلاف طلب، وزيادة الحوافز المقدّمة للشركات الناشئة ثمانية أضعاف لتعزيز بيئة ريادة الأعمال، وإطلاق برنامج الإقامة "روبي" (Ruby Residency Program) الذي يمنح إقامة لمدة عشر سنوات لرواد الأعمال والمؤسسين وكبار التنفيذيين الذين يسجّلون شركاتهم خلال القمة.

وأكد الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أن الحكومة القطرية تعمل على إزالة العقبات أمام تأسيس الشركات، بحيث يمكن الآن إنهاء إجراءات التأسيس، وفتح الحسابات المصرفية، والحصول على الإقامة خلال أيام قليلة، قائلاً: "المستقبل ينتمي لأولئك الذين يبنون معاً بروح من الانفتاح والثقة... وندعو رواد الأعمال إلى غرس جذورهم هنا في وطن يستثمر في مستقبلهم".

بنية تحتية رقمية عالمية

ولتعزيز منظومة الابتكار، أشار الشيخ محمد بن عبد الرحمن إلى إطلاق "كاي" (Qai)، الشركة المتخصصة في تكنولوجيا للذكاء الاصطناعي التي ستوفر بنية تحتية متقدمة وسياسات سيادية تُعزز قدرات قطر في مجالات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب توفير شبكة حوسبة عالية الأداء مخصصة للشركات الناشئة.

وأوضح أن قطر توفر بيئة متكاملة عبر اتصال عالمي بمستوى متقدم، سواء من خلال الخطوط الجوية والمطار الحاصلين على جوائز عالمية، أو عبر اتصال رقمي فائق الكفاءة بفضل الألياف البحرية وأنظمة الحوسبة منخفضة زمن الاستجابة.

قمة الويب... منصة دولية للإبداع

من جهته، قال المؤسس والرئيس التنفيذي لقمة الويب بادي كوسغريف إن "الدوحة أصبحت خلال ثلاث سنوات فقط من استضافة النسخة الأولى من القمة إحدى العواصم التكنولوجية الأكثر تأثيراً في العالم".

وأضاف أن "قمة الويب قطر تمثل اليوم تجسيداً حياً لعالم متعدد الأقطاب في الابتكار"، مشيراً إلى مشاركة وفود رسمية وشركات من أكثر من 120 دولة، بينها الهند والصين وسنغافورة ونيجيريا وفلسطين، ما يعكس توازناً جديداً في الخريطة العالمية للتكنولوجيا.

واستشهد كوسغريف بعدد من قصص النجاح التي برزت خلال القمة، منها صعود تطبيق "Upscrolled" الذي أسسه مهندس فلسطيني أردني هو عصام حجازي، ليصبح التطبيق الأكثر تحميلًا في العالم هذا الأسبوع، متجاوزاً تطبيقات عالمية كبرى مثل إنستغرام وتيك توك، مؤكداً أن هذا الإنجاز يعكس كيفية انتقال مركز الثقل في الابتكار من الغرب إلى الشرق ومن الشركات العملاقة إلى المؤسسين الأفراد.

الشراكات الدولية

وتمثل قمة الويب أحد أعمدة استراتيجية قطر للتحول إلى اقتصاد رقمي متنوع ومستدام، يتكامل مع رؤية قطر الوطنية 2030. ومن خلال مبادرات تمويلية متزايدة ومراكز حوسبة متقدمة، وتسعى الدولة إلى تحويل الدوحة إلى مركز عالمي للشركات الناشئة في التقنيات الحديثة، لا سيما مجالات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والاقتصاد الإبداعي.

كما يؤكد انعقاد القمة في الدوحة للعام الثالث على التوالي نجاح قطر في الجمع بين الابتكار والاستثمار والبنية الرقمية، لتصبح الوجهة الأكثر جاذبية للمبدعين والمستثمرين الباحثين عن بيئة آمنة وداعمة للتوسع العالمي.

وأشارمدير مكتب الاتصال الحكومي ورئيس اللجنة الدائمة لاستضافة قمة الويب الشيخ جاسم بن منصور آل ثاني، خلال مؤتمر صحافي اليوم الأحد، إلى تنامي الشراكات الدولية، لافتاً إلى مشاركة عدد من كبرى الشركات العالمية في النسخة الثالثة لقمة الويب، من بينها شركة "ميتا" في أول مشاركة لها بقطر، إلى جانب المشاركة الأولى لشركة "غوغل" أيضاً، ما يعكس اتساع نطاق الشراكات الدولية عاماً بعد عام.

وتستضيف القمة أكثر من 400 متحدث من القيادات الوطنية والدولية، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين، ونخبة من القيادات الدولية والشركاء من مختلف دول العالم.

أثر القمة الاقتصادي

وفي رده على سؤال حول الأثر الاقتصادي للقمة، أوضح الشيخ جاسم بن منصور أن "استضافة قمة الويب قطر جاءت بناء على دراسات مسبقة لقياس أثر المؤتمرات الدولية على الاقتصاد الوطني والقطاع الخاص"، مشيراً إلى أن "المؤشرات المرتبطة بنشاط القطاع السياحي، وعدد الليالي الفندقية، وحركة الزوار، تؤكد أن القمة تمثل إضافة إيجابية ومستدامة للاقتصاد الوطني، وتسهم في دعم القطاع الخاص وتعزيز النشاط السياحي".

وحول مشاركة الشركات القطرية الناشئة، أشار إلى "النمو الملحوظ في حضور هذه الشركات"، مبيناً أن "عدد الشركات القطرية المشاركة شهد زيادة تجاوزت 90% في النسخة الماضية مقارنة بالنسخة الأولى"، وأكد أن "هذا التطور يعكس استفادة الشركات المحلية من فرص التواصل المباشر مع المستثمرين والشركات العالمية، وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق الدولية".

وأضاف أن "قمة الويب قطر تسهم بشكل عملي في ربط الشركات الناشئة، لا سيما القطرية منها، بشبكات الاستثمار والأسواق العالمية، في ظل المشاركة الواسعة للمستثمرين الدوليين، وما توفره القمة من منصات للتواصل وبناء الشراكات".

النسخة الأكبر

من جانبه، أكد كوسغريف أن قمة الويب قطر 2026 تمثل النسخة الأكبر منذ انطلاقها، إذ تستقطب هذا العام أكثر من 30 ألف مشارك من مختلف دول العالم، متجاوزة التوقعات والطموحات الأولية.

وتمثل القمة إحدى أدوات قطر لتسريع التحول من اقتصاد يعتمد على ريع الطاقة إلى اقتصاد متنوع عالي الإنتاجية، يقوم على جذب رؤوس الأموال المخاطرة، واستقطاب الكفاءات العالمية، وبناء شركات تقنية قادرة على التوسع عالمياً، وربط هذه المنظومة ببنية تحتية متقدمة في الذكاء الاصطناعي والحوسبة.

و أصبحت قمة الويب قطر 2026 أكثر من حدث سنوي، فهي تعمل منصةً سياسيةً اقتصاديةً تعلن من خلالها الدولة عن حزم جديدة من الإصلاحات والحوافز، وتبعث إشارة إلى الأسواق العالمية بأن الدوحة تتحول تدريجياً إلى عصب رقمي في المنطقة، يكمل دورها مركزاً عالمياً للطاقة.