رئيس وزراء الأردن يتوعد من يعيق الاستثمارات أو يعطلها

قال رئيس الوزراء الأردني، جعفر حسّان، إنه لا تهاون في تطبيق القانون بحق من يستخدم السلطة أو يتجاوز القانون لإعاقة الاستثمارات أو تعطيلها، مؤكداً دعم الحكومة لإجراءات هيئة النزاهة ومكافحة الفساد للتعامل بجدية مع أيِّ تجاوزات تعيق الاستثمار.

وأضاف خلال اجتماعه مع رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، مهند حجازي، اليوم الأحد، إنَّ أيَّ مستثمر يواجه تجاوزات أو إعاقات فإنَّ مؤسَّسات النَّزاهة والرَّقابة والقضاء العادل موجودة لحمايته.

وجاءت تصريحات رئيس الوزراء بعد يومين من تصريحات تداولتها مواقع محلية وصفحات التواصل الاجتماعي نسبت إلى المستثمر ورجل الأعمال الأردني زياد المناصير اتهم فيها مسؤولين ووزراء بالضغط والتوسط حد الابتزاز له ولمستثمرين لتمرير مصالح خاصة، خاصة ما يتعلق بالتوظيف في الشركات التابعة له، وهي تصريحات أثارت جدلاً واسعاً في الشارع الأردني.

وأضاف حسان، أنه يتابع شخصياً هذا الموضوع لضمان تحقيق العدالة ومحاسبة أي متورط، إن ثبت ذلك، في إطار القانون والقضاء العادل والنزيه. وقال إن واجب المؤسسات والمسؤولين توفير البيئة الداعمة للاستثمار وتقديم التسهيلات للمستثمرين، وأضاف "بالقدر الذي لا نسمح فيه لأيِّ مسؤول أو جهة إعاقة الاستثمار فإنَّها لن تسمح لأيِّ مستثمر أن يضغط على أصحاب القرار لتحقيق مصالح خارج إطار الأنظمة والقوانين".

من جهته قال رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، مهند حجازي إن الهيئة تولي جميع القضايا المتعلقة بالاستثمار أهمية قصوى لضمان النزاهة والعدالة وحماية حقوق المستثمرين ومنع التجاوزات بحقهم. وأضاف أن "أبواب الهيئة مفتوحة لاستقبال أيِّ شكاوى وهناك نافذة خاصَّة لمتابعة جميع القضايا التي تتعلَّق بالاستثمار والمستثمرين ويتمّ التَّعامل بجديَّة وضمن المقتضى القانوني مع جميع الشَّكاوى التي ترد".

وكان رجل الأعمال زياد المناصير أشار بحسب التصريحات المتداولة "إلى أن مكتبه يتلقى طلبات من مسؤولين لتعيين أولادهم"، مضيفًا أن الأمر لم يتوقف عند حدود "الواسطة" التقليدية، بل يمتد إلى تعرضه لـ "التهديد والانتقام" ومحاولات "التضييق وتعطيل المشاريع" في حال رفضه الاستجابة لتلك الطلبات".