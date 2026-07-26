- أعلن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي عن نيته مناقشة الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة بنسبة 12.5% على الواردات الأسترالية و37 دولة أخرى، والتي تعتبرها أستراليا غير مبررة. - تأتي هذه الرسوم ضمن سلسلة إجراءات جمركية عالمية جديدة تهدف إلى معالجة قضايا مثل الطاقة الإنتاجية الزائدة وسرقة الملكية الفكرية، وتغطي 99.4% من الواردات الأميركية. - من المتوقع استمرار موجة الرسوم الجمركية مع تحقيقات جديدة تستهدف 16 شريكاً تجارياً كبيراً، مما يثير القلق من تقديم المزيد من التنازلات لحماية الوصول إلى السوق الأميركية.

قال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي اليوم الأحد، إنه سيسعى لطرح مسألة الرسوم الجمركية مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وذلك بعد أن فرضت واشنطن قبل يومين رسوماً جمركية جديدة على شركاء تجاريين، من بينهم أستراليا. وفرضت الولايات المتحدة يوم الجمعة رسوماً جمركية جديدة على سلع قادمة من 60 شريكاً تجارياً، متهمة تلك الدول بعدم الحد من تجارة المنتجات المصنّعة بالعمالة القسرية، وذلك بالتزامن مع انتهاء سريان رسوم جمركية عالمية مؤقتة بنسبة 10%.

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ووصفت الحكومة التي يقودها ألبانيزي هذه الرسوم بأنها غير مبررة، وقالت إنها تسعى لإلغائها. ورداً على سؤال اليوم الأحد عمّا إذا كان سيسعى لمناقشة هذه المسألة مع ترامب، قال ألبانيزي: "بالتأكيد". وأضاف في تصريحات بثها التلفزيون: "سنطرح هذه المسألة على جميع المستويات في إطار العلاقات بين أستراليا والولايات المتحدة، وقد فعلنا ذلك بالفعل". وبموجب الإجراءات الجديدة التي اتخذتها إدارة ترامب، تخضع الواردات من أستراليا، إلى جانب 37 دولة أخرى، لرسوم جمركية 12.5%. وتخضع 17 دولة لرسوم 10%، بينما تُفرض على خمس دول رسوم جمركية متفاوتة.

موجة الرسوم مرشحة للاستمرار

وتشكل أحدث سلسلة من الإجراءات الجمركية العالمية، أول إجراء من بين عدد من الإجراءات الجمركية التي سيُكشَف عنها في الأشهر المقبلة. وتشمل هذه الإجراءات تحقيقات في الطاقة الإنتاجية الصناعية الزائدة، وسرقة الملكية الفكرية المزعومة من جانب فيتنام، وتدابير لحماية الأمن القومي في قطاعات استراتيجية، بدءاً من أشباه الموصلات، وصولاً إلى الروبوتات والآلات الصناعية. والرسوم الجديدة من ترامب لمكافحة العمل القسري بموجب المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974، وهو قانون الممارسات التجارية غير العادلة الذي استخدم ضد الصين خلال ولايته الأولى، تحل محل الرسوم الجمركية المؤقتة العالمية البالغة 10% التي حل أجلها أول من أمس الجمعة بشكل شبه مباشر.

ويقول مكتب الممثل التجاري الأميركي إن هذه الرسوم تغطي 99.4% من الواردات الأميركية. ويعيد هذا فرض جزء من الرسوم الجمركية التي أطلق عليها ترامب اسم "يوم التحرير" والتي راوحت بين 10 و50% على كل الدول تقريباً، والتي قضت المحكمة العليا الأميركية بعدم شرعيتها بموجب قانون الطوارئ الوطنية الذي لم يختبر من قبل، والذي استخدمه ترامب لفرضها.

وقد يوفر هذا مزيداً من الوضوح واليقين للشركات بشأن هيكل الرسوم الجمركية النهائي الذي يخطط له ترامب، فيما يثير القلق لدى وزارات التجارة الخارجية من احتمال اضطرارها إلى تقديم المزيد من التنازلات لحماية وصولها إلى سوق الواردات الأميركية البالغة قيمتها 3.4 تريليونات دولار. وقال دان أوجكو المستشار القانوني المساعد في شركة سينوفوس إنيرجي الكندية المنتجة للنفط والمتخصص في التجارة بين الولايات المتحدة وكندا: "نحن في نهاية بداية أجندة ترامب الجمركية... خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وبالتأكيد بحلول نهاية الصيف، سنرى أجزاءً كبيرة من سياسة الرئيس ترامب التجارية سارية المفعول بالكامل".

ومن المرجّح إعادة فرض جزء آخر من الرسوم الأساسية من خلال تحقيق آخر بموجب المادة 301 بشأن الطاقة الإنتاجية الصناعية الزائدة، يستهدف 16 شريكاً تجارياً كبيراً، بما في ذلك الصين والاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية والمكسيك وفيتنام. ويستهدف هذا التحقيق الجاري الإعانات الصناعية والسياسات الأخرى التي تركز على التصدير.

اقتصاد دولي الهند تواصل مفاوضاتها التجارية مع واشنطن رغم الرسوم الجديدة

ووسط ضجة واسعة النطاق حول خطوة ترامب، يرى البعض أنها تحافظ إلى حد كبير على الوضع الراهن. وقال مارك بيسيل، الرئيس التنفيذي لشركة بيسيل المصنعة للمكانس الكهربائية، ومقرها ميشيغان، إن الرسوم الجديدة كانت إلى حد كبير عند ما توقعته الشركة، وإنها لم تكدس مخزونات مسبقاً من الصين وأماكن أخرى، في محاولة للتغلب عليها. وأضاف بيسيل في رسالة بالبريد الإلكتروني لوكالة رويترز: "واصلنا إدارة الأعمال انطلاقاً من اعتقادنا بأن الرسوم الجمركية ستبقى في نطاق بين 10 و15%".

(رويترز، العربي الجديد)