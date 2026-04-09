رئيس وزراء أستراليا إلى سنغافورة لضمان تدفق إمدادات الوقود

وافقت أستراليا على ضمان مشتريات شركتين من الوقود بأسعار مرتفعة، مع تحذير رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيز، اليوم الخميس، من أن اضطراب إمدادات الوقود العالمية قد يستمر لفترة طويلة، حتى في حال استمرار وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.

وأبرمت الحكومة اتفاقاً مع شركتي أمبول وفيفا إنيرجي، وهما أكبر شركتين للوقود في أستراليا، لضمان عقود شراء البنزين والديزل (السولار) من السوق الفورية بأسعار أعلى من المستويات التجارية المعتادة. كما ستحصل الحكومة على صلاحية تحديد آلية توزيع هذا الوقود، مع إعطاء الأولوية للمناطق الإقليمية والزراعية، حيث عانت محطات الوقود من انقطاع الإمدادات، بحسب ألبانيز.

وقال ألبانيز، خلال حديثه للصحافيين في إحدى مصافي شركة أمبول بمدينة بريسبان: "سيكون لهذا الأمر تأثير مستمر لفترة طويلة، لهذا السبب سنتوجه إلى سنغافورة بعد ذلك.. أتطلع إلى لقاء بنّاء مع رئيس الوزراء، لورانس وونغ، غداً". وأضاف: "لا نستبق نتائج الاجتماعات الثنائية على مستوى القادة، لكن الاتفاق على زيارة سنغافورة في وقت قصير نسبياً يدل على متانة العلاقات بين البلدين".

من جانبها، أفادت الحكومة السنغافورية، في بيان، بأن زيارة ألبانيز ستعزز الجهود الإقليمية لضمان استمرار تدفق إمدادات الوقود، من خلال تحسين وصول أستراليا إلى هذه الإمدادات.

وتُعد أستراليا ثاني أكبر مورد للغاز الطبيعي المسال إلى سنغافورة، في حين تُعتبر الأخيرة أكبر مورد للمنتجات البترولية المكررة إلى أستراليا. وأكدت سنغافورة أن الزيارة تأتي في إطار التزام البلدين المشترك بضمان استمرارية تدفق الوقود والعمل معاً على تعزيز مرونة سلاسل إمدادات الطاقة. وفي السياق ذاته، شدد ألبانيز على أن حكومته تكثف جهودها لزيادة إمدادات الوقود إلى البلاد.

(أسوشييتد برس)