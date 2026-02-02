- أكدت قطر في المؤتمر الدولي للغاز الطبيعي المُسال على ريادتها في الصناعة والتزامها بالتعاون الدولي لتحقيق مستقبل مستدام للطاقة، مع خطط لتوسعة الإنتاج وزيادة أسطول الناقلات. - أعلن وزير الطاقة عن مشاريع استراتيجية تشمل إنشاء مجمع لإنتاج سماد اليوريا وزيادة إنتاج المكثفات والغاز البترولي المُسال، مع التركيز على الطاقة الشمسية والذكاء الاصطناعي. - يُعد المؤتمر منصة لمناقشة التوجهات المستقبلية في أسواق الغاز الطبيعي المُسال، بمشاركة واسعة، ويشمل معرضًا دوليًا لاستعراض أحدث التقنيات في صناعة الغاز والطاقة.

بحضور أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، افتتح اليوم الاثنين، في الدوحة، المؤتمر الدولي للغاز الطبيعي المُسال، في نسخته الثانية التي تستضيفها شركة قطر للطاقة، بمشاركة عدد صنّاع القرار وقادة الصناعة وخبراء الطاقة من مختلف أنحاء العالم. وفي كلمته الافتتاحية، أكد وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري، الرئيس التنفيذي لـ"قطر للطاقة"، سعد بن شريدة الكعبي، أن احتضان قطر لهذا الحدث العالمي للمرة الثانية يعكس مكانتها الرائدة في صناعة الغاز الطبيعي المُسال، ويؤكد التزامها بتعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات لتحقيق مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة لقطاع الطاقة.

وقال إن مشاريع توسعة إنتاج الغاز الطبيعي المُسال التي أطلقت قبل سنوات، ستضاعف إنتاج "قطر للطاقة" من 77 إلى 160 مليون طن سنوياً، منها 142 مليون طن من حقل الشمال، لتسهم وحدها بنحو 40% من الإمدادات العالمية الجديدة خلال العقد المقبل. وأوضح أن الشركة تنفذ أكبر برنامج لبناء ناقلات الغاز في تاريخ الصناعة، يشمل 128 ناقلة جديدة، ما سيرفع أسطول قطر للطاقة إلى نحو 200 ناقلة في السنوات القليلة المقبلة. وأشار الكعبي إلى أن التوسع الاستراتيجي يمتد أيضاً إلى قطاع المشتقات والبتروكيماويات داخل قطر وخارجها، إذ سترتفع الطاقة الإنتاجية للبوليمرات بنسبة تقترب من 235%.

كما كشف عن إنشاء مجمع عالمي جديد لإنتاج سماد اليوريا سيجعل قطر أكبر مصدّر له في العالم، وزيادة إنتاج المكثفات والغاز البترولي المُسال بنسبة 60%، والهيليوم بنسبة 115%. وفي مجال الطاقة المتجددة، أكد الكعبي تحقيق قفزة نوعية في إنتاج الكهرباء من مشاريع الطاقة الشمسية داخل قطر وخارجها، إذ ستصل القدرة الإجمالية إلى أكثر من خمسة آلاف ميغاوات بحلول عام 2030، منها أربعة ميغاوات داخل الدولة، بما يغطي نحو 30% من احتياجات شبكة الكهرباء الوطنية.

وشدّد وزير الدولة القطري، على التزام قطر للطاقة بتبنّي أعلى معايير السلامة والبيئة والتميز التشغيلي، وتعزيز الاستدامة وخفض الانبعاثات الكربونية، مشيراً إلى أهمية الاستثمار في الذكاء الاصطناعي والابتكار في تطوير قطاع الطاقة، كما تناول في كلمته الدور الحيوي للغاز في دعم التنمية البشرية، خاصة في الدول النامية، إذ ما يزال نحو مليار إنسان يفتقرون إلى خدمات الطاقة الأساسية، داعياً إلى تكثيف الجهود العالمية لضمان وصول الطاقة للجميع وتحقيق التنمية المستدامة.

ريادة الغاز الطبيعي المُسال

ويستعرض المؤتمر الذي يحمل شعار "ريادة الغاز الطبيعي المُسال: توفير الطاقة لاحتياجات اليوم والغد"، على مدى ثلاثة أيام، أبرز التوجهات المستقبلية في أسواق الغاز الطبيعي المُسال، والفرص الاستثمارية في قطاع الطاقة، إلى جانب مناقشة الابتكار الرقمي والذكاء الاصطناعي في تحسين الكفاءة التشغيلية وخفض الانبعاثات. ويشارك في المؤتمر عدد من الوزراء والرؤساء التنفيذيين لشركات الطاقة العالمية وخبراء الصناعة من أكثر من 60 دولة.

وحول أهمية المؤتمر، يقول المحلل والكاتب الاقتصادي، حسن أبو عرفات، لـ"العربي الجديد" إن المؤتمر أحد أبرز الفعاليات السنوية في قطاع الطاقة العالمي، إذ يجمع ما يزيد على 10 آلاف مشارك من أكثر من 80 دولة، من بينهم خبراء دوليون، ومسؤولون حكوميون رفيعو المستوى، وكبرى شركات الطاقة العالمية، الأمر الذي يجعله منصة محورية لرسم ملامح مستقبل أسواق الطاقة.

وأشار إلى أنّ المؤتمر يبحث أبرز مواضيع الطاقة، واتجاهات مستقبل الطاقة وأحدث التطورات والتحديات والفرص في سلسلة القيمة للغاز الطبيعي المُسال ، بدءاً من عمليات الإنتاج والمعالجة، مروراً بالنقل والتخزين، وصولاً إلى التوزيع في الأسواق العالمية، كما يسلّط الضوء على الدور المتنامي للغاز الطبيعي المُسال بوصفه أحد مصادر الطاقة التي تسهم في تحقيق التوازن بين تلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة ومتطلبات الاستدامة البيئية خلال مرحلة التحول نحو مصادر أنظف.

ويُبرز الحدث أهمية الغاز الطبيعي المُسال في تعزيز أمن الطاقة العالمي، من خلال تنويع مصادر الإمداد ورفع كفاءة سلاسل التوريد، إلى جانب كونه منصة دولية لتبادل الرؤى والخبرات حول الابتكار والتكنولوجيا في قطاع الطاقة، وفقاً لأبو عرفات. وإلى جانب الجلسات الرسمية للمؤتمر، يُقام المعرض الدولي للغاز الطبيعي المُسال 2026، الذي يمتد على مساحة 35 ألف متر مربع في مركز قطر الوطني للمؤتمرات، بمشاركة 300 شركة محلية وإقليمية وعالمية في مختلف مجالات صناعة الغاز والطاقة.

ويتيح المعرض للجهات العارضة استعراض أحدث التقنيات والحلول في مجالات إنتاج الغاز الطبيعي المُسال، وسلاسل التوريد، وخدمات الشحن والنقل البحري، وتقنيات خفض الانبعاثات ومعالجة الكربون، إضافة إلى الابتكارات الرقمية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في قطاع الطاقة. كما يوفر المعرض منصة تفاعلية لعقد اللقاءات والاجتماعات الثنائية بين قادة الشركات وصنّاع القرار والمستثمرين، بما يدعم عقد شراكات جديدة وتوسيع مجالات التعاون، ويعزّز مكانة الدوحة مركزاً عالمياً لصناعة الغاز الطبيعي المُسال.