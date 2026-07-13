رئيس فولكسفاغن يُخفض العدد المتوقع لتسريح الموظفين إلى 50 ألفاً

كشف الرئيس التنفيذي لمجموعة فولكسفاغن الألمانية للسيارات، أوليفر بلومه، للمرة الأولى عن الحجم المحتمل لخفض الوظائف المتوقع في أكبر شركة لصناعة السيارات في أوروبا. وقال بلومه، وفقا لمقابلة داخلية نشرت على شبكة الشركة الداخلية واطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، إنه في حال عدم إجراء أي تغيير في تكاليف العمالة، فإن عدد الوظائف التي قد تتأثر سيبلغ نحو 50 ألف وظيفة على مستوى العالم. وهو أقل من العدد الذي تداولته وسائل إعلام ألمانية سابقا والذي يتراوح بين 100 و120 ألف موظف.

وأوضح بلومه أن هذا الرقم يستند إلى خطة تهدف إلى خفض تكاليف الإدارة والبنية التحتية ودعم الأنشطة الأساسية للشركة إلى مستوى قادر على المنافسة، مضيفا أن هذه التكاليف لا تزال في فولكسفاغن أعلى بنسبة 20% من متوسط الشركات المماثلة، وهو ما يعني أن "الحساب النظري في حال عدم تغيير تكاليف العمالة يشير إلى نحو 50 ألف وظيفة على مستوى العالم" ويشمل ذلك شركتي بورش وأودي التابعتين لها.

وأشار بلومه إلى أنه يجرى حاليا تقييم التعديلات الضرورية والممكنة في جميع العلامات التجارية والشركات والمناطق التابعة للمجموعة، مضيفا أن تكاليف الموظفين لا ترتبط فقط بعدد العاملين، وإنما أيضا بتكاليف العمالة، قائلا: "يجب أن نستخدم هذا العامل أيضا"، في إشارة إلى أن الحجم النهائي لخفض الوظائف لم يُحسَم بعد. وقال بلومه أمس الأحد، في مقابلة مع صحيفة "بيلد أم زونتاج"، إن الشركة قادرة على تجنب إغلاق المصانع مع استمرارها في تنفيذ خطط خفض التكاليف. وأضاف أن برنامج خفض التكاليف في مواقع الإنتاج التابعة للشركة داخل ألمانيا بدأ يحقق نتائج ملموسة.

وتابع بلومه "تمكنا من خفض تكاليف تشغيل مصانعنا في ألمانيا بنسبة 20% في المتوسط ​​خلال العام الماضي وحده. وهذا يعد تقدما ملحوظا". وجاءت تصريحات بلومه عقب اجتماع مجلس الإدارة الخميس الماضي، حيث ذكرت تقارير أنه لم يتمكن من الحصول على موافقة المجلس على حزمة أوسع لخفض التكاليف كانت تتضمن وفقا لمصادر إعلامية، تسريح أكثر من 100 ألف موظف من المجموعة في مختلف أنحاء العالم وإغلاق مصانع في بعض الولايات الألمانية. وذكر تقرير نشرته صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" الألمانية، نقلا عن مصادر داخل المجموعة، أن ممثلي العاملين وحكومة ولاية ساكسونيا السفلى الألمانية صوتوا ضد الحزمة المقترحة.

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)