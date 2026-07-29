رئيس الوزراء البريطاني يتعهد بإصلاح نظام الرعاية "غير العادل"

- تعهد رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنهام بإصلاح نظام الرعاية الاجتماعية للبالغين في إنكلترا، مشيراً إلى تكاليفها غير العادلة، مستشهداً بتجربته الشخصية مع والده المصاب بألزهايمر كدافع للإصلاح. - يواجه النظام تحديات كبيرة، حيث تصل تكاليف الرعاية لمئات الآلاف من الجنيهات، ويقترح بيرنهام دمج خدمة رعاية وطنية مع الخدمة الصحية لتحقيق فعالية أكبر. - تثير خطط الإصلاح تساؤلات حول التمويل، بما في ذلك رفع الضرائب، مع تأكيد بيرنهام على ضرورة خطة شاملة للقوى العاملة، مشيراً إلى إنفاق السلطات المحلية 34.5 مليار جنيه في 2024/2025.

تعهد رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنهام يوم الأربعاء بإجراء إصلاح شامل لنظام الرعاية الاجتماعية للبالغين في إنكلترا، قائلاً إنه يريد العمل مع الأحزاب الأخرى "لتحسين تمويل خدمة أصبحت تكاليفها على المستخدمين غير عادلة مثل تكاليف الرعاية الصحية في الولايات المتحدة".

فشلت الحكومات المتعاقبة في إصلاح الرعاية الاجتماعية للبالغين، والتي يمكن أن تدفع العائلات مقابلها مئات الآلاف من الجنيهات، بعدما أحبطت أحزاب المعارضة المقترحات السابقة التي أطلقت عليها اسم "ضريبة الخرف" أو "ضريبة الموت".

أشار بيرنهام، الذي شهد ارتفاعاً في تصنيفات استطلاعات الرأي لحزب العمال الحاكم منذ أن أصبح رئيساً للوزراء الأسبوع الماضي، إلى الدعم عالي الجودة المقدم لوالده المصاب بمرض ألزهايمر، باعتباره أحد الأسباب التي دفعته إلى التصميم على إصلاح النظام وتصحيح السجل السياسي "المخزي" في مجال الرعاية.

وقال إنه دعا قادة حزبي المحافظين والديمقراطيين الليبراليين المعارضين لمناقشة القضية، وأعرب عن أمله في أن يظهر إجماع وطني بمرور الوقت، معترفاً بأن هناك قرارات صعبة تنتظرنا.

وتابع أمام جمهور في دار رعاية في شمال لندن: "أعتقد أن نظام الرعاية الاجتماعية في إنكلترا لا يقل ظلماً عن نظام الرعاية الصحية الأميركي. يدفع الضعفاء كل شيء، وقد لا يتبقى لهم شيء على الإطلاق".

لكن تركيز بيرنهام على النظام ينطوي على مخاطر سياسية، ما يثير تساؤلات حول ما إذا كان سيحتاج إلى رفع الضرائب، أو فرض ضريبة على الرعاية الاجتماعية، أو تفضيل نموذج التأمين. وقد حاول أولاً، وفشل، في إصلاح تمويل الرعاية الاجتماعية عندما كان وزيراً للصحة في عام 2010.

اقتصاد دولي معضلات مالية و"تمرد" بمواجهة إصلاح الرعاية الاجتماعية في بريطانيا

بخلاف خدمة الصحة الوطنية، التي تُقدم خدماتها مجاناً عند الاستخدام، تُدار دور الرعاية من قبل مجموعة من مقدمي الخدمات، بدءاً من السلاسل الكبيرة المملوكة لمجموعات الأسهم الخاصة الدولية وصولاً إلى الشركات العائلية الصغيرة والجمعيات الخيرية والحكومات المحلية.

بحسب مستوى الحاجة الطبية والموقع، يدفع السكان حوالي 1400 جنيه إسترليني (1900 دولار) أسبوعياً في القطاع الخاص، بينما تتقاضى السلطات المحلية حوالي 1000 جنيه إسترليني مقابل رعاية مماثلة. ويتحدد المبلغ الذي يدفعه المقيم، ومقدار مساهمة الدولة، بناءً على مستوى ثروة الشخص.

قال بيرنهام إنه يعتقد أن بالإمكان تحقيق المزيد بمستويات التمويل الحالية إذا تم دمج خدمة رعاية وطنية في الخدمة الصحية، لأنه في الوقت الحالي يتعين على الأخيرة التدخل عندما لا تستطيع الأولى التعامل مع الوضع. وأضاف أن وزراءه سيضعون خطة شاملة للقوى العاملة في مجال الرعاية.

وقد جادل رئيس بلدية مانشستر الكبرى السابق بأن الولاية تعاني لأن أموال دافعي الضرائب تذهب في كثير من الأحيان إلى الخدمات التي تقدمها الشركات الخاصة، ما يحد من سيطرة الجمهور على الجودة.

وقال يوم الأربعاء إن الخلل في قطاع الرعاية الصحية هو أحد أعراض تلك الصورة الأوسع، حيث يتعين على الحكومة التدخل لدفع ثمن الفشل بدلاً من الاستثمار في النجاح. وتابع إن التربح في قطاع الرعاية، بمساعدة خفض التكاليف غير الضروري والخطير، أمر "غير مقبول بشكل أساسي".

كانت شركات الأسهم الخاصة تمتلك حوالي واحد من كل ثمانية أسرّة في دور رعاية المسنين الربحية في عام 2022.

أفاد صندوق الملك، وهو مركز أبحاث متخصص في الشؤون الصحية، بأن السلطات المحلية الإنكليزية أنفقت 34.5 مليار جنيه إسترليني على الرعاية الاجتماعية للبالغين ذوي الإعاقة وكبار السن في السنة المالية 2024/ 2025، بزيادة قدرها 8% تقريباً عن العام السابق. وتُدار سياسة الرعاية الاجتماعية من قبل حكومات اسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية.

وفقاً لمعهد الدراسات المالية البريطاني، من المرجح أن يتكبد واحد من كل سبعة مسنين تكاليف رعاية مدى الحياة تزيد عن 100 ألف جنيه إسترليني.

(العربي الجديد، رويترز)