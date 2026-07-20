رئيس الجزائر يطلب دعم إسبانيا لمراجعة اتفاق الشراكة الأوروبية

- دعا الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إسبانيا لدعم الجزائر في إعادة النظر في اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، مشيدًا بالتعاون في الطاقة واسترجاع الأموال المهربة، وأكد على أهمية التعاون الأمني والقضائي. - أكد رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز دعم بلاده للجزائر في تعزيز علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي، مشددًا على أهمية الجزائر كشريك استراتيجي في الطاقة، وتطلع إسبانيا لتوسيع التعاون في التحول الطاقوي والابتكار. - تسعى إسبانيا لزيادة تدفقات الغاز الجزائري عبر ميدغاز وتعزيز العلاقات التجارية، مع التركيز على تعزيز الحوار السياسي، التعاون الأمني، وبناء شراكة اقتصادية أوسع.

طالب الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الاثنين، إسبانيا بلعب دور أكثر فاعلية في دعم مسعى الجزائر لإعادة النظر في اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، فيما أكد رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز أن الجزائر يمكنها الاعتماد على مدريد لتعزيز علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات. وقال تبون، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع سانشيز الذي يزور الجزائر: "نأمل أن تضطلع إسبانيا، بالنظر إلى مكانتها داخل الاتحاد الأوروبي، بدور إيجابي في العلاقات الجزائرية الأوروبية، وأن تسهم في الدفع نحو مزيد من التوازن في العلاقات الاقتصادية بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، فضلاً عن المساهمة في تفعيل مجلس الشراكة الجزائري الأوروبي، الذي لم ينعقد منذ عام 2020".

وتسعى الجزائر منذ أكثر من ثلاث سنوات إلى مراجعة اتفاق الشراكة الموقع مع الاتحاد الأوروبي عام 2002، لكنها تواجه رفضاً أوروبياً تقوده فرنسا. وأشاد تبون بالشراكة القائمة بين البلدين في مجال الطاقة، قائلاً إنها "تعكس وفاءنا بالتزامنا تجاه الأمن الطاقوي لشركائنا في أوروبا"، لكنه ركز بصورة خاصة على التعاون الإسباني في ملف استرجاع الأموال المهربة، وقال: "أتوجه إلى السلطات الإسبانية بالشكر على تجاوبها الإيجابي مع مسعانا لاسترجاع الأموال المنهوبة، وتحقيق نتائج مرضية في هذا الخصوص".

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي الأسباب الرئيسية التي دفعت الجزائر إلى السعي لمراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي منذ أكثر من ثلاث سنوات؟ ما هي المجالات المحددة التي أعرب الرئيس تبون عن تطلعه لمزيد من التعاون مع إسبانيا فيها بخلاف الطاقة؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وأضاف تبون: "نتطلع إلى مزيد من التجاوب من الحكومة الإسبانية، ومواصلة التعاون القائم في معالجة الملفات القضائية، ولا سيّما القضايا المرتبطة بمكافحة الفساد واسترجاع العائدات الإجرامية، من خلال تسريع تنفيذ طلبات المساعدة القضائية المتبادلة، إذ نعتبر هذا الملف من أولوياتنا". وشدد أيضاً على أهمية "بعث التعاون في مجالات الأمن والتعاون القنصلي"، مشيراً إلى أن الجانبَين ناقشا عدداً من الأفكار الكفيلة بتعزيز التنسيق في مكافحة الهجرة غير النظامية، والاتجار بالبشر، والجريمة المنظمة العابرة للحدود، إضافة إلى سبل تسهيل تنقل الأشخاص وإجراءات منح التأشيرات.

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من جهته، أكد رئيس الحكومة الإسبانية أن بلاده ستدعم الجزائر في القضايا المرتبطة بعلاقاتها مع الاتحاد الأوروبي، وقال: "أود أن أؤكد للشعب الجزائري، من خلال وسائل الإعلام وبحضور الرئيس، أن الجزائر يمكنها دائماً الاعتماد على إسبانيا، التي تشكل بوابة نحو أوروبا. ومن أولوياتنا تعزيز علاقات الاتحاد الأوروبي مع دول الجوار في جنوب المتوسط لمواجهة التحديات التي تؤرق مجتمعاتنا، مثل ارتفاع تكاليف المعيشة وتعزيز الأمن".

وأضاف سانشيز: "أؤكد المكانة التي تحتلها الجزائر في السياسة الخارجية الإسبانية. فالجزائر شريك محوري بالنسبة لنا، بالنظر إلى دورها المتوسطي وثقلها الجيوسياسي، ونحن نقف اليوم على أعتاب مرحلة جديدة في علاقاتنا الثنائية"، واصفاً زيارته إلى الجزائر بأنها "ذات أهمية خاصة بالنسبة للحكومة الإسبانية"، وأكد أن "الجزائر شريك استراتيجي وموثوق في مجال الطاقة"، مشيراً إلى أنها كانت خلال عام 2026 المورد الأول للغاز الطبيعي إلى إسبانيا، رغم الظروف الاستثنائية التي تشهدها الأسواق الدولية.

وأضاف: "لا نرغب في أن تقتصر شراكتنا على توريد الطاقة، بل نتطلع أيضاً إلى التعاون في مجالات التحول الطاقوي، والابتكار التكنولوجي، ورقمنة البنى التحتية، إضافة إلى قطاعات الصناعة، والصناعات الغذائية، والبنية التحتية، والخدمات"، كما أعلن أنه أبلغ مسؤولي الشركات الإسبانية العاملة في الجزائر بدعم الحكومة الإسبانية الكامل لهم.

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ويرافق سانشيز في زيارته أربعة من كبار مسؤولي شركات الطاقة الإسبانية، هي ناتورجي (Naturgy) وإيناغاس (Enagás) ومويف (Moeve)، في وقت تسعى فيه مدريد إلى زيادة تدفقات الغاز الجزائري عبر خط الأنابيب البحري ميدغاز (Medgaz) بنسبة 12%، من 28 مليون متر مكعب إلى 32 مليون متر مكعب، وهو ما يمثل الوصول إلى الطاقة الاستيعابية القصوى للخط، مع الاعتماد على شحنات بحرية لتوفير كميات إضافية.

وتعد الجزائر المورد الأول للغاز الطبيعي إلى إسبانيا، إذ استحوذت خلال عام 2025 على نحو 35% من إجمالي الإمدادات. وفي الوقت نفسه، عادت العلاقات التجارية بين البلدَين إلى التحسّن تدريجياً، إذ صدّرت إسبانيا خلال عام 2025 سلعاً إلى الجزائر بقيمة 2.133 مليار يورو، بزيادة بلغت 270% مقارنة بعام 2024، وفق بيانات وزارة الخارجية الإسبانية. وحدد سانشيز ثلاث أولويات رئيسية للمرحلة المقبلة في العلاقات بين البلدَين، تتمثل في تعزيز الحوار السياسي من خلال عقد الدورة الثامنة للاجتماع رفيع المستوى بين الحكومتَين خلال الخريف المقبل، وتعزيز التعاون الأمني ومكافحة الهجرة غير النظامية، إضافة إلى بناء شراكة اقتصادية أوسع تخدم مصالح البلدَين.

وقال في هذا السياق: "تطمح إسبانيا إلى ترسيخ مكانتها شريكاً استراتيجياً للجزائر في مسار التحديث الذي تشهده البلاد، ولا سيّما في تطوير قطاعَي الطاقة والصناعة. ويرافقني في هذه الزيارة مسؤولو كبرى شركات الطاقة الإسبانية، التي تتمتع بحضور واسع في الجزائر وتعتزم مواصلة الاستثمار والمساهمة في تنمية الاقتصاد الجزائري".