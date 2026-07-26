رئيس البرازيل يحذر من رسوم أميركية تهدد الشراكة والمستهلكين

- وصف الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة على المنتجات البرازيلية بأنها غير عادلة و"خطأ استراتيجي"، محذراً من تأثيرها السلبي على المستهلكين الأميركيين والعلاقات الاقتصادية بين البلدين. - تتوقع البرازيل أن تؤثر الرسوم على 23.1% من صادراتها إلى الولايات المتحدة، مع استثناء بعض السلع لتجنب اضطراب الإمدادات. يتوقع لولا ارتفاع أسعار المنتجات في السوق الأميركية، مما يضر بالصناعات التي تعتمد على المدخلات البرازيلية. - تلوح البرازيل بالرد عبر تفعيل أدوات قانون المعاملة بالمثل واللجوء إلى منظمة التجارة العالمية، مع التأكيد على الانفتاح على حوار بناء مع الولايات المتحدة.

وصف الرئيس البرازيلي إيناسيو لولا دا سيلفا الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة على المنتجات البرازيلية بأنها إجراء غير عادل و"خطأ استراتيجي"، محذراً من انعكاساتها على المستهلكين الأميركيين وعلى مستقبل العلاقة الاقتصادية بين أكبر اقتصادين في القارة الأميركية.

وقال لولا في مقال رأي نشرته صحيفة واشنطن بوست اليوم الأحد، إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرضت خلال يوليو/تموز رسوماً جديدة على البرازيل تتراوح بين 12.5% و37.5%، رغم عشرات الاجتماعات التي عقدها مسؤولون من البلدين والحجج الفنية والوثائق التي قال إنه سلمها شخصياً إلى ترامب.

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وجاءت انتقادات لولا بعد أيام من دخول رسم أميركي قدره 25% حيز التنفيذ على مجموعة من المنتجات البرازيلية، قبل إضافة رسم آخر نسبته 12.5% مرتبط بادعاءات أميركية بشأن ضعف تطبيق حظر العمل القسري.

من رسوم الـ50% إلى أخرى جديدة

تعود جذور الخلاف إلى العام الماضي، عندما أعلنت إدارة ترامب رسوماً بنسبة 50% على السلع البرازيلية. وربط ترامب ذلك الإجراء حينها بقضية الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو، وهو ما اعتبره لولا دليلاً على وجود دوافع سياسية تتجاوز الخلافات التجارية. قبل أن تبطل المحكمة العليا الأميركية هذه الرسوم الواسعة التي فرضتها الإدارة باستخدام صلاحيات الطوارئ.

وخلص مكتب الممثل التجاري الأميركي إلى أن البرازيل تتبع ممارسات وصفها بأنها غير عادلة، تتعلق بالرسوم المفروضة على بعض المنتجات والخدمات الإلكترونية ودخول الإيثانول إلى السوق وإنفاذ قوانين مكافحة الفساد وإزالة الغابات بصورة غير قانونية. وبناء على التحقيق، فرضت الإدارة الأميركية رسماً نسبته 25% على منتجات تشمل الآلات الزراعية ومنتجات الأخشاب والإيثانول والملابس.

ربع الصادرات البرازيلية تحت الضغط

تقدّر الحكومة البرازيلية أن الرسوم الجديدة ستطاول 23.1% من صادرات البلاد إلى الولايات المتحدة. وسيواجه نحو 16.5% من الصادرات رسوماً تراكمية تصل إلى 37.5% بعد الجمع بين رسم الـ25% والرسم الإضافي البالغ 12.5%. وتتراوح قيمة الصادرات المهددة بالرسم الأول بين 7 مليارات و11 مليار دولار، وفق تقديرات الحكومة البرازيلية والاتحاد الوطني للصناعة، ما يعادل ما بين 18% و26% من إجمالي المبيعات البرازيلية إلى السوق الأميركية.

واستثنت واشنطن عدداً من السلع التي قد يؤدي إخضاعها للرسوم إلى اضطراب الإمدادات أو رفع الأسعار داخل الولايات المتحدة، ومن بينها لحوم الأبقار والقهوة والبرتقال وعصير البرتقال وبعض منتجات النفط والغاز والطائرات وقطع غيارها.

المستهلك الأميركي يدفع جزءاً من الكلفة

يرى لولا أن الرسوم لن تقتصر أضرارها على المصدرين البرازيليين، لأن عدداً من القطاعات الصناعية الأميركية يعتمد على مدخلات إنتاج مستوردة من البرازيل. وتوقع ارتفاع أسعار المواد الغذائية والأحذية والمنسوجات والأثاث وقطع غيار السيارات ومنتجات أخرى داخل السوق الأميركية.

وتظهر صناعة الأحذية حجم التأثير المحتمل. فالولايات المتحدة تستورد حذاءً واحداً من كل خمسة أحذية تصدرها البرازيل، فيما تذهب نحو 40% من صادرات منطقة فرانكا الصناعية في ولاية ساو باولو إلى السوق الأميركية، بحسب الرابطة البرازيلية لصناعات الأحذية. وخفض قطاع الأحذية البرازيلي توقعاته لصادرات العام بأكمله إلى تراجع نسبته 7.1%، مقارنة بتقدير سابق بانخفاض قدره 3.6%. في وقت حذر منتجون من أن استمرار الرسوم قد يجعل مبيعاتهم في السوق الأميركية غير مجدية ويؤدي إلى تقليص الإنتاج والوظائف إذا لم تشمل الإعفاءات قطاعهم.

فائض أميركي بـ428 مليار دولار

استند لولا في رفضه المبررات الأميركية إلى الميزان التجاري بين البلدين. وقال إن "الولايات المتحدة حققت فائضاً تراكمياً في تجارتها مع البرازيل في السلع والخدمات بلغ 428 مليار دولار على مدى 15 عاماً متتالياً". واعتبر أن استهداف البرازيل بالرسوم يتعارض مع الادعاء بأن الإجراءات تهدف إلى معالجة العجز التجاري الأميركي، نظراً إلى أن واشنطن تبيع للبرازيل من السلع والخدمات أكثر مما تشتريه منها.

التجارة تتراجع والشركاء يتغيرون

قال الرئيس البرازيلي إن "صادرات بلاده إلى الولايات المتحدة هبطت إلى أدنى مستوى لها منذ عام 1997. وتراجعت التجارة الثنائية خلال النصف الأول من 2026 بنسبة 12.8% مقارنة بالفترة نفسها من 2025". وفي الاتجاه المقابل، ارتفعت تجارة البرازيل مع الاتحاد الأوروبي بنسبة 6.1%، وزادت تجارتها مع الصين بنسبة 15.9% خلال الفترة نفسها.

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البرازيل تلوح بالرد وتتمسك بالحوار

رفضت الحكومة البرازيلية الرسم الإضافي المرتبط بالعمل القسري، ووصفته بأنه تعسفي وغير مبرر، متهمة واشنطن باستخدام ملف حقوق العمال لتسويغ سياسة تجارية حمائية. وأعلنت بدء إجراءات تفعيل أدوات الرد المتاحة بموجب قانون المعاملة بالمثل، إلى جانب اللجوء إلى آلية تسوية المنازعات في منظمة التجارة العالمية. ومع ذلك، أكد لولا أن البرازيل ما زالت منفتحة على حوار بناء مع الولايات المتحدة يقوم على الاستثمار ونقل التكنولوجيا والتجارة العادلة والمتوازنة. وشدد على رفض استخدام العلاقات الاقتصادية لفرض قيود سياسية أو للتأثير في الانتخابات البرازيلية، مؤكداً أن البرازيليين وحدهم يقررون مصير بلادهم من دون تدخل أجنبي أو خضوع.