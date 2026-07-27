- يتجه الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي نحو الانتخابات الرئاسية في أكتوبر 2027، مستندًا إلى رضا صندوق النقد الدولي عن سياساته التقشفية وتأثيرها الإيجابي على الاقتصاد الكلي، رغم التحديات المعيشية مثل البطالة والفقر. - تواجه الأرجنتين تحديات في سداد ديونها الخارجية لعام 2027، وتسعى الحكومة لتلبية هذه الالتزامات من خلال التمويل متعدد الأطراف والخصخصة وإصدار الديون المحلية، مع زيارة كريستالينا جورجيفا لدعم هذه الجهود. - يعتبر العام المقبل اختبارًا حاسمًا لسياسات ميلي وصندوق النقد الدولي، حيث يركز المستثمرون على استدامة الانتعاش الاقتصادي، مع استمرار المخاطر السياسية التي تشكل تحديًا كبيرًا.

يتجه الرئيس الأرجنتيني اليميني خافيير ميلي نحو صناديق الاقتراع العام المقبل طامعاً بولاية ثانية، حاملاً في يده ورقة رضا صندوق النقد الدولي عن إجراءاته التقشفية وتأثيرها على الاقتصاد الكلي، وفي يده الأخرى أزمات معيشية تلاحق السكان بالبطالة والفقر وضعف الإنتاج.

وبدأ ميلي استعداداته لحملته، حيث تقام الانتخابات الرئاسية العامة المقبلة في 24 أكتوبر 2027، وذلك بعد انتهاء ميلي في 10 ديسمبر 2027. وفي السياق، وصلت المديرة العام لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا إلى الأرجنتين اليوم الاثنين في ظل تزايد المخاوف بشأن أزمة سداد الديون في البلاد.

وتشهد صادرات الأرجنتين ارتفاعاً، وتتراكم احتياطياتها من العملات الأجنبية، بينما يتباطأ التضخم الذي كان متسارعاً. وفي الأسبوع الماضي، رفعت وكالة موديز تصنيف البلاد السيادي، بعد رفع سابق من وكالتي ستاندرد آند بورز وفيتش، مما عزز تفاؤل المستثمرين بشأن جهود ميلي لتحقيق الاستقرار في اقتصاد لطالما ارتبط بدورات الازدهار والركود.

ولكن العديد من المحللين قالوا إن زيادة الصادرات وتحسين المؤشرات المالية وحدهما لن يضمنا النجاح الانتخابي إذا كان العديد من الأرجنتينيين مثقلين بديون أسرية مرتفعة ووظائف غير مستقرة.

"لم تعد مشكلة ميلي تكمن فيما إذا كانت القصة الكلية قابلة للتصديق في الخارج، بل فيما إذا كان الناخبون يشعرون بها في الداخل"، هذا ما قاله ماريانو ماتشادو من شركة الاستشارات في إدارة المخاطر فيريسك مابلكروفت لوكالة "رويترز".

وقال ألدو أبرام، مدير مؤسسة ليبرتاد إي بروغريسو، إن السياسات الحكومية التي تخفف قيود الاستيراد أدت إلى خسائر فادحة في الوظائف في قطاعات التصنيع غير الفعالة.

فالأجور الحقيقية تراجعت، والبطالة ارتفعت في قطاعات عدّة، واستهلاك اللحوم، الذي يعد مؤشراً غير رسمي على الوضع الاقتصادي في الأرجنتين، هبط إلى أدنى مستوياته منذ نحو عقدين، بحسب تقرير لـ" إيه بي نيوز".

وبالنسبة لكثير من الأرجنتينيين، لم يعد السؤال يتعلق بالتضخم فحسب، بل بقدرتهم على شراء الطعام ودفع الإيجارات وتحمل تكاليف المعيشة اليومية. مع تراجع القدرة الشرائية، على ما ذهبت صحيفة بوينس آيريس هيرالد الأرجنتينية.

ويراقب المستثمرون عن كثب ما يخبئه المستقبل. فقد أشار تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي إلى أن ديون الأرجنتين بالعملات الأجنبية لعام 2027 ستبلغ 32.3 مليار دولار، بما في ذلك الفوائد، قبل أن يدفع البنك المركزي 6 مليارات دولار من تمويل إعادة الشراء إلى عام 2028 في وقت سابق من هذا الشهر.

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أعلنت الحكومة أنها تخطط للوفاء بتلك الالتزامات من خلال مزيج من التمويل متعدد الأطراف والخصخصة وإصدار الديون المحلية، مع تجنب العودة إلى أسواق رأس المال الدولية.

يُعدّ التوقيت حساساً لأنّ موعد سداد الأقساط سيحلّ في وقتٍ يُتوقع فيه على نطاق واسع أن يسعى ميلي لولاية ثانية. وأيّ تصورٍ بأنّ ميلي قد يواجه صعوبة في الفوز بإعادة انتخابه، أو أنّ خليفته قد يُغيّر مسار السياسة الاقتصادية، قد يُؤثّر سلباً على الثقة ويُعقّد عملية التمويل.

من المقرر أن تشمل رحلة كريستالينا جورجيفا، وهي أول رحلة لها إلى الأرجنتين بصفتها رئيسة صندوق النقد الدولي، اجتماعات مع ميلي ووزير الاقتصاد لويس كابوتو بالإضافة إلى زيارة لتكوين فاكا مويرتا الصخري في باتاغونيا، وهو حجر الزاوية في استراتيجية الحكومة لتعزيز صادرات الطاقة وتوليد الدولارات اللازمة لتعزيز مالية البلاد.

تأتي زيارتها التي تستغرق يومين قبيل المراجعة الثالثة لبرنامج الأرجنتين مع صندوق النقد الدولي البالغ 20 مليار دولار. ومنذ تولي ميلي منصبها في أواخر عام 2023، دأب الصندوق على دعم الانضباط المالي للحكومة، والإصلاحات القانونية، وجهودها الرامية إلى خفض التضخم الشهري، الذي انخفض من 25.5% في ديسمبر 2023 إلى 1.9% في يونيو.

ومع ذلك، حذر أحدث تقرير لموظفي صندوق النقد الدولي من "مخاطر استثنائية"، قائلاً إنه في حين أن ديون الأرجنتين مستدامة، إلا أنه لا يوجد احتمال كبير بأن تظل كذلك.

يبدو العام المقبل بمثابة اختبار حاسم ليس فقط للأجندة التشريعية لميلي، ولكن أيضاً لصندوق النقد الدولي، الذي دعم بقوة التحول الاقتصادي للأرجنتين.

لا تزال الأرجنتين أكبر مدين للصندوق، ولدى الجانبين تاريخ معقد بعد سلسلة من البرامج التي فشلت في منع الأزمات الاقتصادية المتكررة.

يقول المحللون إن تركيز المستثمرين يتحول من نجاح ميلي في استقرار الاقتصاد إلى مدى استدامة هذا الانتعاش. ويكمن التحدي الآن في توفير ما يكفي من الأموال والاستثمارات ودعم الناخبين لضمان استدامة إصلاحاته التقشفية بعد فترة الانتعاش الأولية.

حذرت وكالة موديز، في الوقت الذي رفعت فيه تصنيف البلاد هذا الشهر، من أن المخاطر السياسية لا تزال تشكل عائقاً رئيسياً وأن أي تراجع في الإصلاحات قد يقوض المكاسب الأخيرة.

وهذا يجعل انتخابات عام 2027 مهمة تقريبًا مثل سداد الديون نفسها. "يكمن التحدي الكبير في أن عملية إعادة التنظيم هذه، التي تعتبر مرضية للغاية في نظر المستثمرين والاقتصاد الكلي، يجب أن يتم التحقق منها انتخابياً"، كما قال الخبير الاقتصادي غوستافو بير.

(العربي الجديد، رويترز)