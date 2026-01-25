رئيس "إيرباص" لموظفيه: استعدوا لمخاطر جيوسياسية مثيرة للقلق

نبه الرئيس التنفيذي لشركة إيرباص جيوم فوري العاملين في الشركة إلى ضرورة الاستعداد للتكيف مع "مخاطر جيوسياسية جديدة مثيرة للقلق بعد مواجهة أضرار لوجستية ومالية كبيرة بسبب إجراءات الرسوم الجمركية الأميركية والتوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين العام الماضي". وقال فوري في رسالة داخلية للموظفي الشركة نقلتها وكالة رويترز اليوم: "تشهد بداية 2026 عدداً لم يسبق له مثيل من الأزمات والتطورات الجيوسياسية المقلقة، لهذا يتعين علينا المضي قدماً بروح من التضامن والاعتماد على الذات"، وأضاف: "المشهد العام في القطاع الذي نعمل فيه مليء بالصعوبات التي تفاقمت بسبب المواجهة بين الولايات المتحدة والصين".

ولم يحدد فوري طبيعة التطورات الجيوسياسية في المذكرة التي جرى تعميمها الأسبوع الماضي وقت الخلاف بين واشنطن وحلفاء لها بشأن غرينلاند ودور حلف شمال الأطلسي، خاصة أن "إيرباص" واحدة من الموردين الأساسيين للصناعات الدفاعية في أوروبا. وأشار فوري إلى أن "الضغوط التجارية المتعددة تسببت بالفعل في أضرار جانبية كبيرة، لوجستياً ومالياً"، ولفت إلى ضرورة الاستفادة من "دروس أكبر عملية استدعاء نفذتها إيرباص على الإطلاق في نوفمبر/تشرين الثاني لتحديث البرمجيات"، إذ اضطرت بعد ذلك بأيام إلى خفض أهداف التسليم بسبب ألواح هياكل طائرات معيبة، لكنها أبقت على أهدافها المالية لأسباب قال فوري إن منها التقدم في خطة خفض التكاليف التجارية، قبل أن يشدّد على ضرورة أن تكون الشركة صارمة في إدارة أنظمتها ومنتجاتها بشكل عام.

وفي إبريل/نيسان الماضي، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية شاملة، ما دفع الصين إلى فرض قيود على صادرات المعادن الأرضية النادرة. وجمدت واشنطن لاحقاً بشكل مؤقت صادرات المحركات ومكونات رئيسية أخرى إلى الصين التي تستخدمها في صناعة الطائرة "سي919"، وتحتاج "إيرباص" كذلك إلى قطع غيار أميركية لطائراتها المجمعة في الصين.

ورغم الاضطرابات التجارية، هنأ فوري موظفي المجموعة البالغ عددهم 160 ألفاً على ما وصفه "بالنتائج الجيدة" بشكل عام في 2025، من دون الخوض في تفاصيل. ومن المنتظر أن تعلن "إيرباص" نتائجها في 19 فبراير/شباط الجاري.