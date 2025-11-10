رئيسة سلوفينيا تدعو رجال الأعمال القطريين للاستثمار في بلادها

- أكدت رئيسة سلوفينيا ناتاشا بيرك موسار أهمية تعزيز التعاون مع قطر، مشيرة إلى التشابه بين رؤية قطر 2030 ورؤية سلوفينيا في التنوع الاقتصادي والاستدامة، مما يفتح آفاقاً واسعة للشراكة. - رغم قوة العلاقات، لا يزال التبادل التجاري دون الطموحات، حيث بلغ 138 مليون ريال العام الماضي، مع وجود فرص كبيرة للتعاون في قطاعات مثل الطاقة المتجددة، التكنولوجيا، والصناعات الدوائية. - توقيع مذكرة تفاهم بين غرفتي قطر وسلوفينيا يعزز التعاون، مع دعوة المستثمرين القطريين لزيارة سلوفينيا لاستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة.

أكدت رئيسة سلوفينيا ناتاشا بيرك موسار أهمية تطوير علاقات التعاون بين بلادها وقطر في المجالات كافّة، لافتة إلى وجود الكثير من التشابه بين البلدين من حيث رؤية قطر 2030 ورؤية سلوفينيا من حيث التنوع الاقتصادي والاستدامة والابتكار، ما يفتح آفاقاً كثيرة للتعاون والشراكة.

وأشارت بيرك موسار في كلمتها خلال لقاء الأعمال القطري السلوفيني، اليوم الاثنين في الدوحة، إلى وجود فرص كثيرة للتعاون، ولا سيّما وأن اقتصاد سلوفينيا اقتصاد قوي ومتنوع ويرحب بالاستثمارات القطرية، موضحة أنه يرافقها وفد يضم 25 شركة تتطلع إلى التعاون مع الشركات القطرية في قطاعات عديدة، وأعربت عن أملها في أن تصل الشراكة بين البلدين إلى آفاق واسعة، داعية أصحاب الأعمال القطريين لزيارة بلادها والتعرف على ملامح الاقتصاد ومناخ الاستثمار والفرص المتاحة، خاصة في العلوم والتكنولوجيا والصناعات الدوائية والبنية التحتية والتكنولوجيا الخضراء وغيرها.

ونبّهت رئيسة سلوفينيا إلى أنّ التبادل التجاري بين البلدين ما يزال دون مستوى الطموحات، وأن ولدى الجانب السلوفيني رغبة كبيرة في زيادته الى مستويات أعلى.

من جانبه، قال النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة قطر، محمد بن أحمد بن طوار الكواري، إن العلاقات القطرية السلوفينية شهدت في السنوات الأخيرة تطوراً ملحوظاً، إلّا أن حجم التبادل التجاري بين البلدين لا يزال دون مستوى التوقعات، إذ بلغ العام الماضي 138 مليون ريال (37.9 مليون دولار) بالرغم من قوة العلاقات والحرص المشترك نحو تطويرها لآفاق أرحب، مؤكداً أن غرفة قطر تؤمن بأن القطاع الخاص يمكن أن يسهم في تطوير التجارة بين البلدين. مشيراً إلى الإمكانات الواسعة والفرص الواعدة لتعزيز التعاون بين مجتمعات الأعمال القطرية ونظيرتها السلوفينية، وكذلك الفرص الماحة للشراكة بين الشركات القطرية والسلوفينية في قطاعات متعددة، من بينها الطاقة المتجددة، والسياحة، والتكنولوجيا، والأمن الغذائي، والصناعات الدوائية، والخدمات اللوجستية.

وأكد بن طوار على أن سلوفينيا تتمتع ببيئة استثمارية متطورة، وموقع استراتيجي في قلب أوروبا، واقتصاد متنوع يقوم على الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة، متوقعاً أن تضيف مذكرة التفاهم التي وقعت اليوم بين غرفتَي قطر وسلوفينيا، مزيداً من الزخم في علاقات التعاون بين أصحاب الأعمال والمستثمرين من كلا الجانبين من خلال تنظيم منتديات ولقاءات ثنائية وزيارات وفود تجارية تسهم في التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة وتبادل الخبرات.

وقالت المديرة التنفيذية لغرفة تجارة وصناعة سلوفينيا، ماريانا مايريتش، إنّ لقاء اليوم يشكل منصة هامة لبحث الشراكات والتعاون وفرص الاستثمار وتبادل الخبرات بين مجتمع الأعمال في كلا البلدين، ودعت المستثمرين القطريين إلى زيارة بلادها للتعرف على الفرص المتاحة فيها والتباحث مع الشركات السلوفينية في مجالات الابتكار والتنمية المستدامة، واستعرضت عدداً من المبادرات في بلادها التي ترتبط بالاستدامة والابتكار.