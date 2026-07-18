رئة الضفة... فلسطينيو 48 يحركون الأسواق في زمن الركود

منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، دخل اقتصاد الضفة الغربية في واحدة من أسوأ أزماته، بعدما شلت الحواجز العسكرية الإسرائيلية الحركة التجارية، وتوقفت آلاف المنشآت عن العمل، وحُرم مئات آلاف الفلسطينيين من مصادر دخلهم عقب منع معظم العمال من الوصول إلى أماكن عملهم داخل إسرائيل.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي الآثار الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة لزيارات فلسطينيي الداخل إلى الضفة الغربية؟ كيف يمكن تعزيز هذه الزيارات لتصبح محركاً اقتصادياً مستداماً للضفة الغربية؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وفي ظل هذا المشهد، برزت حركة الزوار الفلسطينيين القادمين من الداخل المحتل عام 1948 باعتبارها متنفساً اقتصادياً حقيقياً لأسواق الضفة الغربية، بعدما تحولت مدن مثل نابلس ورام الله وبيت لحم وجنين وطولكرم وأريحا إلى وجهات أسبوعية للتسوق والمطاعم والمقاهي والفنادق والسياحة التراثية. وتشير بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني إلى أن الاقتصاد الفلسطيني ما زال يعاني من آثار الحرب، إذ بقي الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025 أقل بنحو 20% مقارنة بعام 2023 رغم تسجيل تعافٍ طفيف مقارنة بعام 2024، في وقت ارتفع معدل البطالة في الضفة الغربية إلى 28.7% خلال عام 2025.

كما تظهر البيانات أن السياحة الداخلية كانت قبل الحرب تشكل مورداً مهماً للاقتصاد، إذ سجلت فلسطين عام 2023 أكثر من 3.7 ملايين زيارة محلية ليوم واحد، فيما بلغت مساهمة استهلاك السياحة الداخلية نحو 5.2% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة يعتقد اقتصاديون أنها باتت تعتمد بدرجة أكبر اليوم على حركة الفلسطينيين القادمين من الداخل المحتل عام 1948.

ويقول مالك فندق "فيينا" في نابلس حسام قرش: "إن فلسطينيي الداخل أصبحوا يشكلون النسبة الأكبر من نزلاء الفندق خلال العطل الأسبوعية والمواسم، بعدما اختفت تقريباً الوفود الأجنبية وتراجعت الحركة السياحية التقليدية". ويوضح قرش لـ"العربي الجديد"، أن الفنادق في نابلس، كما هو الحال في المطاعم والمقاهي والأسواق، أصبحت تعتمد بصورة متزايدة على الزائر القادم من مدن الداخل المحتل، مشيراً إلى أن كثيراً من العائلات تمكث ليلة أو ليلتين، ما ينعكس على إنفاقها في قطاعات الإقامة والطعام والتسوق والنقل.

أما الناشط المجتمعي وصاحب المقهى والنزل التراثي في البلدة القديمة بنابلس باسل كتانة، فيقول إنه ينظم بشكل متواصل جولات تعريفية لمجموعات من فلسطينيي الداخل داخل المدن الفلسطينية، بهدف إعادة ربطهم بتاريخهم ومدنهم الأصلية، مؤكداً أن هذه الزيارات لم تعد تحمل بعداً وطنياً وثقافياً فحسب، بل أصبحت ذات أثر اقتصادي مباشر. ويوضح كتانة أن المجموعة الواحدة تنفق على المطاعم والمقاهي والأسواق الشعبية ومحال الحلويات والهدايا والصناعات التقليدية، الأمر الذي ينعكس على عشرات أصحاب المصالح الصغيرة داخل البلدة القديمة التي تضررت بشدة خلال الأشهر الماضية.

من جهته، يؤكد الناشط أيمن المصري، أحد القائمين على مبادرة "يلا على نابلس"، في حديث مع "العربي الجديد"، أن المبادرة تستقبل يومياً حافلات قادمة من الداخل الفلسطيني، تضم مئات الزوار، بهدف تنشيط الحركة التجارية والسياحية في المدينة. ووفق الاحصائيات، استقبلت المبادرة خلال عام 2025 نحو 1000 حافلة سياحية وتجارية، إضافة إلى آلاف المركبات الخاصة القادمة من الداخل الفلسطيني والقدس وبقية محافظات الضفة، لكن الأرقام في 2026 تضاعفت، حيث وصلت في يوم واحد نحو 50 حافلة.

ويشير المصري إلى أن متوسط مشتريات ركاب الحافلة الواحدة يتراوح بين 50 ألف شيكل و70 ألفاً، وهو رقم يعكس الأثر المباشر على الأسواق المحلية، إذ إن الزائر لا يقتصر إنفاقه على شراء الملابس أو المواد الغذائية، وإنما يمتد إلى المطاعم والمقاهي والفنادق والأسواق الشعبية، إضافة إلى شراء المنتجات التراثية والصناعات اليدوية، ما يخلق دورة مالية يستفيد منها عدد كبير من القطاعات الاقتصادية.

بدوره، يقول محمود مريح، من بلدة طمرة في الداخل الفلسطيني، إنه يحرص منذ أكثر من عشر سنوات على زيارة مدن الضفة الغربية بشكل منتظم، سواء للتسوق أو لصيانة سيارته، مؤكداً أن الفارق في الأسعار يشكل حافزاً مهماً، لكنه ليس الدافع الوحيد. ويضيف مريح في حديث مع "العربي الجديد": "أسعار الكثير من السلع والخدمات، خاصة صيانة السيارات، أقل بكثير مما هي عليه داخل أراضي الـ48، وهذا يوفر علينا مبالغ لا يستهان بها. لكن بالنسبة لي، المسألة لا تتعلق بالمال فقط، بل هي واجب وطني. عندما أشتري من تاجر في نابلس أو أصلح سيارتي هنا، أشعر أنني أساند أهلنا الذين يواجهون ظروفاً اقتصادية صعبة".

أما روان بنورة، من مدينة الناصرة، فتقول إنها تحرص مع أفراد أسرتها على قضاء عطلة نهاية الأسبوع في إحدى مدن الضفة الغربية، في إطار برنامج عائلي يجمع بين الترفيه ودعم الاقتصاد المحلي. وتوضح بنورة أنها زارت حتى الآن الخليل ورام الله وبيت لحم، وتستعد لزيارة بقية المدن، لا سيما نابلس وجنين وطولكرم في شمال الضفة. وترى بنورة أن هذه الزيارات تحمل بعداً وطنياً وثقافياً إلى جانب بعدها الاقتصادي، إذ تعزز التواصل بين الفلسطينيين على جانبي الخط الأخضر، وتبعث برسالة مفادها أن محاولات الاحتلال لعزل الفلسطينيين عن بعضهم لن تنجح.

من جهته، يرى الخبير الاقتصادي سامح العطعوط، في حديث مع "العربي الجديد"، أن أهمية فلسطينيي الداخل لا تكمن فقط في عدد الزوار، وإنما في القوة الشرائية المرتفعة نسبياً مقارنة بالسوق المحلية، نتيجة ارتباط دخولهم بسوق العمل الإسرائيلية. ويقول العطعوط لـ"العربي الجديد": "إن الاقتصاد الفلسطيني فقد منذ الحرب مصادر دخل رئيسية، في مقدمتها أجور العمال الذين كانوا يعملون داخل السوق الإسرائيلية، إضافة إلى تراجع الاستثمارات والسياحة الخارجية، ولذلك أصبحت الأموال التي ينفقها الزوار القادمون من الداخل المحتل تمثل مصدراً مهماً للسيولة داخل الأسواق الفلسطينية".

ويؤكد العطعوط أن كل شيكل ينفقه الزائر لا يتوقف أثره عند التاجر، بل ينتقل إلى سلسلة طويلة من الأنشطة الاقتصادية تشمل النقل والمطاعم والمخابز والفنادق ومحطات الوقود والأسواق والعمال، بما يعرف اقتصادياً بـ"الأثر المضاعف للإنفاق". لكن العطعوط يحذر من المبالغة في التعويل على هذه الزيارات، موضحاً أنها تساعد في تخفيف حدة الركود، لكنها لا تستطيع تعويض الخسائر الضخمة التي تعرض لها الاقتصاد الفلسطيني، والتي ترتبط بإغلاق المعابر والحواجز العسكرية ومنع العمال واحتجاز أموال المقاصة وتراجع الاستثمار.

ويؤكد العطعوط أن المطلوب هو تسهيل حركة الفلسطينيين بين المدن، وتحسين البنية السياحية، وإطلاق حملات تسويق دائمة تستهدف فلسطينيي الداخل، لأنهم يمثلون اليوم السوق الأقرب والأكثر قدرة على تحريك عجلة الاقتصاد الفلسطيني.