"ذا لاين" السعودي... نفقات مليارية ومصير مجهول

- مشروع "ذا لاين" في السعودية كان يهدف إلى إنشاء مدينة ذكية بطول 170 كيلومترًا، كجزء من رؤية 2030، لخلق مجتمع خالٍ من السيارات والانبعاثات الكربونية باستخدام الذكاء الاصطناعي. - واجه المشروع تحديات فيزيائية ومالية، مما أدى إلى تقليصه بشكل كبير، مع إنفاق تجاوز 50 مليار دولار دون تقدم ملموس، وارتفاع التقديرات المالية إلى 4.5 تريليونات دولار، مما أثار تساؤلات حول جدواه. - تراجعت الطموحات العملاقة، وتركزت الجهود على مبانٍ صغيرة، مع ضغوط على صندوق الاستثمارات العامة لإثبات جدوى استثماراته، وسط تساؤلات حول توجيه الأموال لمشاريع استراتيجية أخرى.

بين أحضان الصحراء السعودية، كان حلم مشروع "ذا لاين" يطلّ كواحة مستقبلية تخطف الأبصار بتصميمها الخيالي؛ مدينة ذكية متلألئة تمتدّ كشريط زجاجي متقن، تضمّ مبنى زجاجياً عملاقاً على شكل ثريا ضخمة تتدلّى من قوس هائل فوق مارينا سابقة لعصرها. كان المشروع الضخم، الذي أعلنه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في العام 2021 ضمن رؤية 2030، يعِدُ بحياة خالية من السيارات والانبعاثات الكربونية، مستوعباً 9 ملايين نسمة في مجتمع تدير فيه تقنيات الذكاء الاصطناعي مناحي الحياة بسلاسة ورفاهية غير مسبوقة. غير أنّ هذا الصرح الطموح، الذي غُرست بذوره بأكثر من 50 مليار دولار حتى امتلأت الصحراء بالحفر والخنادق، اصطدم بواقع تحدِّيات فيزيائية وتنفيذية، ليتحوَّل الحلم إلى مشروع متوقِّف وفق تقارير غربية حديثة وصحف دولية منها بلومبيرغ وغيرها.

عُرِض مشروع "ذا لاين" في التصاميم المستوحاة من عالم الخيال هيكلاً زجاجياً عاكساً على شكل خطّ مستقيم يبلغ ارتفاعه 500 متر ويمتدّ لمسافة 170 كيلومتراً بلا انقطاع من خليج العقبة إلى جبال الحجاز. يضمّ المشروع مارينا فاخرة يعلوها مبنى من الزجاج من 30 طابقاً معلّقاً كالثريا، في مشهد يتحدّى بديهيات الهندسة ومنطق الجاذبية وقوانين الفيزياء كدوران الأرض وتمايل الأبراج الشاهقة، حيث تستحيل فيه أنظمة الصرف الصحي لمبنى مقلوب رأساً على عقب، ويتعذَّر تشغيل قطار فائق السرعة من دون مسار طويل ومتواصل، وهذا علاوة على افتقار المرسى المحفورة إلى تيّار طبيعي، الأمر الذي يجعل مياهها الراكدة قنبلة صحِّية موقوتة.

يُشكِّل هذا المشروع حجر الزاوية في رؤية مشروع "نيوم" الطموحة، التي تضمّ أيضاً منطقة "أوكساجون" الصناعية، وقرية التزلُّج "تروجينا"، وجزيرة "سندالة" للمنتجعات، ومشروع "ماغنا" الساحلي الفاخر، ومجتمعاً رقمياً تحت الأرض، وهي الرؤية التي أراد ولي العهد السعودي من خلالها ترسيخ تحوُّل المملكة الاستراتيجي من اقتصاد قائم على النفط إلى ركيزة اقتصادية رقمية متقدِّمة.

في فيلم وثائقي لقناة ديسكفري عُرِض لأوّل مرّة في يوليو/ تمّوز 2023، واجه ولي العهد منتقدي مشاريع المملكة الطموحة بتصريح قويّ: "يقولون في الكثير من المشاريع التي تُنفَّذ في المملكة العربية السعودية، لا يُمكن إنجازها، إنّها طموحة للغاية. بإمكانهم الاستمرار في ترديد ذلك، وسنستمرّ في إثبات خطئهم". بيد أنّ حلمه ما لبث أن اصطدم بصخرة الواقع، فتهاوت التوقّعات تحت وطأة تضخّم التكاليف، وخرجت الجداول الزمنية عن نطاق السيطرة، فيما غابت الاستثمارات الأجنبية، التي كانت الرياض قد راهنت عليها بشدّة، عن الساحة من دون أن تلوح في الأفق أيّ بارقة أمل.

بعد حوارات مطوّلة أجرتها "فاينانشال تايمز" مع أكثر من 20 شخصاً من العاملين السابقين في مشروع "ذا لاين"، بينهم مهندسون معماريون ومديرون تنفيذيون كبار، كشفت الصحيفة في تقريرها الذي نشرته في الخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري تحت عنوان "نهاية ذا لاين" عن حقائق مذهلة. فأمام إنفاقٍ تجاوز 50 مليار دولار، لم ينتج سوى أكوام من الركام وخنادق عميقة تشقّ صحاري غرب المملكة.

وفي منعطف خطير، أبلغ مسؤولو "نيوم" أواخر عام 2021 بأنّ الميزانية المقرّرة بلغت 1.6 تريليون دولار، ليأتي تقدير داخلي مُحدَّث في ربيع العام التالي ويرفع الرقم إلى حوالي 4.5 تريليونات دولار، وهو مبلغ يعادل الناتج المحلي السنوي لألمانيا بأكملها؛ كما يفوق الحجم الفلكي من متطلّبات البناء من حديد وإسمنت وفولاذ بكثير الإمكانات المتواضعة للميناء الصغير الخامل على بعد 80 كيلومتراً جنوب نيوم والذي يعجز لا محالة عن استيعاب هذه الكميات الهائلة وتلبيتها عبر طريق مزدوج واحد يربطه بموقع المشروع العملاق.

كشفت تحوُّلات مشروع "ذا لاين" عن رحلة تراجعية محبطة، حيث تقلّص عدد وحداته من 20 إلى 12، ثمّ 7، فـ 4، قبل أن يستقرّ عند 3 وحدات فقط بنهاية عام 2023، وذلك نتيجة لتحدِّيات هندسية وفيزيائية ومالية وتقنية عرقلت مساره. ولم يكن هذا التقلُّص كميّاً فحسب، بل طاول الرؤية الأساسية للمشروع أيضاً، فبعد أن كان مخطّطاً له أن يمتدّ على مسافة 170 كيلومتراً، انكمش حلم "ذا لاين" إلى كيلومترين وسبعمائة متر لا أكثر وفق تقارير غربية.

يضع هذا التقلّص الدراماتيكي آلاف المستثمرين في موقف المترقِّب لمصير أموالهم، فيما يواجه صندوق الاستثمارات العامة، المالك لمشروع نيوم والبالغة قيمته نحو تريليون دولار، ضغوطاً متصاعدة لإثبات جدوى استثماراته بعد سنوات من الإنفاق الضخم الذي قاده الأمير محمد بن سلمان ضمن خططه الطموحة لتحويل الرؤية إلى واقع.

في المقابل كان كبار المسؤولين يطالبون باستمرار بضخّ مزيد من التمويل في "ذا لاين" الذي يزاحم بقوّة مشاريع نيوم الأخرى على الموارد. وعلى الرغم من استثمار بعض العائلات السعودية مبالغ محدودة في تلك المشاريع، لم تتحقّق الاستثمارات الأجنبية الضخمة التي كانت مرتجاة، بسبب تساؤلات جوهريّة حول جدوى الجدول الزمني للمشروع، وقدرة الاقتصاد السعودي على استيعاب مثل هذه المشاريع الضخمة من دون التأثّر بنيران التضخّم، إضافة إلى التخوُّف من تداعيات أي انخفاض محتمل في أسعار النفط الذي يعدّ شريان الحياة لاقتصاد المملكة.

بعد أن كان مشروع "ذا لاين" في نيوم يطمح إلى إعادة تعريف مفهوم الحياة العمرانية بالاستناد إلى أفلام الخيال العلمي التي تسقط فيها قوانين الفيزياء وألعاب البلايستيشن التي تستحضر المستقبل، ها هو اليوم يواجه واقعاً مختلفاً. فقد تقزَّمت الطموحات العملاقة للمرحلة الأولى، فيما توقَّفت أغلب أعمال البناء الفعلية.

وبدلاً من المدينة القادمة من المستقبل، تُركِّز الجهود حالياً على إتمام إنجاز مبانٍ صغيرة حول المرسى. ومع أنّ السعودية لم تعلن رسمياً تخلِّيها عن الحلم، تواجه واقعاً أكثر صرامة يفرض عليها ضرورة مراجعة الخطط وفق معطيات المنطق والفيزياء والاقتصاد، ولا سيّما بعد أن أصبح مصير استثمارات ضخمة تجاوزت 50 مليار دولار حتى اللحظة مجهولاً.

لو تمَّ توجيه هذه الأموال الطائلة نحو مشاريع زراعية وصناعية وتكنولوجية ضخمة واستراتيجية، لحقَّقت المملكة ومنطقة الخليج العربي بأكملها الاكتفاء الذاتي واستغنت عن الاستيراد، وهذا ما يلخِّصه بدقّة المثل المصري القائل "اللِّي معاه قرش محيَّره يشتري حمام ويطيَّره".