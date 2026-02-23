- خوسيه أليخاندرو سامورا يرالا، دي‌ جيه سابق، تحول إلى محتال عالمي في صناعة الطيران بعد بيع آلاف القطع المزيفة لمحركات الطائرات، مما تسبب بخسائر بلغت 40 مليون جنيه إسترليني. - تأسست شركة "إيه أو جي تكنيكس" عام 2015، حيث باع يرالا قطعاً مزيفة لمحركات "سي إف إم 56"، مما أجبر شركات كبرى مثل "دلتا" و"أميركان إيرلاينز" على إيقاف طائراتها. - كشفت الأزمة عن ثغرات في سوق قطع الطائرات، حيث يمكن تزوير الوثائق بسهولة، مما يهدد السلامة ويكلف الشركات ملايين الدولارات.

تحولت حياة دي‌ جيه سابق في فنون الموسيقى الإلكترونية من النوادي الليلية إلى فضيحة عالمية في صناعة الطيران، بعد أن اشترت منه شركات الطيران الكبرى آلاف القطع المزيفة لمحركاتها، ما دفعها لإيقاف طائراتها وتفكيك محركاتها للتأكد من سلامة أجزائها، متسبباً بأضرار ناهزت 40 مليون جنيه إسترليني (54 مليون دولار). (الجنيه= 1.35 دولار).

إنه خوسيه أليخاندرو سامورا يرالا، المدير السابق لشركة "إيه أو جي تكنيكس" (AOG Technics Ltd)، الذي حضر أمام محكمة "ساوثورك كراون" (Southwark Crown) اليوم الاثنين، بانتظار الحكم عليه، وفقاً لما أوردت بلومبيرغ التي أشارت إلى أنه في ديسمبر/كانون الأول الماضي، أقرّ بذنبه بتهمة تجارة احتيالية واحدة قد تصل عقوبتها إلى 10 سنوات سجن.

وارتبط اسم يرالا في البداية بكونه دي‌ جيه في فنون الموسيقى الإلكترونية في فنزويلا، لكنه أصبح لاعباً أساسياً في سوق قطع الطائرات بعد تأسيسه شركة "إيه أو جي" عام 2015 من منزله قرب لندن، إذ باع آلاف القطع المزيفة أو الموثقة بشكل مزور.

وتضمنت القطع المزيفة مكونات لمحركات "سي إف إم 56" (CFM56)، المستخدمة في طائرات مثل بوينغ 737 وإيرباص A320، أكثر الطائرات المدنية انتشاراً في العالم. وكشف مهندسو فرع صيانة "تاب إير برتغال" (TAP Air Portugal) أولاً عن التزييف عام 2023، ثم اكتشفت شركات أُخرى المشكلة نفسها، ما أدى إلى سباق عالمي لتفكيك المحركات المتأثرة وإزالة القطع المزيفة، حسب ما أضافت الوكالة.

ووفقاً للمحققين، أرسلت "إيه أو جي" رسائل بريد إلكتروني إلى العملاء بأسماء موظفين وهميين، بينما كان عدد الموظفين الفعلي لا يتجاوز أربعة أشخاص، بمن فيهم يرالا وزوجته وشقيقها ومربية الأطفال. وفي بعض الحالات، باع يرالا قطعاً مستخدمة مجددة مرفقة بأوراق تدّعي أنها جديدة، من أجل تحقيق أرباح ضخمة.

وقد اضطرت شركات كبرى مثل "دلتا" (Delta) و"أميركان إيرلاينز" (American Airlines) و"راين إير" (Ryanair) إلى إيقاف طائراتها وإجراء صيانة مكلفة، بعدما ظهرت القطع المزيفة ضمن مكونات الطائرات. وسلطت الأزمة الضوء على ثغرات في السوق العالمية لقطع الطائرات، إذ يمكن تزوير الوثائق بسهولة نسبية لتغطية أصالة القطع، بما يهدد السلامة ويكلف شركات الطيران ملايين الدولارات.