ديون 508 مليارات دولار تضغط اقتصاد الخليج… الإمارات في قلب الاختبار

كشف تقرير حديث لشركة "كامكو إنفست" للاستثمار، صادر في ديسمبر/كانون الأول 2025، حول أوضاع سوق الدخل الثابت في الخليج تصاعد الضغوط على اقتصادات المنطقة نتيجة الزيادة المتسارعة في الاقتراض الحكومي والخاص، مع اقتراب موجة كبيرة من استحقاقات الديون خلال السنوات الخمس المقبلة.

وبحسب التقرير، ستواجه الشركات الإماراتية ديونًا مستحقة بقيمة 136.2 مليار دولار حتى عام 2030، تمثل الحصة الكبرى من إجمالي أدوات الدين المستحقة السداد في الإمارات والبالغة 171.8 مليار دولار خلال الفترة نفسها، بينها 18.5 مليار دولار تستحق خلال العام المقبل وحده.

وأوضح التقرير أن إجمالي استحقاقات الديون في دول الخليج سيبلغ نحو 508.1 مليارات دولار حتى عام 2030، منها 85.4 مليار دولار خلال العام المقبل، مشيرًا إلى أن الطلب على إعادة التمويل قد يقود إلى إصدارات جديدة بالقيمة نفسها تقريبًا خلال عام 2026. وتقع الكتلة الكبرى من الديون المستحقة في الإمارات على عاتق البنوك المحلية بقيمة 80.9 مليار دولار، تليها شركات التطوير العقاري بنحو 11.2 مليار دولار، ما يعكس حساسية القطاع المالي والعقاري لأي تشديد في شروط التمويل أو تباطؤ اقتصادي محتمل.

وفي المقابل، توقع التقرير أن تبقى الضغوط على منظومات ربط العملات محدودة، مع استمرار استقرار السياسات النقدية الخليجية ودورها الداعم لتمويل المشروعات الضخمة في المنطقة.

خفض الفائدة… متنفس للمقترضين في الخليج

وأشار التقرير إلى أن البنوك المركزية الخليجية مرشحة لمواصلة خفض أسعار الفائدة تماشيًا مع سياسة الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، نتيجة ارتباط العملات الخليجية بالدولار، ما قد يتيح للمقترضين التفاوض على تكاليف تمويل أقل لتلبية احتياجات إعادة التمويل.

وقدّر التقرير متوسط خفض الفائدة بنحو 50 نقطة أساس في أنحاء المنطقة، فيما تُظهر بيانات الإمارات احتمال تراجع الفائدة بنحو 57 نقطة أساس خلال العام المقبل، ليصل سعر الفائدة إلى 3.08% بحلول ديسمبر 2026، بعد أن كان سعر الأساس قد انخفض 75 نقطة أساس خلال العام الجاري إلى 3.65%.

الإمارات الثانية بعد السعودية في الخليج

وعلى صعيد الإصدارات، كانت الإمارات الأكثر نشاطًا في إصدار الديون الخضراء بالدولار في المنطقة، بعدما جمعت 5.6 مليارات دولار بزيادة سنوية قدرها 47.4%. كما طرحت جهات الإصدار المحلية ديونًا بقيمة 64.9 مليار دولار خلال 2025، بزيادة 2.5% على أساس سنوي، منها 3.3 مليارات دولار من الأدوات الدائمة.

وتحل الإمارات في المرتبة الثانية خليجيًا من حيث إجمالي استحقاقات الديون بعد السعودية، إذ ستواجه المملكة ديونًا سيادية مستحقة بقيمة 174.5 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، تشكل حصة الحكومة منها 106.4 مليارات دولار، جرى اقتراضها أساسًا لتمويل العجز المرتبط بالمشروعات العملاقة. وعلى النقيض، تتركز مخاطر إعادة التمويل في الإمارات بشكل أكبر لدى الشركات.

ولا تزال السعودية تستحوذ على النصيب الأكبر من أدوات الدخل الثابت المستحقة السداد في الخليج خلال الفترة 2026–2030، بقيمة 174.5 مليار دولار، تليها الإمارات بنحو 171.8 مليار دولار. وجاءت قطر في المرتبة الثالثة باستحقاقات تبلغ 85.6 مليار دولار، بينما استقرت القيمة في الكويت والبحرين وعُمان عند نحو 25 مليار دولار لكل منها خلال السنوات الخمس المقبلة.

الشركات تقود موجة الإصدارات

وبلغ إجمالي إصدارات الديون الخليجية خلال العام الجاري 206.6 مليارات دولار، استحوذت الشركات على النصيب الأكبر منها بقيمة 128.6 مليار دولار، مقابل تراجع إصدارات الحكومات إلى 77.9 مليار دولار.

وتصدر قطاع الخدمات المالية القطاعات الخليجية من حيث مخاطر الديون، مع استحقاقات تبلغ 210.4 مليارات دولار، تمثل 79.9% من ديون الشركات حتى عام 2030، يليه قطاع الطاقة باستحقاقات قدرها 21.8 مليار دولار (8.3%)، فيما تبلغ استحقاقات قطاعي المرافق والصناعة نحو 19 مليار دولار.

ويخلص التقرير إلى أن المرحلة المقبلة ستختبر قدرة الشركات والبنوك الخليجية على إدارة إعادة التمويل بكفاءة، في ظل بيئة نقدية أقل تشددًا، لكنها لا تخلو من مخاطر مرتبطة بحجم الاستحقاقات وتباطؤ النمو العالمي.