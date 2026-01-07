ديون فنزويلا.. 170 مليار دولار بلا تسوية واضحة

- منذ إعلان فنزويلا عن تخلّفها عن سداد ديونها السيادية في 2017، تفاقمت الأزمة المالية لتشمل شبكة معقدة من الديون السيادية والتزامات شركة النفط الحكومية، مما جعل خدمة الدين الخارجي عبئًا لا يمكن تحمّله. - تقدّر الالتزامات الخارجية لفنزويلا بين 150 و170 مليار دولار، مع تفاوت في التقديرات بسبب غياب الشفافية والبيانات الرسمية، وتشمل الديون الثنائية قروضًا من الصين وروسيا تُسدَّد عبر ترتيبات "النفط مقابل التمويل". - تتداخل أزمة الديون مع اعتبارات سياسية وجيوسياسية معقّدة، حيث تعرقل العقوبات الدولية أي مسار تفاوضي رسمي، مما يجعل من الصعب بلورة حل موحد يرضي جميع الأطراف.

منذ إعلان تخلّفها عن سداد ديونها السيادية في عام 2017، تحوّلت فنزويلا إلى واحدة من أعقد حالات التعثّر في الاقتصاد العالمي. فالأزمة لم تعد محصورة في سندات غير مدفوعة، بل تطورت إلى شبكة متشابكة من المطالبات تشمل ديونًا سيادية، والتزامات شركة النفط الحكومية، وقروضًا ثنائية، وأحكام تحكيم دولية، فضلًا عن ديون مضمونة بأصول خارجية.

وبحسب "رويترز"، تشير تحليلات حديثة إلى أن هذا التشابك جعل تحديد حجم الدين الحقيقي مسألة خلافية، وفتح الباب أمام أرقام متناقضة، ولا سيما في ما يتعلق بالديون المستحقة للصين. ودخل الاقتصاد الفنزويلي مرحلة الانهيار التدريجي مع تراجع إنتاج النفط، المصدر الرئيسي لإيرادات البلاد من العملات الصعبة، نتيجة سنوات من سوء الإدارة ونقص الاستثمارات، قبل أن تؤدي العقوبات الأميركية إلى تعميق الأزمة. ومع تقلّص العائدات، أصبحت خدمة الدين الخارجي عبئًا لا يمكن تحمّله.

كم يبلغ دين فنزويلا الخارجي؟

تقدّر مصادر مالية دولية، من بينها مؤسسات استثمارية وبنوك متابعة لملف الديون السيادية، أن إجمالي الالتزامات الخارجية لفنزويلا يراوح حاليًا بين 150 و170 مليار دولار، وفق "رويترز". ويُعد هذا النطاق من أوسع التقديرات بين الدول المتعثرة، ما يعكس حجم الضبابية المحيطة بالوضع المالي للدولة. وبحسب خبراء ديون سيادية، لا يعود هذا التفاوت في التقديرات إلى اختلافات تقنية طفيفة، بل إلى غياب شبه كامل للبيانات الرسمية المحدثة عن الدين العام والتزامات شركة النفط الحكومية منذ سنوات، ما اضطر المؤسسات الدولية إلى الاعتماد على تجميعات تقديرية من مصادر متفرقة، تشمل تقارير سوقية ووثائق قضائية وبيانات جزئية صادرة عن دائنين.

إلى جانب غياب الشفافية، يبرز اختلاف منهجيات الاحتساب عاملًا رئيسيًا في تضارب الأرقام. فبعض التقديرات تقتصر على السندات السيادية وسندات شركة النفط الحكومية، فيما تعتمد تقديرات أوسع على إدراج القروض الثنائية، ولا سيما من الصين وروسيا، إضافة إلى أحكام التحكيم الدولية والمطالبات القانونية الناتجة من مصادرة استثمارات أجنبية. وتزداد مسألة تقدير الدين تعقيدًا عند التوقف عند طبيعة القروض الثنائية.

فجزء كبير من هذه القروض لا يُسدَّد نقدًا، بل عبر ترتيبات "النفط مقابل التمويل"، حيث تُقتطَع شحنات نفط من أصل الدين وفق أسعار متغيرة. وهذا يعني أن قيمة ما يُسدَّد فعليًا تتبدل تبعًا لتقلبات أسعار النفط العالمية، فضلًا عن اختلاف آليات احتساب المقاصة بين الطرفين، وما إذا كانت تُسجّل بالقيمة الاسمية أو السوقية. وإلى أن تُنشر بيانات رسمية شاملة، أو تبدأ عملية إعادة هيكلة معترف بها دوليًا، سيظل رقم الدين الخارجي عرضة للتقدير أكثر منه للحسم.

خريطة الدائنين: خمس كتل رئيسية

أولاً: حملة السندات الدولية

تشير تقديرات سوقية إلى أن القيمة الاسمية للسندات السيادية وسندات شركة النفط الحكومية المتعثرة تبلغ نحو 60 مليار دولار. وتوضح تقارير مالية أن هذا الرقم قد يرتفع في بعض التغطيات عند احتساب شرائح مختلفة من الإصدارات والفوائد المتراكمة. وبحسب "فاينانشال تايمز"، تضم هذه الفئة صناديق استثمار عالمية وصناديق ديون متعثرة، ما يجعل عملية التفاوض معها أكثر تعقيدًا مقارنة بالدائنين الثنائيين.

ثانياً: الصين الدائن الأكثر إثارة للجدل

تُعد الصين أكبر دائن ثنائي لفنزويلا، لكنها في الوقت نفسه المصدر الأكبر للتضارب في الأرقام. وتعود هذه الإشكالية إلى الخلط بين إجمالي التمويلات التاريخية والرصيد القائم المستحق حاليًا. فبحسب قواعد بيانات دولية متخصصة في تتبع التمويل الصيني، قدّمت بكين لفنزويلا تمويلات تجاوز مجموعها 100 مليار دولار منذ مطلع الألفية، وهو رقم يعكس حجم الالتزامات التراكمية، وليس الديون المتبقية، بحسب قاعدة بيانات التمويل الصيني العالمي.

أما الرصيد القائم اليوم، فتتباين تقديراته بشكل ملحوظ. فقدّرت تقارير إعلامية حديثة نشرتها صحيفة "الغارديان" الدين المستحق للصين بنحو 10 مليارات دولار، فيما قدّرت مصادر مالية أخرى الرصيد القائم بما بين 13 و15 مليار دولار ضمن إجمالي الديون الثنائية لفنزويلا. وتذهب تحليلات أقدم إلى أرقام أعلى تقترب من 20 مليار دولار، استنادًا إلى منهجيات أوسع تشمل تسهيلات ومقايضات نفطية بحسب CSIS.

ثالثاً: روسيا ودائنون ثنائيون آخرون

إلى جانب الصين، تبرز روسيا دائنًا ثنائيًا مهمًا، وخصوصًا عبر اتفاقات مالية واستثمارية مرتبطة بقطاع الطاقة. وقد عززت موسكو حضورها في البلاد خلال السنوات الماضية من خلال قروض مباشرة وتسهيلات ائتمانية وصفقات نفطية، إضافة إلى استثمارات مشتركة بين شركات روسية وشركة النفط الفنزويلية الحكومية. وذكرت "رويترز" أن حجم الديون الروسية القائمة يبقى أقل وضوحًا في المجال العام مقارنة بالديون الصينية، إذ لا تُنشر بيانات تفصيلية منتظمة بشأنها. وفي معظم التقديرات الدولية، تُدرج المستحقات الروسية ضمن فئة "الديون الثنائية الأخرى"، إلى جانب التزامات تجاه دول أو مؤسسات حكومية أقل وزنًا، ما يصعّب عزلها رقميًا ضمن هيكل الدين الخارجي الإجمالي.

رابعاً: أحكام التحكيم والمطالبات القانونية

تُعد أحكام التحكيم الدولية من أخطر وأكثر عناصر الدين الفنزويلي تعقيدًا، لأنها تمنح الدائنين أدوات قانونية مباشرة للسعي إلى مصادرة أصول مملوكة للدولة خارج الأراضي الفنزويلية، بعيدًا عن القيود التي تواجه حملة السندات غير المضمونة. وتكتسب هذه الأحكام وزنًا خاصًا لأنها صادرة عن هيئات تحكيم دولية أو محاكم أجنبية، ما يجعلها قابلة للتنفيذ في ولايات قضائية متعددة، خصوصًا في الولايات المتحدة وأوروبا. وتشير تقديرات إلى أن قيمة المطالبات المرتبطة بملف شركة التكرير الأميركية "سيتغو" وحدها تبلغ نحو 19 مليار دولار، نتيجة دعاوى رفعتها شركات دولية بعد مصادرة استثماراتها في فنزويلا.

خامساً: الديون المضمونة بأصول خارجية

تشمل هذه الفئة من الديون التزامات تتمتع بضمانات مباشرة على أصول مملوكة لفنزويلا خارج أراضيها، ما يمنح الدائنين وضعًا قانونيًا أقوى مقارنة بحملة السندات غير المضمونة. وقد صُممت هذه السندات أساسًا لتوفير تمويل عاجل مقابل ضمان عالي القيمة، ما جعلها من أكثر أدوات الدين حساسية وتأثيرًا في ملف التعثّر الفنزويلي.

فتنفيذ حقوق الدائنين على الأصول المرهونة يخضع لتراخيص خاصة تصدرها وزارة الخزانة الأميركية عبر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، ما أدى إلى تعليق أو تأجيل أي خطوة تنفيذية حاسمة لسنوات. ونتيجة لذلك، تحوّلت الديون المضمونة بأصول خارجية إلى أداة ضغط في مسار التفاوض أكثر منها وسيلة تحصيل فوري.

لماذا يصعب حل أزمة الدين؟

لا تقتصر أزمة الديون الفنزويلية على الجانب المالي أو التقني، بل تتداخل فيها اعتبارات سياسية وجيوسياسية معقّدة. فالعقوبات الدولية، ولا سيما الأميركية، تعرقل أي مسار تفاوضي رسمي مع الدائنين. ووفق تحليلات اقتصادية، أدى غياب إطار تفاوضي معترف به دوليًا إلى تعطيل أي محاولة لإطلاق عملية إعادة هيكلة شاملة، إذ لا يوجد طرف قادر على جمع الدائنين والتوصل إلى اتفاق ملزم للجميع، في وقت تتنافس فيه فئات مختلفة من الدائنين على أولوية السداد، كلٌّ بحسب موقعه القانوني.

ويزداد المشهد تعقيدًا بسبب تباين مصالح الدائنين أنفسهم. ففيما يسعى حملة السندات الدولية لإعادة هيكلة كلاسيكية تقوم على خفض قيمة الدين وتمديد آجاله وفق قواعد الأسواق المالية، تجد الصين نفسها في موقع مختلف، بوصفها دائنًا ثنائيًا يمتلك هامشًا أوسع للمناورة. هذا التباين في المقاربات يجعل من الصعب بلورة حل موحد يرضي جميع الأطراف، ويحوّل أزمة الدين من مسألة مالية قابلة للحل التقني إلى ملف سياسي – اقتصادي مفتوح على المدى الطويل.

تعكس قصة ديون فنزويلا نموذجًا واضحًا للتعثّر المزمن في دولة يعتمد اقتصادها على مورد واحد وتفتقر إلى الشفافية المؤسسية والانتظام المالي. غير أن جوهر الأزمة يتجاوز مسألة الأرقام بحد ذاتها، ليعكس خللًا أعمق في البنية السياسية والاقتصادية. ففي ظل العقوبات الدولية والانقسام حول شرعية السلطة المخوّلة التفاوض، تتعذّر إعادة هيكلة الدين ضمن إطار مؤسسي واضح، وتتحوّل الديون إلى أداة ضغط سياسي وقانوني أكثر منها التزامًا ماليًا قابلًا للتسوية التقنية.