أدت إطاحة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إلى تسليط الضوء على أزمة ديون البلاد، وهي واحدة من أكبر حالات التخلف عن سداد ديون سيادية غير محسومة بالعالم.

فبعد سنوات من الأزمة الاقتصادية والعقوبات الأميركية التي عزلت البلاد عن أسواق رأس المال الدولية، تخلفت فنزويلا عن السداد في أواخر عام 2017 بعد عجزها عن سداد مدفوعات سندات دولية صادرة عن الحكومة وشركة النفط الوطنية الفنزويلية المعروفة باسم "بي دي في إس إيه". ومنذ ذلك الحين، تراكمت الفوائد وغرامات التأخير والمطالبات المتعلقة بعمليات المصادرة السابقة، ما زاد من أصل الديون غير المسددة ورفع إجمالي الالتزامات الخارجية بما يتجاوز القيمة الاسمية للسندات الأصلية بكثير.

وزادت ديون فنزويلا المتعثرة منذ وصول الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى السلطة في يناير/كانون الثاني 2025، إذ راهن مضاربون على إمكانية حدوث تغيير سياسي.

كم تبلغ ديون فنزويلا؟

ونقلت وكالة رويترز نقلاً عن محللين أن على فنزويلا حوالي 60 مليار دولار من سندات متعثرة مستحقة، ومع ذلك، إجمالي الديون الخارجية بما في ذلك التزامات شركة النفط الوطنية الفنزويلية والقروض الثنائية وقرارات التحكيم تتراوح ما بين 150 مليار دولار و170 ملياراً تقريباً، في وقت قدّر صندوق النقد الدولي الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لفنزويلا بحوالي 82.8 مليار دولار لعام 2025، ما يعني أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي تتراوح ما بين 180% و200%.

وتم ضمان سندات شركة النفط الوطنية الفنزويلية المستحقة في الأصل في عام 2020 بحصة أغلبية في شركة التكرير "سيتجو" التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها، والتي تملكها في النهاية شركة النفط الحكومية الفنزويلية. وتعد "سيتجو" أحد الأصول التي تخضع لإشراف قضائي من قبل الدائنين لاستراداد قيمتها.

الدائنون؟

أدت سنوات من العقوبات، بما في ذلك حظر تداول ديون فنزويلا، إلى صعوبة تتبع الملكية، ومن المرجح أن تكون الحصة الأكبر من الدائنين التجاريين من حاملي السندات الدوليين، بمن في ذلك المستثمرون المتخصصون في الديون المتعثرة الذين يُطلق عليهم أحياناً الصناديق الانتهازية.

ومن بين الدائنين مجموعة من الشركات مُنحت تعويضات عبر تحكيم دولي بعد أن صادرت كاراكاس أصولها. وأيدت محاكم أميركية تعويضات بمليارات الدولارات لشركة "كونوكو فيليبس" (شركة أميركية دولية متخصصة في مجال الطاقة) وغيرها، ما حوّل تلك المطالبات إلى التزامات ديون، وسمح للدائنين بملاحقة الأصول الفنزويلية لتعويض أنفسهم.

ويتنافس عدد متزايد من المطالبين المعترف بهم من قبل القضاء على استرداد أموالهم من الشركة الأم لشركة "سيتجو" من خلال الإجراءات القانونية الأميركية. وسجلت محكمة في ولاية ديلاوير مطالبات بحوالي 19 مليار دولار في مزاد شركة النفط الوطنية الفنزويلية، الشركة الأم لـ"سيتجو"، وهو ما يتجاوز بكثير القيمة التقديرية لإجمالي أصول "سيتجو".

ولدى كاراكاس أيضاً دائنون مباشرون، في مقدمتهم الصين وروسيا، حيث قدمتا قروضاً لكل من مادورو والرئيس السابق هوغو تشافيز. وقالت وكالة رويترز إنه من الصعب "التحقق من الأرقام الدقيقة في ضوء إحجام فنزويلا عن نشر إحصاءات شاملة للديون منذ سنوات".

إعادة هيكلة "صعبة"؟

في ظل كثرة المطالب والإجراءات القانونية والضبابية السياسية، من المتوقع أن تكون إعادة الهيكلة الرسمية معقدة وطويلة. ويمكن أن ترتكز عملية إعادة هيكلة الديون السيادية على برنامج من صندوق النقد الدولي الذي سيحدد الأهداف المالية وافتراضات القدرة على تحمل الديون. لكن فنزويلا لم تجر مشاورات سنوية مع الصندوق منذ نحو عقدين، ولا تزال بعيدة عن الحصول على تمويل منه. وشكلت العقوبات الأميركية عقبة أخرى. فمنذ عام 2017، أدت القيود المفروضة في ظل الإدارتين الجمهورية والديمقراطية إلى تقليص قدرة كاراكاس بشكل حاد على إصدار ديون أو إعادة هيكلتها دون الحصول على تراخيص مباشرة من وزارة الخزانة الأميركية.

ولا يزال الغموض يحيط بمصير هذه العقوبات. وفي الوقت الراهن، قال الرئيس دونالد ترامب إن الولايات المتحدة "ستدير" الدولة المنتجة للنفط.

قيم التعافي

تظهر بيانات منصة خدمات التوسع في الأسواق العالمية "ماركت أكسِس" أنه يجرى تداول عدد من السندات حالياً بين 27 و32 سنتاً على الدولار. وقدر محللو سيتي غروب في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أن خفض قيمة الدين الأساسي بنسبة لا تقل عن 50% يعد ضرورياً لاستعادة القدرة على تحمل الديون وتلبية الشروط المحتملة لصندوق النقد الدولي.

وبحسب السيناريو الذي طرحته شركات الخدمات المالية "سيتي غروب"، يمكن لفنزويلا أن تعرض على الدائنين سندات لأجل 20 عاماً بسعر فائدة يقارب 4.4% إلى جانب سندات صفرية مدتها 10 سنوات لتعويض الفوائد المستحقة السابقة. وباستخدام عائد خروج بنسبة 11% ، تقدر "سيتي غروب" أن صافي القيمة الحالية للحزمة يتراوحبين 44 و46 سنتاً على الدولار، مع احتمال ارتفاع المبالغ المستردة إلى نسبة تتراوح بين 47 و49 سنتاً على الدولار، إذا قدمت فنزويلا أدوات طارئة إضافية مثل السندات المرتبطة بالنفط، ويرسم مستثمرون آخرون نطاقاً أوسع.

وقالت شركة "أبردين" للاستثمارات في سبتمبر/أيلول إنها افترضت في البداية استرداد نحو 25 سنتاً على الدولار من السندات الفنزويلية، لكن تحسن التوقعات السياسية وتخفيف العقوبات يمكن أن يرفع مستوى الاسترداد ليتراوح بين 30 و35 سنتاً على الدولار، وذلك بحسب هيكل أي صفقة واستخدام أدوات مرتبطة بالنفط أو أدوات مشابهة للناتج المحلي الإجمالي.

الوضع الاقتصادي

وفقاً لوكالة رويترز، فإن افتراضات الاسترداد تستند إلى واقع قاتم. فقد انكمش الاقتصاد الفنزويلي بشكل كبير بعد عام 2013 عندما انخفض إنتاج النفط وتصاعد التضخم وارتفع معدل الفقر.

ورغم استقرار الإنتاج نسبياً، إلا أن انخفاض أسعار النفط العالمية والخصومات على أسعار الخام الفنزويلي قلصت مكاسب الإيرادات، ما ترك هامشاً ضيقاً لخدمة الديون دون إعادة هيكلة جذرية. ثم زاد الحصار الأميركي الأخير على ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات من تفاقم الأزمة.

(رويترز، العربي الجديد)