ديناميكيات الغاز العالمية... هكذا ترسم قطر مستقبل أمن الطاقة

- أكد مسؤولو شركات النفط والطاقة على أهمية الغاز الطبيعي المسال كمصدر حيوي للطاقة، مشيرين إلى دوره في دعم النمو الاقتصادي والتكنولوجيا الحديثة بفضل انخفاض بصمته الكربونية. - تناول مؤتمر الغاز الطبيعي المسال في الدوحة ديناميكيات السوق العالمية، مع التركيز على دور قطر كأكبر منتج عالمي وأهمية الغاز في تعزيز أمن الطاقة واستدامته. - شدد المشاركون على أهمية الغاز في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة، مع التركيز على خفض الانبعاثات ودعم مصادر الطاقة المتجددة.

أكد مسؤولو شركات نفط وطاقة أن الغاز سيوفّر الطاقة الأساسية اللازمة في مختلف أنحاء العالم، مع استمرار نمو صادرات الغاز الطبيعي المسال. ومع تزايد الطلب العالمي على الطاقة، سيصبح الغاز مصدراً حيوياً للوقود والطاقة، نظرًا لانخفاض بصمته الكربونية مقارنةً بالمصدر الرئيسي الآخر لتوليد الكهرباء. واعتبروا الغاز طاقة المستقبل، مشيرين إلى أن الطلب المتزايد عليه سيستمر مدعوماً بالنمو الاقتصادي العالمي وعوامل أخرى، مثل الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات.

وناقشت جلسة حوارية رئيسية، شهدها مؤتمر الغاز الطبيعي المسال في دورته الحادية والعشرين، الذي انطلقت أعماله اليوم الإثنين في الدوحة، بعنوان "ديناميكيات الغاز الطبيعي المسال العالمية: منظور صناعي"، اتجاهات السوق العالمية، والتوازن بين العرض والطلب، إلى جانب التحديات الجيوسياسية والتنظيمية التي تشكّل مستقبل القطاع. وتناولت الجلسة كيفية محافظة الغاز الطبيعي المسال على دوره كركيزة لأمن الطاقة العالمي، مع التركيز على دور قطر بوصفها أكبر منتج عالمي، لا سيما في ظل توسعة حقل الشمال.

وشارك في الجلسة كل من وزير الدولة لشؤون الطاقة والرئيس التنفيذي لشركة "قطر للطاقة" سعد بن شريدة الكعبي، والرئيس التنفيذي لشركة "شل" وائل صوان، ورئيس مجلس الإدارة التنفيذي والرئيس التنفيذي لشركة "إكسون موبيل" دارين وودز، ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "كونوكو فيليبس" ريان لانس، ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "توتال إنرجيز" باتريك بويانيه.

وتناولت النقاشات الديناميكيات المتغيرة للعرض والطلب العالميين على الغاز الطبيعي المسال، وقدّمت رؤية شاملة للتحديات والفرص الرئيسية، مع تركيز خاص على القدرة على تحمّل تكاليف الغاز الطبيعي المسال، وأمن الإمدادات وموثوقيتها. كما غطّت قضايا متعلقة بدور الغاز، وإمدادات الغاز الطبيعي المسال، والاستدامة. وقال الكعبي إن "قطر للطاقة"، بالتعاون مع شركائها، تعمل على إنتاج الغاز الطبيعي المسال لبناء المستقبل بأقل بصمة كربونية ممكنة، مؤكداً أن "قطر للطاقة ستوجد في كل مكان توجد فيه مناطق لاستكشاف النفط أو الغاز".

وجدّد موقفه الذي عبّر عنه منذ فترة طويلة بأن العالم سيظل بحاجة إلى النفط لفترة طويلة جداً، مضيفاً أن "الأشخاص الذين كانوا قبل عامين جزءاً من ثقافة إلغاء النفط، يدركون الآن الحاجة إليه، وأنه لن يختفي في عام 2030 كما كانوا يدّعون". وأوضح أن العالم لا يستطيع العيش من دون طاقة، قائلاً: "يجب أن ينعم الناس بالازدهار والرخاء، بمن فيهم نحو مليار شخص يفتقرون إلى الكهرباء الأساسية التي نتمتع بها نحن، ولا يجب أن نحرمهم من هذا النمو".

وعن أهمية الطلب في دفع صناعة الغاز الطبيعي المسال، أشار الكعبي إلى أن الاقتصادات الآسيوية تقود الطلب الرئيسي، مضيفاً: "يجب ألا ننسى منطقة الشرق الأوسط، حيث تنمو الحاجة إلى الغاز في أجزاء كثيرة منها، إذ إن النمو السكاني يتطلب طاقة إضافية لتعزيز التنمية، وغالباً ما تأتي هذه الطاقة من الغاز ومصادر الطاقة المتجددة".

من جهته، قال وائل صوان إن "الطلب على الطاقة مستمر في النمو، إذ يضيف العالم حالياً إلى الطلب على الطاقة ما يعادل استهلاك سويسرا شهرياً، وسيستمر هذا النمو حتى عام 2050". وأكد أن للغاز دوراً بالغ الأهمية، ولا سيما الغاز الطبيعي المسال، الذي وصفه بأنه عنصر أساسي في دعم مصادر الطاقة المتجددة، وتمكينها من استبدال الفحم في توليد الكهرباء ودفع عجلة الصناعة.

ولفت إلى أن "شل" كانت في طليعة مسيرة الغاز الطبيعي المسال منذ 60 عاماً، عندما امتلكت سفينة نقلت أول شحنة من هذا الغاز، مشيراً إلى وجودها في مواقع متعددة، من بينها قطر، للعمل مع شركائها على تطوير النظام المتكامل من الإنتاج وحتى وصوله إلى المستهلك. وأكد أن الغاز الطبيعي المسال يُعد جزءًا أساسياً من استراتيجية "شل"، وسيظل كذلك لفترة طويلة مقبلة.

بدوره، أوضح دارين وودز أن الغاز يُعد أحد مصادر الطاقة المتاحة اليوم التي تلبي معيارين مهمين، هما تزويد العالم بطاقة موثوقة وبأسعار معقولة، وفي الوقت نفسه البحث عن خيارات لخفض الانبعاثات. وقال: "مع استمرار نمو العالم واحتياجه إلى مزيد من الطاقة، وتسارع التحول إلى الكهرباء، يُعد الغاز الحل الأمثل. وفي الوقت نفسه، بينما نبحث عن سبل لمواصلة خفض انبعاثات الكربون وتلبية الطلب المتزايد، يلعب الغاز دوراً محورياً في ذلك. فهو مصدر طاقة متعدد الاستخدامات، ميسور التكلفة، وموثوق، وسيُستخدم لعقود قادمة".

أما ريان لانس فقال: "أعتقد أن الطلب العالمي على الطاقة سينمو وسيتضاعف خلال العشرين عاماً المقبلة". وأوضح أن الغاز يعزز أمن نظام الطاقة وشبكة الكهرباء، مشدداً على أنه مع استمرار نمو الطلب العالمي على الطاقة سيصبح الغاز مصدراً حيوياً للوقود في جميع أنحاء العالم، نظراً لانخفاض انبعاثاته الكربونية مقارنةً بالفحم، المصدر الرئيسي الآخر لتوليد الكهرباء المستخدم حالياً.

وفي السياق نفسه، قال باتريك بويانيه: "لقد أحدثنا ثورة في خفض تكلفة الغاز الطبيعي المسال وجعله في متناول الجميع، بعد أن كان يُنظر إلى عمليات التنقيب عن الغاز على أنها محكومة بالفشل بسبب صعوبة تحقيق الأرباح". وأكد أن القدرة على تحمّل التكاليف تُعد المعيار الأساسي لتطوير الطلب على الغاز في السنوات المقبلة.

ودعا الأمين العام للاتحاد الدولي للغاز، مينيلوس يدريوس، في كلمة ألقاها قبيل انعقاد الجلسة الحوارية، إلى الاستفادة من التجربة الرائدة لدولة قطر في مجال الغاز الطبيعي المسال، باعتبارها واحدة من أهم مصدري هذه الطاقة الحيوية. واعتبر أن استضافة قطر لهذا المؤتمر والمعرض الدولي تمنح هذا المحفل العالمي زخماً كبيراً، نظراً إلى أن الدوحة تُعد من الرواد العالميين في نمو طاقات الغاز الطبيعي المسال. وشدد على أن نجاح صناعة الغاز الطبيعي المسال يعتمد على الابتكار المستمر والتطوير ودفع حدود الممكن في عالم سريع التغيّر، مؤكداً أهمية الإيمان بأن الغاز عموماً، والغاز الطبيعي المسال خصوصاً، يعزّزان أمن الطاقة مع تقليل الانبعاثات.

ويُعقد المؤتمر والمعرض الدولي للغاز الطبيعي المسال للمرة الثانية في قطر، تحت شعار "ريادة الغاز الطبيعي المسال: توفير الطاقة لاحتياجات اليوم والغد"، بمشاركة أكثر من 80 دولة و20 ألف متخصص، مؤكداً دور قطر كأكبر منتج عالمي، لا سيما مع بدء تشغيل توسعة حقل الشمال ومشروعات احتجاز الكربون.