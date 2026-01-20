ديمدكس الدوحة 2026: صفقات دفاعية تدعم التنويع الاقتصادي

- منصة اقتصادية واستثمارية: يختتم معرض ديمدكس 2026 أعماله، مؤكدًا دوره في دعم التنويع الاقتصادي بقطر من خلال جذب آلاف الزوار والمشاركين، مما يعزز قطاعات الضيافة والنقل والخدمات اللوجستية. - تعزيز القدرات الدفاعية: يشهد المعرض توقيع اتفاقيات استراتيجية بقيادة برزان القابضة مع جهات وطنية ودولية، لتعزيز التصنيع المحلي ونقل التكنولوجيا، مما يساهم في تطوير الصناعات الدفاعية القطرية. - فرص استثمارية وتعاون دولي: يعزز ديمدكس مكانة قطر كمركز إقليمي لصناعة الدفاع، من خلال توقيع عقود كبيرة وتسهيل التعاون بين الشركات القطرية والدولية، مما يفتح آفاقًا جديدة للاستثمار ونقل المعرفة.

يختتم معرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري (ديمدكس 2026) أعمال دورته التاسعة بعد غد الخميس، حيث يؤكد القائمون عليه أن المعرض أصبح يمثل منصة في دعم مسار التنويع الاقتصادي في قطر من خلال ما يخلقه من حركة تجارية واستثمارية واسعة، إذ يستقطب آلاف الزوار والمشاركين من مختلف دول العالم، بما ينعكس على قطاعات الضيافة، والنقل، والخدمات اللوجستية، وتنظيم الفعاليات.

ويقول رئيس اللجنة المنظمة، العميد الركن (بحري) عبد الباقي صالح الأنصاري، إن "ديمدكس أصبح شاهدًا على التقدم المستمر الذي تحققه قطر في تعزيز قدراتها الدفاعية وقاعدتها الصناعية، واستقطاب الشركاء الدوليين إلى الدوحة يفتح آفاقًا جديدة للاستثمار ونقل المعرفة مساهما في دعم أهداف الدولة الاستراتيجية عبر تطوير الصناعات المحلية والشراكات طويلة الأمد".

كما يشير القائمون على المعرض إلى أنه يسهل فتح قنوات تعاون بين الشركات القطرية ونظيراتها العالمية، وإتاحة فرص لنقل التكنولوجيا، وبناء القدرات الصناعية في مجال الصناعات البحرية والدفاعية ذات القيمة المضافة.

وشهد المعرض توقيع اتفاقيات استراتيجية بقيادة مجموعة برزان القابضة، الشركة القطرية المتخصصة في الدفاع والأمن، مع جهات وطنية ودولية، شملت هيئة الإمداد والتجهيز القطرية، وسلاح الصيانة الأميري القطري، ومجموعة إيدج الإماراتية، المتخصصة في الصناعات الدفاعية المتقدمة.

كما شملت اتفاقيات "برزان" التي تهدف إلى تعزيز التصنيع المحلي، ونقل التكنولوجيا، وتطوير قدرات الصيانة والإمداد داخل القوات المسلحة القطرية، تعاونا مع شركة (أوكرا) الكرواتية، المتخصصة في الأنظمة البحرية، وشركة STM التركية، لتطوير الحلول الدفاعية غير المأهولة، وشركة MKE التركية، المتخصصة في الذخائر والمعدات العسكرية.

وجرى أمس توقيع اتفاقية شراء فرقاطتين بين مجموعة برزان القابضة وشركة TAIS التركية، بقيمة مليار دولار، لمصلحة أحد عملاء مجموعة برزان الدوليين، وفقا لتقارير إعلامية تركية.

وتعزز هذه الصفقات دور قطر مركزاً إقليمياً لصناعة الدفاع، إذ تساهم في خلق فرص عمل، وتطوير الشركات الوطنية وتنويع الاقتصاد عبر تصدير الحلول الدفاعية مستقبلاً. واعتبر رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر، الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، "ديمدكس" فرصة للتواصل المباشر مع الوفود الرسمية والقادة العسكريين، مما يسهم في إبرام عقود وفتح آفاق تجارية، مؤكدا حرص الغرفة على دعم مشاركة القطاع الخاص لبناء شراكات تسهم في تنويع الاقتصاد وتعزيز التنمية المستدامة.

وأكدت نائب الرئيس للاتصال المؤسسي في شركة ملاحة، منى البدر، في تصريح لـ"تلفزيون قطر"، أن مشاركة الشركة في معرض "ديمدكس 2026" تعكس التزامها بدورها الريادي في تقديم الحلول اللوجستية والبحرية للقطاعين العام والخاص، شركةً وطنية رائدة وتؤكد مكانتها العريقة من بين الشركات المحلية في تقديم الحلول اللوجستية والبحرية وحول الرسالة التي توجهها الشركة من خلال المشاركة.

تجدر الإشارة إلى أن النسخة الثامنة من "ديمدكس" التي عقدت في مارس/ آذار 2024 حققت نجاحا عبر عقود تفوق قيمتها خمسة مليارات ريال (1.37 مليار دولار)، إضافة إلى العديد من مذكرات التفاهم والتعاون، وحضور أكثر من 25 ألف زائر ومشاركة 200 شركة بتسعة أجنحة دولية.