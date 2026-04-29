دير الزور تقترب من تشغيل مطارها الدولي

- يشهد مطار دير الزور تقدماً ملحوظاً في إعادة تأهيله، حيث بلغت نسبة الإنجاز بين 80% و85%، مع التركيز على تحويله إلى مطار دولي يخدم المنطقة الشرقية، مما يعزز الربط الجوي والنشاط الاقتصادي. - تشمل أعمال التأهيل إزالة السواتر والخنادق وتنفيذ مشاريع إنشائية واسعة، مع تواصل الجهود للحصول على موافقات من شركات طيران إقليمية لتشغيل المطار، مما يسهم في تسهيل حياة السكان وتعزيز التواصل مع المغتربين. - يلقى المشروع ترحيباً من أهالي دير الزور، الذين يرون في تحويل المطار إلى مطار إقليمي خطوة مهمة لجذب الزوار وتنشيط الحركة الاقتصادية والسياحية في المحافظة.

كشف رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي في سورية، عمر الحصري، ليل الثلاثاء، عن تقدم ملحوظ في أعمال إعادة تأهيل مطار دير الزور في الشرق السوري، مؤكداً أن المشروع يسير بوتيرة متسارعة تمهيداً لإعادة تشغيله وتحويله إلى مطار دولي يخدم المنطقة الشرقية.

وأوضح الحصري، في منشور عبر منصة "إكس"، أن وفداً من الهيئة أجرى جولة ميدانية إلى المطار، اطّلع خلالها على سير أعمال الصيانة وإعادة التأهيل، التي انطلقت قبل أكثر من شهرين ونصف، بعد أن كان المطار مدمّراً بنسبة تجاوزت 80%. وشمل الدمار المدارج وبرج المراقبة وساحات وقوف الطائرات، إضافة إلى صالات القدوم والمغادرة والبنية التحتية المحيطة.

وأشار إلى أن أعمال التأهيل تضمنت إزالة السواتر والخنادق، إلى جانب تنفيذ أعمال إنشائية واسعة، لافتاً إلى أن نسبة الإنجاز بلغت حالياً ما بين 80% و85%، في وقت تتواصل فيه الأعمال بوتيرة متسارعة لاستكمال الجاهزية التشغيلية وفق أعلى معايير السلامة وأمن الطيران. وبيّن الحصري أن الهيئة تعمل على التواصل مع شركات الطيران الإقليمية بهدف تشغيل المطار ضمن خطة تستهدف تحويله إلى مطار دولي، بما يعزز حضور المنطقة الشرقية في حركة النقل الجوي.

وأضاف أن الهيئة حصلت على موافقات مبدئية من شركتين إقليميتين للدخول في مرحلة التقييم والتشغيل فور الانتهاء من أعمال التأهيل، على أن تُستكمل لاحقاً عمليات التدقيق الفني قبل اعتماد التشغيل النهائي. كما أشار إلى أن الشركات الوطنية ستدرج مطار دير الزور ضمن شبكة وجهاتها، سواء على مستوى الرحلات الداخلية أو الإقليمية، بما يسهم في تعزيز الربط الجوي ودعم النشاط الاقتصادي في المنطقة.

اقتصاد عربي إعادة تشغيل مطحنة دير الزور بعد توقف لسنوات

ولاقت هذه الخطوات ترحيباً من أهالي دير الزور، الذين يرون في إعادة تشغيل المطار، ولا سيما تحويله إلى مطار إقليمي، خطوة مهمة نحو تسهيل حياتهم اليومية وتعزيز التواصل مع أبنائهم في الخارج. وقال أحمد الخلف، أحد سكان المدينة، لـ"العربي الجديد"، إن تحويل المطار إلى مطار إقليمي سيسهّل وصول المغتربين، بدلاً من الرحلات الطويلة والمعقدة. من جهته، عبّر محمد العبد الله عن تفاؤله، معتبراً أن وجود مطار إقليمي سيسهم في جذب الزوار وتنشيط الحركة الاقتصادية في المحافظة.

وتعرّض مطار دير الزور خلال سنوات الحرب لدمار واسع طاول معظم بنيته التحتية، بما في ذلك المدارج وبرج المراقبة وصالات السفر، ما أدى إلى خروجه عن الخدمة بشكل كامل. ويأتي مشروع إعادة التأهيل ضمن جهود أوسع لإعادة تشغيل المرافق الحيوية في المنطقة الشرقية، وتحسين الربط الجوي الداخلي والإقليمي. ويُعوّل على إعادة تشغيل المطار، ولا سيما في حال تحويله إلى مطار دولي، في دعم الحركة الاقتصادية وتسهيل تنقل السكان، خصوصاً مع وجود أعداد كبيرة من أبناء المحافظة في الخارج، إضافة إلى إمكانية تنشيط الحركة السياحية مستقبلاً.