- أطلقت محافظة دير الزور الملتقى الحكومي الأول لرؤية "دير الزور 2040" لتسريع إعادة البناء والتنمية الاقتصادية المستدامة، بحضور الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية وعدد من الوزراء. - تهدف الرؤية إلى جذب الاستثمارات المحلية والإقليمية لتعزيز القطاعات الاقتصادية الحيوية، مع توصيات بنقل التجربة إلى باقي المحافظات السورية وتفعيل التنسيق وتبادل المعرفة. - تسعى الرؤية إلى الدمج بين التخطيط الاستراتيجي والاستجابة للاحتياجات المحلية، مع التركيز على تطوير الزراعة والصناعة والخدمات اللوجستية لتحسين مستوى المعيشة.

أطلقت محافظة دير الزور، اليوم الاثنين، الملتقى الحكومي الأول لرؤية "دير الزور 2040"، في خطوة تهدف إلى تسريع جهود إعادة البناء وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة عبر خطط وطنية شاملة تتماشى مع الأولويات التنموية لسورية.

وأفاد المكتب الإعلامي للمحافظة "العربي الجديد" بأن الملتقى جرى بحضور الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية وعدد من الوزراء ورؤساء الهيئات، إضافة إلى شركاء حكوميين من جميع القطاعات ذات العلاقة. وذكر المكتب أن الملتقى نجح في رسم التوجهات المستقبلية للرؤية ووضع خطوات عملية لمواءمتها مع الخطط الوطنية للشركاء من وزارات وهيئات، بهدف تحقيق تنمية اقتصادية متكاملة تعتمد على الاستفادة من الموارد المحلية وتحسين جودة الخدمات.

وتضمنت الخطة خطاً زمنياً محدداً لإطلاق الرؤية وتنفيذها، إلى جانب تصميم فرص استثمارية جاذبة تسعى إلى جذب مستثمرين محليين وإقليميين، بما يعزز القطاعات الاقتصادية الحيوية، ويحقق الأهداف الوطنية على مستوى الناتج المحلي وإعادة تشغيل المشاريع الإنتاجية والخدمية المتوقفة منذ سنوات. كما أوصى المشاركون بنقل تجربة دير الزور إلى باقي المحافظات السورية، وتفعيل آليات التنسيق وتبادل المعرفة والخبرات بين المحافظات لتعزيز فعالية التخطيط المحلي وربطه بالاستراتيجية الوطنية.

رؤية دير الزور 2040

وتعكس رؤية "دير الزور 2040" التوجه الحكومي نحو الدمج بين التخطيط الاستراتيجي طويل الأمد والاستجابة الفعلية للاحتياجات المحلية، بما يعزز من قدرة الدولة على إعادة توجيه الموارد بشكل فعال واستدامة مشاريع التنمية. كما يُتوقع أن يتيح الملتقى فرصاً لتعاون أكبر مع القطاع الخاص المحلي والدولي، وفتح قنوات جديدة للاستثمار بما يتماشى مع الخطط الوطنية لإعادة الإعمار وتنشيط الاقتصاد السوري.

ويُعدّ إطلاق الرؤية جزءاً من جهود محافظة دير الزور المستمرة في تبني أفضل الممارسات العالمية في بناء رؤى المدن والمحافظات، بالتعاون مع بيوت الخبرة الإقليمية والدولية، بقيادة شركة ألفا للاستشارات. وتعكس هذه المبادرة الرغبة في تحقيق تنمية شاملة مستدامة من خلال ربط التخطيط المحلي بالمشاريع الوطنية الكبرى التي تسعى الدولة إلى تنفيذها ضمن استراتيجية إعادة الإعمار.

وقال الخبير الاقتصادي أيمن الحجة لـ"العربي الجديد" إن رؤية دير الزور 2040 تمثل فرصة لإعادة تنشيط الاقتصاد المحلي بعد سنوات من التراجع، موضحاً أن "إطلاق خطط استثمارية واضحة وتحديد فرص للنمو في القطاعات الحيوية، مثل الزراعة والصناعة والخدمات، يمكن أن يرفعا الناتج المحلي ويخلقا فرص عمل حقيقية للشباب، ويخففا من البطالة والهجرة الداخلية إلى المدن الكبرى"، مضيفاً: "الأهم أن هذه الرؤية تُظهر جدية الحكومة في ربط التخطيط المحلي بالخطط الوطنية لإعادة الإعمار وتحريك الاقتصاد السوري بشكل متوازن".

وأعرب الشيخ فهد العلي، أحد شيوخ عشائر دير الزور، عن دعمه الرؤية، وقال لـ"العربي الجديد": "لقد عانينا لسنوات من تداعيات الحرب ونقص الخدمات، ورؤية مثل هذه الخطة تمنح أهل دير الزور الأمل في إعادة بناء مدينتهم وحياتهم"، وأضاف: "نحن العشائر مستعدون لدعم المبادرات الاستثمارية والتنموية، وتسخير خبراتنا المحلية لتسهيل تنفيذ المشاريع وضمان وصولها إلى الفئات المستحقة".

وقال الشيخ العلي إن "دور العشائر مهم في مراقبة المشاريع وحماية الموارد المحلية، كما يساعد في تعزيز الثقة بين المجتمع والحكومة"، مؤكداً أن "التعاون بين الجهات الرسمية والمجتمع المحلي سيكون أساسياً لضمان نجاح الرؤية وتحقيق أهدافها الاقتصادية والتنموية".

مضمون الرؤية

وأكد المشاركون أن الرؤية تتضمن تطوير القطاعات الاقتصادية الحيوية، مثل الزراعة والصناعة والخدمات اللوجستية، مع التركيز على الفرص الاستثمارية في الطاقة والمياه والنقل والبنية التحتية، بما يسهم في تعزيز الناتج المحلي وخلق فرص عمل للشباب، بالإضافة إلى تحسين مستوى المعيشة للسكان.

ويعتبر الملتقى أيضاً خطوة مهمة لتعزيز دور المحافظات في المشاركة في صياغة الخطط التنموية الوطنية، ما يعكس توجه الحكومة نحو تفويض أكبر للجهات المحلية وتمكينها من اتخاذ القرارات المناسبة بناءً على احتياجات المجتمع الفعلية. ويتوقع أن تساهم الرؤية في تخفيف الفجوة التنموية بين المحافظات السورية، وتعزيز فرص التنمية الاقتصادية المتوازنة.

ويأتي هذا المشروع في وقت لا تزال فيه محافظة دير الزور تعاني من نقص واسع في الخدمات والمشاريع التنموية بسبب الدمار الذي لحق بها خلال سنوات الحرب، ما يجعل الخطط الاستراتيجية والمبادرات الحكومية أمراً حيوياً لإعادة إعمار المدينة وتحريك عجلة الاقتصاد المحلي. وتشير الدراسات إلى أن الاستثمار في البنية التحتية وتحسين الخدمات الأساسية يمثل مفتاحاً لتعافي المحافظات التي شهدت تدميراً واسعاً.

وتشكل هذه المبادرة جزءاً من جهود متكاملة لتعزيز دور المحافظات السورية في التنمية الاقتصادية المستدامة، بما يشمل تحسين الخدمات العامة، وإعادة تشغيل القطاعات الإنتاجية، وتنمية الموارد البشرية، وذلك بالتوازي مع إطلاق مشاريع مماثلة في محافظات أخرى بهدف بناء سورية حديثة متكاملة الخدمات ومزدهرة اقتصادياً.