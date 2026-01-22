- أعلنت دويتشه بورصه عن استحواذها على منصة أولفاندز مقابل 5.35 مليارات يورو لتعزيز موقعها في صناديق الاستثمار الأوروبية، مع تقديم عرض يشمل نقداً وأسهمًا وتوزيع أرباح للمساهمين. - تهدف الصفقة إلى تعزيز التكامل الإقليمي في قطاع الخدمات المالية، مما يتيح منافسة أقوى دولياً وتوفير تمويل أعمق للشركات الأوروبية، مع توقع وفورات تشغيلية سنوية تصل إلى 60 مليون يورو. - تعد هذه الصفقة الأكبر في تاريخ دويتشه بورصه، متجاوزة استحواذها السابق على سيمكورب، ومن المتوقع إتمامها في النصف الأول من 2027 بدعم من كبار مساهمي أولفاندز.

أعلنت شركة دويتشه بورصه، مشغّل البورصة الألمانية، يوم الأربعاء أنها ستشتري منصة تداول صناديق الاستثمار أولفاندز (Allfunds) المدرجة في أمستردام مقابل 5.35 مليارات يورو (6.25 مليارات دولار)، وذلك بهدف تعزيز موقعها في منظومة صناديق الاستثمار الأوروبية.

وقالت الشركة الألمانية إن العرض يتضمن 6 يوروهات نقداً بالإضافة إلى 0.0122 سهم من دويتشه بورصه مقابل كل سهم من أسهم أولفاندز، مشيرةً إلى أن مساهمي الشركة المدرجة في أمستردام سيحصلون أيضاً على توزيع أرباح بقيمة 0.20 يورو للسهم.

وتأتي هذه الصفقة في وقت تدفع فيه برلين باتجاه تعزيز التكامل الإقليمي في قطاع الخدمات المالية حيث كثف المستشار الألماني فريدريش ميرز دعواته إلى مزيد من الاندماج في الأسواق الأوروبية المجزأة، بما يتيح لها منافسة أقوى على الساحة الدولية وتوفير مصادر تمويل أعمق للشركات الأوروبية.

وأغلقت أسهم أولفاندز عند 7.96 يوروهات، ما يمثل قيمة سوقية تقارب 4.79 مليارات يورو وفق بيانات بورصة لندن للأوراق المالية (LSEG)، فيما كانت قيمة دويتشه بورصه السوقية 39.41 مليار يورو حتى يوم الأربعاء وفقاً للبيانات نفسها.

وتقدّر الصفقة قيمة كل سهم من أسهم أولفاندز بـ8.8 يوروهات، أي بزيادة 32.5% عن سعر الإغلاق في 26 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وكانت الشركتان قد بدأتا محادثات حصرية للاستحواذ في اليوم التالي، ما دفع الأسهم إلى الارتفاع بأكثر من 22%.

وقالت الشركة الألمانية إنها تتوقع تحقيق وفورات تشغيلية قبل الضرائب تصل إلى نحو 60 مليون يورو سنوياً، إلى جانب توفير نقدي سنوي على النفقات الرأسمالية يقدر بنحو 30 مليون يورو. وأضافت أنها تتوقع تحقيق نحو 50% من إجمالي هذه الوفورات بحلول نهاية 2028.

وتعد هذه الصفقة أكبر عملية استحواذ في تاريخ دويتشه بورصه، متجاوزة صفقة شراء شركة البرمجيات المالية الدنماركية سيمكورب في عام 2023. وقالت الشركة المشغلة للبورصة الألمانية إن الاستحواذ "سيوفر فوائد كبيرة لصناعة صناديق الاستثمار الأوروبية، وسيؤسس منصة موحدة ذات حضور عالمي.

وقالت دويتشه بورصه إنها تتوقع إتمام الصفقة في النصف الأول من عام 2027. وكانت شركة يورونكست، المنافسة لدويتشه بورصه، والتي تدير بورصات باريس وأمستردام وبروكسل ولشبونة ودبلن وأوسلو وميلانو، قد سعت في السابق للاستحواذ على أولفاندز، لكنها سحبت عرضها في عام 2023.

وأفادت التقارير بأن كبار مساهمي أولفاندز، ومن بينهم المجموعة المصرفية الفرنسية بي إن بي باريبا، يدعمون الصفقة، التي تحتاج إلى موافقة 75% من مساهمي أولفاندز. وارتفعت أسهم دويتشه بورصه بنسبة 3.5% في بورصة فرانكفورت يوم الخميس.

(رويترز، فرانس برس)