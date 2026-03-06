- تواجه شركات الطيران الأميركية تهديداً وجودياً بسبب ارتفاع أسعار وقود الطائرات، حيث تضاعفت الأسعار منذ بداية العام، مما يرفع التكاليف التشغيلية إلى مستويات قياسية وسط استمرار الحرب في الشرق الأوسط. - أشار المحلل مايكل ليننبرغ إلى أن الفجوة بين أسعار النفط الخام ووقود الطائرات لم تكن بهذا الاتساع منذ عام 2005، مما أدى سابقاً إلى إفلاس شركات طيران كبرى، محذراً من توقف بعض الشركات الأضعف مالياً عن العمل. - تراجعت أسهم شركات الطيران بشكل حاد، حيث انخفض المؤشر الخاص بالقطاع بنسبة 19% خلال ست جلسات، بينما خفضت "روتشيلد آند كو" و"ريدبيرن" تصنيف أسهم "أميركان إيرلاينز" متوقعة خسائر مالية للشركة.

حذر دويتشه بنك من أن شركات الطيران الأميركية تواجه "تهديداً وجودياً" نتيجة الارتفاع الحاد في أسعار وقود الطائرات الذي قد يدفع تكاليفها التشغيلية إلى مستويات قياسية مع استمرار الحرب في المنطقة. وكشف البنك في مذكرة للعملاء اليوم الجمعة، أوردتها وكالة بلومبيرغ، أن أسعار وقود الطائرات في الولايات المتحدة قفزت بشكل كبير خلال الحرب الدائرة في الشرق الأوسط، حيث أكثر من تضاعفت منذ بداية العام، بينما ارتفع النفط الخام بنحو 50% خلال الفترة نفسها.

وأشار المحلل مايكل ليننبرغ إلى أن آخر مرة شهدت فيها الأسواق هذا الاتساع في ما يسمى "كراك سبريد" (الفرق بين أسعار النفط الخام ووقود الطائرات) كان في عام 2005، عندما كان "الضرر الذي لحق بصناعة الطيران كبيراً وواسع النطاق"، حيث تقدمت شركتا دلتا إيرلاينز ونورثويست إيرلاينز بطلب للإفلاس.

وبحسب الوكالة، ذهب المحلل إلى أبعد من ذلك في تحذيراته قائلاً إن "بعض شركات الطيران الأضعف مالياً في القطاع قد توقف عملياتها"، مضيفاً أنه "في غياب أي تراجع قريب في الأسعار، قد تضطر شركات الطيران حول العالم إلى إيقاف آلاف الطائرات عن العمل".

وتأتي تحذيرات دويتشه بنك لتضاف إلى سلسلة من الدعوات المثيرة للقلق حول التأثير الذي سيخلفه التصعيد المتزايد في إيران على قطاع الطيران العالمي. على وقع هذه التحذيرات، واصلت أسهم شركات الطيران تراجعها الحاد، الجمعة، إلى جانب شركات النقل والخدمات اللوجستية الأخرى. وسجل المؤشر الخاص بالقطاع انخفاضاً بنسبة 19% على مدار ست جلسات تداول، في طريقه لتسجيل أسوأ أداء له منذ إبريل/ نيسان الماضي.

وفي سياق متصل، خفضت مجموعة "روتشيلد آند كو" وشركة "ريدبيرن" تصنيف أسهم شركة "أميركان إيرلاينز" هذا الأسبوع، حيث تتوقع الآن أن تخسر الشركة أموالاً هذا العام مع ارتفاع تكاليف الوقود.