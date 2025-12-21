- استياء ألماني من قرار دويتشه بان: أثار شراء 200 حافلة كهربائية من شركة BYD الصينية استياء وزير المالية الألماني، الذي كان يفضل دعم الشركات الألمانية أو الأوروبية، خاصة في ظل التحديات التي تواجه صناعة السيارات الألمانية. - أزمة فولكسفاغن وتحديات الصناعة: تواجه ألمانيا ضغوطاً متزايدة من المنافسة الصينية، مع إعلان فولكسفاغن إغلاق مصنعها في دريسدن، مما يثير مخاوف من ركود صناعي في أوروبا. - أهمية فولكسفاغن في الصناعة الألمانية: تعتبر فولكسفاغن رمزاً للابتكار وإعادة البناء في ألمانيا، حيث تحولت من "سيارة الشعب" إلى أحد أكبر مصنعي السيارات عالمياً، مما يعكس قدرتها على التكيف والنمو.

أثار قرار شركة "دويتشه بان" الألمانية شراء 200 حافلة كهربائية من إنتاج شركة "بي واي دي" (BYD) الصينية استياء وزير المالية الألماني، الذي انتقد اختيار الشركة، وكان يفضّل أن تستورد حافلاتها من شركة ألمانية، أو على الأقل من شركة أوروبية. في وقت يعاني فيه قطاع صناعة السيارات في أوروبا عامة، وبالأخص في ألمانيا التي استيقظت بحر الأسبوع الماضي على مشاكل تهدد فخر صناعتها فولكسفاغن.

وقبل أسبوع، أعلنت الشركة المملوكة للدولة عن أكبر طلبية حافلات في تاريخها: 3 آلاف و300 حافلة كهربائية وهجينة، تُصنّعها في الغالب شركة "إم إيه إن" (MAN) الألمانية، وأعلنت شركة السكك الحديدية الألمانية (دويتشه بان) في بيان صحافي أن حوالي 5% من المركبات المتوقعة سيجرى توريدها من قبل الشركة الصينية المصنعة "بي واي دي" من مصنعها في المجر.

وقال الوزير الألماني الذي يشغل أيضاً منصب نائب المستشار لارس كلينغبايل، في مقابلة مع صحيفة "نوي أوسنابروكير تسايتونغ" السويسرية الناطقة بالألمانية نُشرت أمس السبت: "يزعجني قرار دويتشه بان طلب حافلات صينية بالإضافة إلى مشترياتها الكبيرة من شركة إم إيه إن".

وأكد رغبته في "تعزيز الروح الوطنية المحلية". وأضاف الوزير، المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي، أن هذا يعني "ضرورة منح مثل هذه العقود للمصنعين الألمان أو الأوروبيين عند تقديمهم عروضاً مناسبة". وأشار إلى أن "الحافلات الكهربائية الممتازة"، مثل حافلات مرسيدس و"إم إيه إن"، تعمل في المدن الألمانية منذ مدة طويلة.

في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قام لارس كلينغبايل بأول زيارة رسمية لحكومة المستشار فريدريش ميرز التي تولت مهامها في مايو/أيار. وادعى أنه تلقى تأكيدات من الصين بشأن إمكانية الحصول على العناصر الأرضية النادرة والمواد الخام الأساسية. وهذا العام، عادت الصين لتصبح أكبر شريك تجاري لألمانيا، لتحل محل الولايات المتحدة التي كانت قد تفوقت عليها لفترة وجيزة.

الخوف من تراجع فخر الصناعة

وتواجه ألمانيا ضغوطاً متزايدة من منافسيها الصينيين، لا سيما في قطاع السيارات الحيوي. ويتزايد قلق القادة الألمان، كما هو الحال في بروكسل، من ثاني أكبر اقتصاد في العالم الذي يتهمونه بالمنافسة غير العادلة.

وتخشى ألمانيا ركود قطاع صناعة السيارات في برلين، خاصة مع إعلان فخر الصناعة الألمانية فولكسفاغن عن إغلاق مصنعها للسيارات بالكامل في مدينة دريسدن، وتوقيف الإنتاج، وتسريح 300 موظف كانوا يعملون فيه. ويُعد هذا الإغلاق، الذي جرى في 16 ديسمبر/كانون الأول الجاري، أول إغلاق لخط إنتاج داخل ألمانيا في تاريخ الشركة، ما أثار مخاوف من زلزال صناعي في أوروبا، واحتمال إغلاق مزيد من مصانع السيارات، في ظل الركود الاقتصادي والمنافسة الصينية والآسيوية المتصاعدة.

وتعني فولكسفاغن الكثير في تاريخ الصناعة الألمانية، إذ ظل اسمها مرتبطاً بوجدان المواطن الألماني، ويختزل ثلاثية سيارة عملية وفرصة عمل ورمز لقدرة ألمانيا على إعادة البناء والابتكار. وتحولت من مشروع "سيارة الشعب" في ثلاثينيات القرن الماضي إلى أحد أكبر مصنّعي السيارات في العالم. فعلى امتداد ما يقارب قرناً، صعدت فولكسفاغن لأنها نجحت في تبسيط فكرة كبيرة، جعل السيارة منتجاً قابلاً للوصول، ثم تحويل ذلك إلى منظومة مصانع ووظائف وتقنيات وعلامات.