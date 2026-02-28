دول تغلق مجالها الجوي فور بدء العدوان على إيران

- أغلقت عدة دول مجالاتها الجوية كإجراء احترازي بسبب التوترات العسكرية، بما في ذلك إسرائيل، إيران، والعراق، مع تعليق الحركة في مطار أربيل. - أكدت وزيرة المواصلات الإسرائيلية على أهمية سلامة المسافرين، بينما أغلقت إيران والعراق مجالاتهما الجوية بالكامل، وأوقفت إدارة مطار أربيل الرحلات الجوية. - تأثرت حركة الطيران في الكويت وقطر وروسيا وتركيا بإلغاء أو تعديل مسارات الرحلات، بينما ألغيت رحلات في الجزائر، ونصحت تركيا مواطنيها في إيران بتوخي الحذر.

مع اتساع رقعة المواجهة العسكرية في المنطقة، تحوّلت الأجواء إلى أولى ساحات التأثر المباشر، إذ سارعت عدة دول إلى إغلاق مجالاتها الجوية وتعليق الرحلات بوصف ذلك إجراءً احترازياً لحماية المسافرين والطواقم. قرار إسرائيل إغلاق مجالها الجوي أمام الرحلات المدنية تبعه إغلاق كامل للأجواء في إيران، ثم العراق، مع تعليق الحركة في مطار أربيل، فيما اتخذت دول أخرى إجراءات جزئية شملت إلغاء أو تحويل مسارات رحلات. هذا التعطيل المتزامن لحركة الطيران يعكس حجم التوتر الأمني وتداعياته الفورية على النقل الجوي الإقليمي، في مشهد يعيد رسم خريطة الملاحة الجوية في الشرق الأوسط مؤقتاً، بانتظار ما ستسفر عنه التطورات الميدانية والسياسية.

قالت وزيرة المواصلات، وعضو المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت)، العميد (احتياط) ميري ريغيف إنه: "في أعقاب التطورات الأمنية، أصدرت وزيرة المواصلات تعليماتها لمدير سلطة الطيران المدني بإغلاق المجال الجوي لدولة إسرائيل أمام الرحلات المدنية". لافتةً إلى أن "أمن وسلامة المسافرين على رأس سلّم الأولويات". بينما أعلنت السلطات في إيران إغلاق المجال الجوي للبلاد، بعد تعرضها لعدوان أميركي إسرائيلي. كذلك أعلن العراق إغلاق مجاله الجوي، كما أعلن مطار أربيل العراقي تعليق الحركة الجوية.

ولفتت ريغيف في بيانها إلى أنه "يُطلب من الجمهور عدم التوجّه إلى المطارات حتى إشعار آخر. كما يُطلب من المسافرين الموجودين في الخارج متابعة وسائل الإعلام وشركات الطيران للاطلاع على مواعيد الرحلات عند إعادة فتح المجال الجوي". ودعت المسافرين إلى "التحلي بالصبر، والحفاظ على اليقظة، والالتزام بتعليمات قيادة الجبهة الداخلية. أما المسافرون الموجودون خارج البلاد، فيُطلب منهم الالتزام بتعليمات وتوصيات مجلس الأمن القومي".

وأضافت أنه "حالما تسمح الأوضاع الأمنية، سيُعاد فتح المجال الجوي وتُستأنف الرحلات من إسرائيل وإليها، وسيُعلن عن ذلك قبل 24 ساعة من موعد استئناف الرحلات". إلى ذلك، لفتت وزيرة المواصلات في بيانها إلى أنه "تجري وزارة المواصلات اتصالات مستمرة مع جميع الجهات الأمنية وتُجري تقييمات دورية للوضع، وسيُطلع الجمهور على المستجدّات وفقاً لذلك".

وفي إيران، أعلن المتحدث باسم منظمة الطيران المدني الإيرانية مجيد أخوان، في تصريح لوكالة "مهر"، عن إغلاق المجال الجوي بالكامل حتى إشعار آخر.

وفي العراق، أعلنت وزارة النقل، اليوم السبت، إغلاق المجال الجوي العراقي على خلفية العدوان الأميركي الإسرائيلي الذي استهدف العاصمة الإيرانية طهران ومدناً إيرانية أخرى. وقال المتحدث باسم وزارة النقل ميثم الصافي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الوزارة أعلنت إغلاق المجال الجوي العراقي"، مشيراً الى أنه "سبق عملية الإغلاق إفراغ جميع الأجواء العراقية من حركة الطيران".

كما أعلنت إدارة مطار أربيل الدولي، اليوم السبت، عن غلق الأجواء وتعليق الرحلات الجوية من المطار وإليه حتى إشعار آخر. وذكرت إدارة المطار في بيان أن "إدارة مطار أربيل تُعلن عن غلق الأجواء وتعليق الرحلات الجوية حتى إشعار آخر"، مؤكدةً أن القرار يأتي في إطار الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة المسافرين والطواقم الجوية".

وفي لبنان، قالت مصادر في مطار بيروت الدولي لـ"العربي الجديد"، إن "المطار لا يزال يعمل ولا قرار بإغلاق المجال الجوي حتى الساعة ونراقب التطورات على أن تصدر بيانات ربطاً بها". لكن في المقابل، أشارت مصادر إلى أن عدداً من الرحلات الجوية ألغيت إلى لبنان، ضمنها القادمة من قطر، ومصر، وتركيا، وفرنسا، وألمانيا، ورومانيا، والعراق، والإمارات، والكويت.

على صعيد ثانٍ، شهدت بعض محطات الوقود في لبنان توافداً للمواطنين الذين يسارعون إلى تعبئة خزانات سياراتهم تخوفاً من انقطاع المادة. وطمأن رئيس نقابة أصحاب المحطات في لبنان جورج البركس في بيان صباح اليوم أن "المحروقات متوفرة بشكل جيد جداً في لبنان ولا داعي للخوف والتهافت على المحطات، مشيراً إلى أن "الوضع طبيعي ولا تأثير للأحداث الحالية في الخليج العربي على وضع البنزين لدينا".

وفي الكويت، أعلن المتحدث الرسمي باسم هيئة (الطيران المدني) عبد الله الراجحي وقف وإلغاء جميع الرحلات المتجهة من الكويت إلى إيران حتى إشعار آخر، وأضاف لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن الإيقاف يأتي نظراً للأوضاع الراهنة التي تمرّ بها المنطقة وما ترتب عليها من إغلاق كامل للأجواء الإيرانية، مشيراً إلى أن بعض الرحلات الأخرى قد تتأثر نتيجة اعتماد مساراتها السابقة على عبور الأجواء الإيرانية. وفي قطر تم إيقاف حركة الطيران مؤقتا كإجراء احترازي. وفي الأردن، أعلنت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية، اليوم السبت، أنه لا تغيير على مواعيد رحلاتها ولا إلغاء للرحلات طالما الأجواء الأردنية مفتوحة، وفقاً لتصريحات لقناة "المملكة".

وفي روسيا، قالت وزارة النقل اليوم السبت، إن شركات الطيران الروسية أوقفت رحلاتها إلى إيران وإسرائيل. وقالت الوزارة إنه فيما يتعلق بإغلاق المجال الجوي الإيراني والإسرائيلي، نسقت شركات الطيران الروسية مع الوزارة وهيئة مراقبة الطيران الروسية (روسافياتسيا) إعداد مسارات بديلة مسبقا لضمان سلامة الرحلات الجوية إلى دول الخليج. وأضافت أن مدة الرحلات ستزيد نتيجة اعتماد مسارات أطول.

وفي الجزائر، أعلنت الخطوط الجوية الجزائرية، السبت، قرارها إلغاء الرحلات المبرمجة اليوم من وإلى كل من عمّان ودبي والدوحة، بعد اندلاع الحرب ضد إيران. وأكد بيان للشركة أنه" نظراً للأحداث الجارية في منطقة الشرق يأتي هذا القرار في إطار الحرص على ضمان أعلى معايير السلامة والأمن لزبائننا وأطقمنا، وامتثالًا للتقييمات المستمرة للوضع"، فقد تقرر إلغاء الرحلات المقررة السبت. ومن المرجح أن تعلن الشركة في وقت لاحق، عن مزيد من الرحلات المتوجهة نحو مطارات بيروت ودمشق بسبب الحرب.

وفي تركيا، أعلنت الخطوط الجوية التركية، إلغاء رحلاتها الجوية إلى دول الخليج والمنطقة ليصل العدد إلى 10 دول في المنطقة، بعضها ليوم واحد فقط وأخرى لعدة أيام حتى الاثنين القادم 2 مارس/آذار الجاري.

وأفاد مدير الاتصالات الإعلامية في الخطوط الجوية التركية يحيى أوستون، في منشور له على منصة إكس، أنه نظراً إلى إغلاق المجال الجوي في بعض دول الشرق الأوسط، فقد تم إلغاء الرحلات إلى لبنان وسورية والعراق وإيران والأردن حتى 2 مارس. وأضاف أن "الرحلات إلى قطر والكويت والبحرين والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان ألغيت اليوم فقط، فيما يجري رصد تطورات المجال الجوي باستمرار، وقد يتم إلغاء رحلات إضافية".

وفي السياق نفسه حثت وزارة الخارجية التركية المواطنين الأتراك في إيران على توخي الحذر وتأجيل السفر إلا في حالات الطوارئ. ونصحتهم بالبقاء في المناطق الآمنة، وتجنب المناطق العسكرية والمباني المزدحمة، والامتناع عن الخروج، وتأجيل السفر إلى إيران إلا في حالات الطوارئ. كما أفادت أنه يمكنهم عبور الحدود إلى تركيا براً عبر معابر إسين دره، وكابي كوي، وغوربولاك البرية، ناشرة أرقام خطوط الطوارئ وعناوين البريد الإلكتروني لممثلياتها في إيران.