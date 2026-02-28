- أغلقت العديد من الدول مجالاتها الجوية كإجراء احترازي، مما أدى إلى إلغاء نسبة كبيرة من الرحلات الجوية إلى الشرق الأوسط، حيث ألغيت 51% من الرحلات إلى قطر و49% إلى إسرائيل. - اتخذت دول مثل إسرائيل وإيران والعراق إجراءات صارمة بإغلاق مجالاتها الجوية بالكامل، بينما قامت دول أخرى مثل الكويت وقطر بإجراءات جزئية أو مؤقتة، في حين لم تغلق لبنان مجالها الجوي. - تأثرت شركات الطيران العالمية مثل الخطوط الجوية التركية والروسية والمصرية والمغربية، حيث ألغت أو علقت رحلاتها، ونصحت بعض الدول مواطنيها بتوخي الحذر.

مع اتساع رقعة المواجهة العسكرية في المنطقة، تحوّلت الأجواء إلى أولى ساحات التأثر المباشر، إذ سارعت عدة دول إلى إغلاق مجالاتها الجوية وتعليق الرحلات بوصف ذلك إجراءً احترازياً لحماية المسافرين والطواقم. وأظهرت بيانات الشركة المتخصّصة في بيانات وتحليلات الطيران "سيريوم" أن شركات الطيران ألغت اليوم 24% من رحلاتها إلى الشرق الأوسط ككل، وأفادت البيانات أنش ركات الطيران ألغت 51% من الرحلات المتجهة إلى قطر، و49% إلى إسرائيل، و44% إلى البحرين، و35% إلى الإمارات، و28% إلى الكويت.

وتبع قرار إسرائيل بإغلاق مجالها الجوي أمام الرحلات المدنية، إغلاق كامل للأجواء في إيران ثم العراق، مع تعليق الحركة في مطار أربيل، فيما اتخذت دول أخرى إجراءات جزئية شملت إلغاء أو تحويل مسارات رحلات. هذا التعطيل المتزامن لحركة الطيران يعكس حجم التوتر الأمني وتداعياته الفورية على النقل الجوي الإقليمي، في مشهد يعيد رسم خريطة الملاحة الجوية في الشرق الأوسط مؤقتاً، بانتظار ما ستسفر عنه التطورات الميدانية والسياسية.

إسرائيل

قالت وزيرة المواصلات، وعضو المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت)، العميد (احتياط) ميري ريغيف إنه "في أعقاب التطورات الأمنية، أصدرت وزيرة المواصلات تعليماتها لمدير سلطة الطيران المدني بإغلاق المجال الجوي لدولة إسرائيل أمام الرحلات المدنية"، لافتةً إلى أن "أمن المسافرين وسلامتهم على رأس سلّم الأولويات".

ولفتت ريغيف في بيانها إلى أنه "يُطلب من الجمهور عدم التوجّه إلى المطارات حتى إشعار آخر. كذلك يُطلب من المسافرين الموجودين في الخارج متابعة وسائل الإعلام وشركات الطيران للاطلاع على مواعيد الرحلات عند إعادة فتح المجال الجوي". ودعت المسافرين إلى "التحلي بالصبر، والحفاظ على اليقظة، والتزام تعليمات قيادة الجبهة الداخلية. أما المسافرون الموجودون خارج البلاد، فيُطلب منهم التزام تعليمات مجلس الأمن القومي وتوصياته".

وأضافت أنه "حالما تسمح الأوضاع الأمنية، سيُعاد فتح المجال الجوي وتُستأنف الرحلات من إسرائيل وإليها، وسيُعلن ذلك قبل 24 ساعة من موعد استئناف الرحلات". إلى ذلك، لفتت وزيرة المواصلات في بيانها إلى أن "وزارة المواصلات تُجري اتصالات مستمرة مع جميع الجهات الأمنية وتُجري تقييمات دورية للوضع، وسيُطلَع الجمهور على المستجدّات وفقاً لذلك".

وفي إيران، أعلن المتحدث باسم منظمة الطيران المدني الإيرانية مجيد أخوان، في تصريح لوكالة "مهر"، إغلاق المجال الجوي بالكامل حتى إشعار آخر.

العراق

وفي العراق، أعلنت وزارة النقل، اليوم السبت، إغلاق المجال الجوي العراقي على خلفية العدوان الأميركي الإسرائيلي الذي استهدف العاصمة الإيرانية طهران ومدناً إيرانية أخرى. وقال المتحدث باسم وزارة النقل ميثم الصافي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الوزارة أعلنت إغلاق المجال الجوي العراقي"، مشيراً إلى أنه "سبق عملية الإغلاق إفراغ جميع الأجواء العراقية من حركة الطيران".

وأعلنت إدارة مطار أربيل الدولي، اليوم السبت، غلق الأجواء وتعليق الرحلات الجوية من المطار وإليه حتى إشعار آخر. وذكرت إدارة المطار في بيان أن "إدارة مطار أربيل تُعلن غلق الأجواء وتعليق الرحلات الجوية حتى إشعار آخر"، مؤكدةً أن القرار يأتي في إطار الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة المسافرين والطواقم الجوية".

لبنان

وفي لبنان، قالت مصادر في مطار بيروت الدولي لـ"العربي الجديد"، إن "المطار لا يزال يعمل ولا قرار بإغلاق المجال الجوي حتى الساعة ونراقب التطورات على أن تصدر بيانات ربطاً بها". لكن في المقابل، أشارت مصادر إلى أن عدداً من الرحلات الجوية ألغيت إلى لبنان، ضمنها القادمة من قطر، ومصر، وتركيا، وفرنسا، وألمانيا، ورومانيا، والعراق، والإمارات، والكويت.

على صعيد ثانٍ، شهدت بعض محطات الوقود في لبنان توافداً للمواطنين الذين يسارعون إلى تعبئة خزانات سياراتهم تخوفاً من انقطاع المادة. وطمأن رئيس نقابة أصحاب المحطات في لبنان جورج البركس في بيان صباح اليوم أن "المحروقات متوفرة بشكل جيد جداً في لبنان ولا داعي للخوف والتهافت على المحطات"، مشيراً إلى أن "الوضع طبيعي ولا تأثير للأحداث الحالية في الخليج العربي بوضع البنزين لدينا".

الكويت

وفي الكويت، أعلن المتحدث الرسمي باسم هيئة (الطيران المدني) عبد الله الراجحي، وقف جميع الرحلات المتجهة من الكويت إلى إيران وإلغاءها حتى إشعار آخر، وأضاف لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن الإيقاف يأتي نظراً للأوضاع الراهنة التي تمرّ بها المنطقة وما ترتب عنها من إغلاق كامل للأجواء الإيرانية، مشيراً إلى أن بعض الرحلات الأخرى قد تتأثر نتيجة اعتماد مساراتها السابقة على عبور الأجواء الإيرانية. وفي قطر أُوقفت حركة الطيران مؤقتاً في إجراء احترازي. وفي الأردن، أعلنت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية، اليوم السبت، أنه لا تغيير على مواعيد رحلاتها ولا إلغاء للرحلات ما دامت الأجواء الأردنية مفتوحة، وفقاً لتصريحات لقناة "المملكة".

روسيا

وفي روسيا، قالت وزارة النقل اليوم السبت، إن شركات الطيران الروسية أوقفت رحلاتها إلى إيران وإسرائيل. وقالت الوزارة إنه في ما يتعلق بإغلاق المجال الجوي الإيراني والإسرائيلي، نسقت شركات الطيران الروسية مع الوزارة وهيئة مراقبة الطيران الروسية (روسافياتسيا) إعداد مسارات بديلة مسبقاً لضمان سلامة الرحلات الجوية إلى دول الخليج. وأضافت أن مدة الرحلات ستزيد نتيجة اعتماد مسارات أطول.

الجزائر

وفي الجزائر، أعلنت الخطوط الجوية الجزائرية، السبت، قرارها إلغاء الرحلات المبرمجة اليوم من كل من عمّان ودبي والدوحة وإليها، بعد اندلاع الحرب ضد إيران. وأكد بيان للشركة أنه "نظراً للأحداث الجارية في منطقة الشرق، يأتي هذا القرار في إطار الحرص على ضمان أعلى معايير السلامة والأمن لزبائننا وأطقمنا، وامتثالًا للتقييمات المستمرة للوضع"، فقد تقرر إلغاء الرحلات المقررة السبت. ومن المرجح أن تعلن الشركة، في وقت لاحق، إلغاء مزيد من الرحلات المتوجهة نحو مطاري بيروت ودمشق بسبب الحرب.

تركيا

وفي تركيا، أعلنت الخطوط الجوية التركية، إلغاء رحلاتها الجوية إلى دول الخليج والمنطقة ليصل العدد إلى 10 دول في المنطقة، بعضها ليوم واحد فقط وأخرى لعدة أيام حتى الاثنين القادم 2 مارس/ آذار الجاري.

وأفاد مدير الاتصالات الإعلامية في الخطوط الجوية التركية، يحيى أوستون، في منشور له على منصة إكس، أنه نظراً إلى إغلاق المجال الجوي في بعض دول الشرق الأوسط، فقد أُلغيت الرحلات إلى لبنان وسورية والعراق وإيران والأردن حتى 2 مارس. وأضاف أن "الرحلات إلى قطر والكويت والبحرين والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان ألغيت اليوم فقط، فيما تُرصد تطورات المجال الجوي باستمرار، وقد تُلغى رحلات إضافية".

وفي السياق نفسه حثت وزارة الخارجية التركية المواطنين الأتراك في إيران على توخي الحذر وتأجيل السفر إلا في حالات الطوارئ، ونصحتهم بالبقاء في المناطق الآمنة، وتجنب المناطق العسكرية والمباني المزدحمة، والامتناع عن الخروج، وتأجيل السفر إلى إيران إلا في حالات الطوارئ. كذلك أفادت بأنه يمكنهم عبور الحدود إلى تركيا براً عبر معابر إسين دره، وكابي كوي، وغوربولاك البرية، ناشرة أرقام خطوط الطوارئ وعناوين البريد الإلكتروني لممثلياتها في إيران.

مصر

أعلنت شركة مصر للطيران تعليقها لعدد من الرحلات الجوية بسبب الأوضاع في المنطقة. وقالت في بيان لها: "استمرارًا لمتابعة التطورات المتسارعة والتوترات التي تشهدها المنطقة، وما ترتب عنها من إغلاق بعض دول الجوار لمجالاتها الجوية، عُلِّقَت رحلاتها الجوية المتجهة من القاهرة إلى المدن التالية (الكويت، دبي، الدوحة، البحرين، أبوظبي، الشارقة، القصيم، الدمام، أربيل، بغداد، عمّان، بيروت، مسقط) ولحين إشعار آخر".

المغرب

أعلنت الخطوط الملكية المغربية، عن إلغاء بعض رحلاتها الجوية، على إثر إغلاق المجالات الجوية في منطقة الشرق الأوسط. وقالت الخطوط الملكية المغربية في بلاغ لها، إنه "تم إلغاء بعض رحلات الشركة، كما قد تشهد رحلات أخرى إلغاءات إضافية، بعد إغلاق المجالات الجوية في منطقة الشرق الأوسط".

وعبرت الشركة عن أن تعليق بعض رحلاتها مرده إلى الالتزام بمعايير السلامة والأمن الجوي، داعية المسافرين إلى التأكد من حالة رحلاتهم قبل التوجه إلى المطار. وتتزامن الأحداث الجارية منذ صباح اليوم السبت مع موجة سفر معتمرين مغاربة إلى العربية السعودية، وفي هذا الصدد قال رئيس الفيدرالية الوطنية لأرباب وكالات الأسفار، محمد السملالي في تصريح لـ "العربي الجديد"، إنه "من السابق لاوانه توقع تاثيرات ذلك على برامج الرحلات".

سورية

وفي السياق، أعلنت الخطوط الجوية السورية، تعليق كل رحلاتها الجوية من وإلى مطارَي دمشق وحلب الدوليَين، وذلك اعتباراً من اليوم السبت وحتى إشعار آخر. ودعت في بيان لها عبر قناتها على "تليغرام" المسافرين على متن رحلاتها الملغاة إلى عدم التوجه إلى المطارات، والحرص على متابعة الموقع الرسمي للمؤسسة ومنصاتها الإلكترونية، للاطلاع على آخر المستجدات والتحديثات المتعلقة بحركة الطيران. وطالبت المسافرين بضرورة التواصل مع مكاتب الحجز أو مراكز خدمة العملاء التابعة لها، وذلك لإتمام إجراءات إعادة الحجز أو استرداد قيمة التذاكر وفقاً للأنظمة واللوائح المعتمدة لديهما.