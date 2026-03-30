دول الخليج تبحث استقرار الربط الكهربائي أثناء الطوارئ

- تولت قطر رئاسة مجلس إدارة هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي لمدة ثلاث سنوات، برئاسة عبد الله بن علي الذياب، بهدف تعزيز العمل الخليجي المشترك في قطاع الطاقة وتطوير مشاريع الربط الكهربائي. - ناقشت الجمعية العامة الخطة الاستراتيجية لتوسعة الربط الكهربائي، لزيادة سعات النقل وتوسيع نطاق تبادل وتجارة الطاقة بين الدول الأعضاء، مع دراسة فرص الربط مع الدول المجاورة لتعزيز التكامل الإقليمي. - يقترب مشروع الربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون والعراق من الاكتمال بنسبة إنجاز تجاوزت 90%، مما يمهد الطريق لتجارة الكهرباء المستقبلية بين الجانبين.

أعلنت هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن تولي قطر رئاسة مجلس إدارة الهيئة للدورة المقبلة لمدة ثلاث سنوات، برئاسة عبد الله بن علي الذياب، رئيس المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء). جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العامة العادية للهيئة الذي عقد اليوم الاثنين في العاصمة الدوحة. وأكد الاجتماع، الذي شارك فيه ممثلو وزارات وهيئات الكهرباء والماء بدول المجلس، أهمية تعزيز العمل الخليجي المشترك في قطاع الطاقة، ومواصلة تطوير مشاريع الربط الكهربائي لرفع مستوى موثوقية الشبكات الوطنية، وضمان استقرار إمدادات الكهرباء خلال حالات الطوارئ والانقطاع.

وبحثت الجمعية العامة الخطة الاستراتيجية للمرحلة المقبلة، والتي تتضمن مشاريع توسعة الربط الكهربائي لزيادة سعات النقل وتوسيع نطاق تبادل وتجارة الطاقة بين الدول الأعضاء، إضافة إلى دراسة فرص الربط مع الدول المجاورة بما يعزز تكامل منظومة الطاقة الإقليمية. واستعرض الاجتماع مشاريع المرحلة القادمة من توسعة الربط الكهربائي الخليجي لزيادة الموثوقية أثناء حالات الانقطاع، وزيادة فرص تبادل وتجارة الطاقة الكهربائية بين الدول الأعضاء، وإمكانية التوسع خارج منظومة دول مجلس التعاون بالربط مع شبكات الدول المجاورة، تعزيزا للتكامل الخليجي في قطاع الطاقة الكهربائية.

ويقترب دخول الربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون والعراق إلى الخدمة الفعلية، إذ تجاوزت نسبة إنجاز المشروع 90%، ما يمهد الطريق لتجارة الكهرباء في المستقبل بين الجانبين، في إطار سوق الكهرباء الإقليمية والعربية.

ويتضمن المشروع إنشاء خطوط هوائية مزدوجة الدائرة بجهد 400 كيلو فولت من محطة الوفرة التابعة للهيئة في الكويت إلى محطة الفاو في جنوب العراق، بطول إجمالي يبلغ 295 كيلومتراً. كما يتضمن المشروع توسعة محطة الفاو بقواطع كهربائية ومفاعلات كهربائية وأنظمة حماية وتحكم. وقدرت كلفة المشروع بنحو 240 مليون دولار. ويُعد مشروع الربط الكهربائي الخليجي من أبرز مشاريع البنية التحتية الاستراتيجية في منظومة مجلس التعاون، إذ أسهم منذ تدشينه في عام 2009 في ضمان أمن الطاقة وتقليل تكاليف الإنتاج وتعزيز موثوقية الشبكات الوطنية من خلال التغطية المتبادلة والاستفادة من الفوائض الإنتاجية.