دول "إيكواس" تنضم إلى مشروع أنبوب غاز نيجيريا المغرب

- وقع قادة إيكواس اتفاقية لدعم مشروع خط أنابيب الغاز الأطلسي بين المغرب ونيجيريا، لنقل 30 مليار متر مكعب سنويًا من الغاز عبر 13 دولة إلى المغرب، حيث سيتصل بخط أنابيب لتصديره إلى أوروبا. - يمتد خط الأنابيب لمسافة 6900 كيلومتر بتكلفة 25 مليار دولار، ويهدف لتعزيز التكامل الاقتصادي في غرب أفريقيا، وتوسيع توليد الكهرباء، وتسهيل التنمية الصناعية، وترسيخ مكانة المغرب كجسر للطاقة بين أفريقيا وأوروبا. - سيؤثر المشروع إيجابيًا على 300 مليون شخص، بتوفير الكهرباء وخلق سوق إقليمي تنافسي، ويمر عبر دول بنين وتوغو وغانا وكوت ديفوار وليبيريا وسيراليون وغينيا وغينيا بيساو وغامبيا والسنغال وموريتانيا.

ذكر بيان مشترك بين المغرب ونيجيريا أن قادة الدول الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) وقعوا خلال قمتهم الأحد، في العاصمة السيراليونية فريتاون، اتفاقية حكومية تدعم مشروع خط أنابيب الغاز الأطلسي بين البلدين.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي الدول التي ستمر عبرها خط أنابيب الغاز بخلاف نيجيريا والمغرب؟ ما هي التحديات المتوقعة في تنفيذ مشروع بهذا الحجم؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وذكر البيان المشترك الصادر عن المكتب الوطني للهيدروكروبونات والتعدين بالمغرب وشركة النفط الوطنية النيجيرية أن خط الأنابيب صمم لنقل ما يصل إلى 30 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا من نيجيريا وغرب أفريقيا عبر 13 دولة في غرب أفريقيا إلى المغرب، حيث سيتصل بخط أنابيب غاز قائم لتصديره إلى أوروبا. وأضاف البيان أن 15 مليار متر مكعب سنويا من هذه السعة ستتاح للأسواق المغربية والأوروبية عبر خط أنابيب قائم يربط المغرب بإسبانيا.

سعة خط أنابيب الغاز المقترحة أُنشئ هذا الرسم البياني بواسطة الذكاء الاصطناعي

تم الاتفاق على هذا المشروع قبل عشرة أعوام بين العاهل المغربي والرئيس النيجيري، وسيمتد خط الأنابيب لمسافة 6900 كيلومتر عبر مسار مختلط بين البحر والبر، وتقدر تكلفته بنحو 25 مليار دولار. واكتملت مراحل دراسة الجدوى والتصميم الهندسي الأولي للمشروع. وفي إبريل/ نيسان ، صرح المكتب الوطني للهيدروكروبونات والتعدين لوكالة رويترز بأن خط الأنابيب صمم لتحفيز التكامل الاقتصادي في جميع أنحاء غرب أفريقيا من خلال توسيع توليد الكهرباء وتسهيل التنمية الصناعية والتعدينية، مع مساعدة المغرب في ترسيخ مكانته جسراً للطاقة بين أفريقيا وأوروبا.

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وأشار البيان إلى أن الخطوة التالية ستكون توقيع اتفاق بين المغرب وموريتانيا الغنية بالغاز في وقت لاحق بحضور رئيس نيجيريا. وسيكون للمشروع، حسب المغرب ونيجيريا، تأثير إيجابي على 300 مليون من سكان القارة السمراء، حيث سيوفر كهربة منطقة غرب أفريقيا، ويسمح بخلق سوق إقليمي وتنافسي للكهرباء. وسيمر أنبوب الغاز بدول بنين وتوغو وغانا وكوت ديفوار وليبيريا وسيراليون، بالإضافة إلى غينيا وغينيا بيساو وغامبيا والسنغال وموريتانيا، وفق وزارة الانتقال الطاقي بالمغرب.

وتأسست المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) في 28 مايو/ أيار 1975 لتعزيز التكامل الاقتصادي والتعاون بين دول غرب أفريقيا. وتضم المجموعة بنين والرأس الأخضر وكوت ديفوار وغامبيا وغانا وغينيا وغينيا بيساو وليبيريا ونيجيريا والسنغال وسيراليون وتوغو، فيما انسحبت منها بوركينا فاسو والنيجر ومالي في يناير/ كانون الثاني 2025 وأسست تجمعا مستقلا جديدا تحت اسم "كونفيدرالية دول الساحل".

(رويترز، الأناضول، العربي الجديد)