دمياط تربك خطة الغاز المصرية... وتركيا مرشحة لإصلاح إنرجوس وينتر

- تعرضت وحدة التغويز العائمة "إنرجوس وينتر" لأضرار بسبب هجوم بطائرة مسيرة في ميناء دمياط، مما أدى إلى نقلها لمنطقة انتظار بحرية للتحقيقات، مع احتمالية نقلها لتركيا للإصلاحات. تعمل مصر والشركة المالكة على تقييم الأضرار بالتعاون مع خبراء وشركات التأمين. - أعادت الحكومة المصرية ترتيب منظومة الإمدادات بتحويل شحنة غاز طبيعي مسال إلى ميناء العقبة الأردني لضمان استمرارية الإمدادات، مع تأكيد عدم تأثير الحادث على إمدادات الغاز للمصانع. - حذرت دورية "ميس" من انتقال المخاطر الجيوسياسية لقطاع الطاقة في شرق المتوسط، مما قد يرفع تكلفة التأمين والنقل. تعمل الحكومة على احتواء الضغوط الاقتصادية وزيادة الإنتاج المحلي.

تنتظر وزارة البترول المصرية والشركة الأميركية المالكة لوحدة التغويز العائمة "إنرجوس وينتر" نتائج اللجان الفنية والقانونية وشركات التأمين البحري، قبل نهاية الأسبوع الجاري، لحسم مصير الوحدة التي تعرضت لأضرار جرّاء هجوم بطائرة مسيرة على ميناء دمياط، وسط مقترحات بقطرها إلى أحد الأحواض التركية المتخصّصة لإجراء تقييم شامل للأضرار وإصلاحها قبل إعادتها إلى الخدمة. ولم تعلن السلطات المصرية أو الشركة المالكة قراراً نهائياً بشأن إصلاح الوحدة أو نقلها خارج البلاد، فيما أفادت تقارير دولية بأن السفينتَين "إنرجوس وينتر" و"غازلوغ سالم" غادرتا رصيف ميناء دمياط إلى منطقة انتظار بحرية تبعد نحو 3.5 كيلومترات عن الميناء، بعد انتهاء عمليات الإطفاء، بينما تتواصل التحقيقات الفنية والجنائية لتحديد حجم الأضرار ومصدر المقذوف الذي أصاب وحدة التغويز.

وقالت مصادر بوزارة البترول لـ"العربي الجديد" إنّ إجراءات الفحص الفني مستمرة على مدار الساعة لكامل جسم السفينة، بمشاركة خبراء مصريين وآخرين يتبعون شركات الأمن والتأمين البحري والجهة المالكة، مؤكدة أنه في حال أظهرت الفحوص الحاجة إلى إصلاحات متخصصة، فقد تتجه السفينة إلى أحد المرافئ التركية، نظراً لامتلاكها أحواضاً قادرة على صيانة وحدات التخزين وإعادة التغويز العائمة. وأضافت المصادر أن سفينة "إنرجوس وينتر"، المملوكة لشركة "إنرجوس إنفراستركتشر" الأميركية، والتي تشغلها حالياً شركة "نيو فورتريس إنرجي"، تعد واحدة من أربع وحدات تحويل الغاز الطبيعي المسال إلى غاز طبيعي "تغويز" استأجرتها مصر لتأمين احتياجاتها من الغاز الطبيعي، ودخلت الخدمة في ميناء دمياط في أكتوبر/تشرين الأول 2025 بعقد مدته خمس سنوات مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس". وتبلغ سعتها التخزينية 138.25 ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال، بينما تصل قدرتها التشغيلية إلى نحو 450 مليون قدم مكعبة يومياً، بما يعادل نحو 6% من استهلاك مصر اليومي من الغاز.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي البدائل التي تمتلكها الدولة لتعويض نقص الغاز الناتج عن خروج وحدة "إنرجوس وينتر" من الخدمة؟ ما هي التداعيات المحتملة لتكرار حوادث مماثلة على تكلفة التأمين والنقل البحري في شرق المتوسط؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وأوضحت المصادر أنه مع خروج الوحدة من الخدمة مؤقتاً، وهو ما قد يمتد عدة أسابيع، أعادت الحكومة ترتيب منظومة الإمدادات، إذ حُولت إحدى شحنات الغاز الطبيعي المُسال الأربع المقرّر استقبالها في دمياط خلال الشهر الجاري إلى ميناء العقبة الأردني، لإعادة تغويزها وضخها عبر خط الغاز العربي إلى الشبكة القومية المصرية، مع ترتيبات للحصول على نحو 100 مليون قدم مكعب يومياً عبر الأردن لمدة 35 يوماً، لتعويض جزء من الطاقة المفقودة. بدوره، أكد رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، خالد أبو المكارم، في تصريحات صحافية، أن الحادث لم يؤثر في إمدادات الغاز الموجهة إلى مصانع الأسمدة، وأن الإمدادات ما زالت منتظمة للصناعات الأكثر استهلاكاً واعتماداً على الغاز الطبيعي في التشغيل، مشيراً في الوقت نفسه إلى احتمال مراجعة أسعار الغاز الموردة للصناعة خلال الأسبوع المقبل في ضوء ارتفاع تكلفة توفير الإمدادات.

وقال نائب رئيس حزب العدل والخبير الاقتصادي محمد فؤاد، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إنّ خروج "إنرجوس وينتر" من الخدمة يمثل ضغطاً على هامش المرونة التشغيلية لمنظومة الغاز المستورد من الخارج، لكنّه لا يهدّد أمن الإمدادات، موضحاً أن الوحدة تمثل نحو 7 إلى 7.5% من احتياجات مصر اليومية، ونحو 16% من إجمالي قدرات استقبال وإعادة تغويز الغاز الطبيعي المسال، بما في ذلك القدرات المتاحة عبر الأردن. وأضاف أن الدولة تمتلك بدائل متعدّدة، تشمل تشغيل باقي وحدات التغويز بكامل طاقتها، والاستفادة من القدرات الأردنية، والتوسّع في استخدام المازوت بمحطات الكهرباء، وزيادة مساهمة الطاقة المتجدّدة، مع إمكانية الاستعانة بوحدة التغويز الاحتياطية "فورس" إذا طال أمد توقف الوحدة المتضرّرة.

ورأت دورية "ميس" المتخصّصة في تتبع صفقات النفط والغاز، في تقريرها الأخير، أن الهجوم يعكس انتقال المخاطر الجيوسياسية إلى قطاع الطاقة في شرق المتوسط، محذّرة من أن تكرار مثل هذه الحوادث قد يرفع تكلفة التأمين والنقل البحري، ويؤثر في تجارة الغاز والنفط الإقليمية، خاصة مع تزايد اعتماد مسارات الطاقة الإقليمية على البنية التحتية المصرية. وفي هذا السياق، أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، خلال كلمته أمام مؤتمر المصريين بالخارج أمس الأحد، أن الحرب في الشرق الأوسط لم تعد تقتصر على تداعياتها الأمنية، وإنما امتدت إلى الاقتصاد عبر اضطراب إمدادات الطاقة وارتفاع أسعار النفط والغاز وتكاليف النقل والتأمين والشحن، وهي عوامل انعكست على تكلفة توفير الطاقة في مصر وعلى الاقتصاد العالمي بأكمله.

وأضاف أنّ الحكومة تمكنت من احتواء جانب كبير من هذه الضغوط، رغم الاعتماد المتزايد على استيراد الغاز الطبيعي المُسال لتغطية الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، مؤكداً استمرار العمل على زيادة الإنتاج المحلي، وتنويع مصادر الإمداد، وتعزيز إجراءات حماية البنية التحتية للطاقة. وأشار مدبولي إلى أن تدفقات تحويلات المصريين بالخارج مكّنت الدولة من مجابهة كثير من الضغوط وتوفير السيولة للاقتصاد. ويترقب قطاع الطاقة نتائج أعمال اللجان الفنية والقانونية وشركات التأمين، باعتبارها ستحدّد ما إذا كانت وحدة "إنرجوس وينتر" ستخضع للإصلاح داخل مصر أو سيجري قطرها إلى أحد الأحواض التركية المتخصصة، تمهيداً لإعادتها إلى الخدمة.