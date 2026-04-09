دمشق تنفي خصخصة القطاع الصحي وتطمئن السوريين

- نفت هيئة الاستثمار السورية نية خصخصة القطاع الصحي، مؤكدة أن "الصحة السورية ليست للبيع"، وأن الشراكة مع القطاع الخاص تهدف لتحسين الخدمات دون المساس بالدور الوطني للقطاع الصحي. - أكدت الهيئة أن الدولة ستظل الضامن الأساسي للعلاج، مع الإشراف الكامل على أي نموذج شراكة لضمان تحسين الخدمات الصحية بتكلفة أقل، مشددة على أن "صحة السوريين خط أحمر". - أشار المختصون إلى أن الخصخصة قد تكون إيجابية إذا رفعت الكفاءة دون زيادة الأعباء المالية، في ظل عمل 57% من المستشفيات بشكل كامل فقط.

نفت هيئة الاستثمار في سورية وجود نية لخصخصة القطاع الصحي، مؤكدة أن "الصحة السورية ليست للبيع ولن تكون"، وذلك في بيان توضيحي صدر على خلفية تصريحات أثارت جدلاً واسعاً لرئيس الهيئة طلال الهلالي. وقالت الهيئة إن قلق المواطنين "مفهوم وفي محل تقدير".

وأشارت الهيئة إلى أن التصريحات التي وردت خلال مقابلة إعلامية حول خصخصة مشافٍ حكومية جاءت في سياق بحث نماذج إدارة حديثة بالشراكة مع القطاع الخاص، وليس في إطار بيع أو التخلي عن القطاع الصحي. وأكد البيان أن الواقع الطبي في سورية لن يشهد تغييراً يمس جوهر دوره الوطني، مشدداً على أن الهدف من هذه النماذج يتمثل في تحسين آليات العمل والخدمات ورفع كفاءتها، بما يضمن وصول العلاج إلى المواطنين.

وشددت الهيئة على أن الدولة ستبقى الضامن الأساسي للعلاج، من خلال صون حقوق المواطن في الطبابة بغض النظر عن وضعه المادي، لافتة إلى أن النموذج المرجح اعتماده سيكون بإشراف ورقابة الدولة بالكامل، بما يضمن الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية وفق معايير أفضل وكلفة أقل. وختم البيان بالتأكيد أن "صحة السوريين خط أحمر والتزام ثابت". وجاء هذا التوضيح بعد موجة استياء شعبية أثارتها تصريحات الهلالي، التي أشار فيها إلى توجه الحكومة لمنح القطاع الخاص دوراً مباشراً في إدارة 71 مشفى حكومياً، بهدف الاستفادة من عوائد هذه المنشآت.

وفي هذا السياق، تساءل الباحث بسام السليمان، عبر "فيسبوك"، عن آلية تطبيق هذه الخطوة، وما إذا كانت ستتم من خلال إلزام المواطنين بدفع تكاليف الخدمة الطبية، أو عبر استمرار الدولة في تغطية النفقات رغم نقل الإدارة إلى القطاع الخاص، محذراً من أن تحميل المواطن أعباء إضافية قد يضع السوريين أمام سياسات اقتصادية خطيرة.

من جهته، أوضح المختص في الاقتصاد مجد أمين، لـ"العربي الجديد"، أن الاستثمار في المستشفيات الحكومية يحتاج إلى خطط معمقة، مشيراً إلى أن القطاع الصحي يُعد قطاعاً استهلاكياً، في وقت يعجز فيه المواطن السوري، في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، عن تحمل أي تكاليف إضافية قد تنتج عن عملية الخصخصة. وأضاف أن الخصخصة قد تكون إيجابية إذا أسهمت في رفع الكفاءة والجودة دون زيادة الأعباء المالية على المواطنين.

وبحسب بيانات منظمة الصحة العالمية، فإن 57% من المستشفيات و37% من مراكز الرعاية الصحية في سورية تعمل بشكل كامل فقط، في حين تأثرت أكثر من 452 منشأة صحية بخفض أو توقف التمويل، ما يعرّض أكثر من خمسة ملايين شخص لخطر فقدان الوصول إلى الرعاية الطبية الأساسية والخدمات المنقذة للحياة.