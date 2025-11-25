انطلقت في العاصمة السورية دمشق، في مدينة الجلاء، اليوم الثلاثاء، فعاليات الأسبوع العالمي لريادة الأعمال لأول مرة في سورية، في حدث يحمل شعار "معاً نبني"، برعاية رسمية من وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات وبحضور دولي رفيع المستوى تمثل في رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى سورية، ميخائيل أونماخت. وشهدت الفعالية مشاركة لافتة لشخصيات دولية ومحلية، ورواد أعمال وممثلي قطاع الاتصالات والتقانة، مؤكدة الاهتمام المتزايد بدعم مسار الابتكار والمشاريع التقنية داخل سورية، خصوصاً بعد مرحلة صعبة عانى فيها القطاع من تحديات اقتصادية وبنية تحتية محدودة.

يهدف الأسبوع العالمي لريادة الأعمال إلى دعم وتشجيع المبادرات الشبابية والمشاريع الناشئة، وتعزيز بيئة الابتكار والنمو الاقتصادي في قطاع تقانة المعلومات والاتصالات، بالإضافة إلى إبراز روح الابتكار لدى السوريين وتعريفهم بدور ريادة الأعمال في دعم التعافي الاقتصادي والاجتماعي. وتتضمن الفعاليات أكثر من 75 نشاطاً موزعاً على 25 مدينة وبلدة في مختلف المحافظات، وتشمل جلسات تدريبية وورش عمل وفرص تواصل بين المستثمرين ورواد الأعمال. كما تركز على ريادة المرأة، والتمويل والاستثمار، والأثر المجتمعي للمشاريع الناشئة.

وفي السياق، قال خلدون المقداد، رائد أعمال سوري يبلغ من العمر 28 عاماً في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن أهم التحديات التي تواجهه مع زملائه تتمثل في التشريعات الصعبة، والروتين الإداري، وصعوبة الوصول إلى التمويل. وأضاف: "الكثير من المشاريع تتوقف بسبب غياب القوانين الداعمة للابتكار أو صعوبة الحصول على التراخيص، حتى إن بعض الأفكار الواعدة تضيع قبل أن ترافقها خطوات التنفيذ". وأكد المقداد أن توجيه الدعم الحكومي للمشاريع الناشئة وتسهيل الإجراءات الإدارية سيكون مفتاحاً لإطلاق طاقات الشباب في القطاع التقني.

من جهته، قال فادي بشارة، رئيس مجلس إدارة Startup Syria في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن الفعالية تمثل فرصة فريدة لتوفير منصة حقيقية للمشاريع الريادية السورية، معتمدة على التشبيك مع المستثمرين المحليين والدوليين. وأضاف في تصريح لـ"العربي الجديد": "هدفنا هو أن يرى المستثمرون المحليون والدوليون الإمكانات الكبيرة التي يمتلكها الشباب السوري، وأن نؤمن لهم بيئة تساعدهم على تحويل أفكارهم إلى مشاريع قابلة للتنفيذ والنمو".

وأشار ميخائيل أونماخت، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى سورية في تصريح لـ"العربي الجديد"، إلى أن حضور الاتحاد الأوروبي لدعم هذه الفعالية يعكس اهتمام المجتمع الدولي بتمكين الشباب السوري وإعادة سورية إلى الخريطة العالمية للابتكار وريادة الأعمال. وأضاف: "الاتحاد الأوروبي مستمر في تقديم الدعم الفني والمالي للمشاريع الناشئة، كما نحرص على نقل الخبرات الدولية، وإتاحة الفرص للشباب لتوسيع شبكاتهم والوصول إلى الأسواق العالمية".

وأشار المستثمر السعودي ميسرة مشعل إلى خططه الطموحة لإطلاق مركز تقني في دمشق يختص باحتضان الشركات الناشئة والمشاريع الريادية، موضحاً أن الهدف من هذا المركز هو توفير بيئة متكاملة لتطوير المشاريع من الفكرة إلى التنفيذ. وقال مشعل لـ"العربي الجديد": "سنسعى لتأهيل الشباب في مجالات الإدارة والتقنية والابتكار، وتقديم برامج تدريبية متقدمة، بالإضافة إلى دعم المشاريع القابلة للتطبيق بالتمويل والإرشاد الفني، لضمان قدرتها على دخول السوق بنجاح وتحقيق استدامة النمو".

وأضاف أن المركز سيعمل على بناء شبكة من العلاقات مع المستثمرين المحليين والدوليين، وتسهيل الربط بين رواد الأعمال والخبراء في المجالات المختلفة، بالإضافة إلى إنشاء منصات للتواصل مع الأسواق العربية والدولية، مؤكداً أن المشروع يهدف إلى دعم بيئة ريادة الأعمال في سورية، وتعزيز موقعها على الخريطة التقنية والاقتصادية في المنطقة.

بدوره، لفت مدير برنامج ريادة الأعمال سند الشباب بشار سعد الدين إلى مشاركة واسعة من شباب المحافظات ممن لديهم أفكار تحتاج إلى بيئة حاضنة، مؤكداً أن الفعاليات توفر لهم مساحة لتبادل الخبرات والتواصل مع الخبراء والمختصين لتطوير مشاريعهم.

هذا ويعتبر منظمو الحدث أن تنظيم الأسبوع العالمي لريادة الأعمال في سورية لأول مرة يعكس حالة من الاستقرار النسبي، ورغبة واضحة في العودة إلى الساحة العالمية للمشاريع التقنية والابتكار. كما يؤكد الحدث قدرة سورية على احتضان فعاليات دولية كبرى، وإظهار الإمكانات الكبيرة للشباب السوري في قطاع تقانة المعلومات والاتصالات.

وتجمع فعاليات الأسبوع العالمي لريادة الأعمال بين خبرات الوزارة، ورواد الأعمال، والمؤسسات المحلية والدولية، لتحديد أبرز التحديات التي تواجه المشاريع الناشئة، ووضع حلول عملية لتعزيز قدرة الشباب السوري على المنافسة، محلياً وإقليمياً. ويؤكد المشاركون أن التركيز على التشبيك، والدعم الفني، وتسهيل الإجراءات، والتمويل، يمثل الطريق الأمثل لدفع عجلة الابتكار وريادة الأعمال في سورية، ويمثل خطوة مهمة نحو استعادة حضورها في الساحة العالمية للمشاريع التقنية.